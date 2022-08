MIMORIADNY ONLINE Rusko ostreľovalo Sumskú oblasť: Výbuchy na Kryme nespôsobili americké zbrane, tvrdí Pentagón

MOSKVA/KYJEV - Spojené štáty nevedia, čo spôsobilo mohutné výbuchy na ruskej leteckej základni Novofedorivka na anektovanom Kryme. Vylučujú však, že by explózie mohli byť spôsobené zbraňami, ktoré Kyjevu dodal Washington. Uviedol to v piatok vysokopostavený predstaviteľ Pentagónu, ktorého citovala agentúra AFP.

06:01 Ruské sily ostreľovali Sumskú oblasť 200-krát, žiadne obete neboli hlásené. Guvernér oblasti Sumy Dmytro Zhyvytskyi informoval, že 12. augusta ruské sily zaútočili na komunity Chotin, Esman, Shalyhyne, Yunakivka a Mykolaivka. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.

Výbuchy na Kryme nespôsobili americké zbrane

USA dodali ukrajinskej armáde už značné množstvo munície a zbraní, avšak žiadne z nich by podľa neho Ukrajincom neumožnili útočiť tak hlboko na územiach ovládaných Ruskom.

"Neposkytli sme nič, čo by (Ukrajincom) umožnilo zaútočiť na Krym," povedal novinárom predstaviteľ Pentagónu, ktorý si neželal byť menovaný. Konkrétne vylúčil, že by výbuchy na Kryme mohli spôsobiť americké taktické balistické strely ATACMS, ktoré je možné odpaľovať z mobilných raketometov HIMARS. Takéto raketomety už Spojené štáty Ukrajine dodali, ale strety tohto typu nie, uviedol citovaný činiteľ. Pentagón podľa neho nedisponuje informáciami, na základe ktorých by mohol stanoviť, či na Kryme došlo k raketovému útoku, alebo išlo o akt sabotáže. Výbuchy však mali "dosť výrazný vplyv na operácie a personál ruského letectva".

Úrady na Ruskom anektovanom Kryme popierajú, že by výbuchy na leteckej základni spôsobil ukrajinský útok a hovoria v tejto súvislosti o nehode. Niektoré západné médiá však s odkazom na nemenované ukrajinské zdroje uviedli, že išlo o akciu špeciálnych ukrajinských jednotiek. Podľa analytikov eventualitu útoku podporujú aj satelitné zábery a videá z miesta explózií. Kyjev oficiálne akúkoľvek spojitosť s výbuchmi poprel, pričom naznačil, že výbuchy mohla spôsobiť aj nekompetentnosť ruskej armády. Britské ministerstvo obrany v piatok uviedlo, že Rusi v dôsledku výbuchov na Kryme prišli o osem bojových lietadiel, ktoré boli zničené, respektíve veľmi poškodené. Podľa britských tajných služieb na ruskej základni zrejme vybuchli štyri nekryté muničné sklady.

Kremeľ začal pripravovať "referendá" v okupovaných oblastiach Ukrajiny

Moskva začala s konkrétnymi plánmi na uskutočnenie "referend" v okupovaných oblastiach východnej Ukrajiny o ich pripojení k Rusku. Uviedol to v piatok vysokopostavený predstaviteľ administratívy USA, ktorého citovala agentúra DPA. "Ruské vedenie inštruovalo (miestnych) činiteľov, aby začali prípravu takýchto referend," uviedol nemenovaný zdroj z Rady pre národnú bezpečnosť USA (NSC).

Podľa neho by takéto hlasovania mali prebehnúť v mestách Cherson a Záporožie (Zaporižžia), a tiež v Luhanskej a časti Doneckej a Charkovskej oblasti, ktoré sú pod kontrolou Moskvy alebo ňou podporovaných separatistov. "V rámci príprav na takéto referendá ruskí činitelia preverujú kandidátov, ktorí by mohli pôsobiť ako správcovia týchto území," uviedol citovaný zdroj, podľa ktorého sa kroky v tomto smere dajú očakávať už v priebehu nasledujúcich týždňov.

Výsledky "plebiscitov" budú podľa neho zmanipulované tak, aby sa navodil dojem, že si obyvatelia týchto okupovaných oblastí želajú pripojenie k Rusku. Podľa správ amerických tajných služieb aj samotní ruskí činitelia očakávajú, že účasť na týchto "referendách" bude nízka a že si miestne ukrajinské obyvateľstvo ich konanie neželá.