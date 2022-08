MIMORIADNY ONLINE Slovenskí katolíci smútia: Pohreb obľúbeného kardinála Tomka! Pocta od pápeža, takto bude prebiehať

RÍM - Posledné zbohom, posledná rozlúčka. V pondelok obletela Slovensko mimoriadne smutná správa o úmrtí jediného slovenského kardinála Jozefa Tomka. Ten sa dožil úctihodného veku 98 rokov. Cirkev sa aktuálne pripravuje na dva pohreby, ktoré kardinál bude mať - a to v Ríme a následne v Košiciach. Ten v Ríme začne už o malú chvíľu a budeme ho sledovať ONLINE.

Archívne VIDEO S. Zvolenský: Kardinál Tomko bude pochovaný v katedrále sv. Alžbety v Košiciach

11:08 Omša slávi s liturgickými rúchami tmavočervenej farby. Pri oltári katedry v zadnej lodi baziliky ju spolu s kardinálmi, arcibiskupmi a biskupmi celebruje dekan kardinálskeho zboru kardinál Giovanni Battista Re, ktorý bol Tomkov priateľ. Slávenie prebieha v taliančine a latinčine.

11:03 Pápež František je rovnako prítomný na omši, sedí v kresle, ešte pred lavicami. Rakva, v ktorej je uložený kardinál Tomko, je položená na zemi pred oltárom a je na nej položená kniha.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Reprofoto TV Lux Galéria fotiek (3) Zdroj: Reprofoto TV Lux

10:55 Do baziliky v Ríme, kde sa koná pohreb, už prichádzajú cirkvení hodnostári. Bazilika je plná.

10:45 Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislav Zvolenský vníma ako zadosťučinenie, že pozostatky kardinála Jozefa Tomka privezie vo štvrtok na Slovensko "vládne" lietadlo. Uviedol to pred štvrtkovou rozlúčkou so zosnulým kardinálom v Ríme, informuje o tom Tlačová kancelária KBS na svojom webe.

10:35 Kardinál Dominik Duka, emeritní arcibiskup pražský, považuje za svoju povinnosť, aby sa so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom rozlúčil osobne v jeho rodnej arcidiecéze v Košiciach. Uviedol to na svojom webe s tým, že odchod Tomka je do istej miery správou bolestnou. Poukázal však, že odišiel najstarší kardinál kardinálskeho zboru menovaný pápežom Jánom Pavlom II. Duka bude predsedať pohrebnej svätej omši za zosnulého kardinála Tomka v utorok 16. augusta v Košiciach.

10:32 Konferencia biskupov Slovenska (KBS) odporúča veriacim, aby počas rozlúčky so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom v Bratislave priniesli predovšetkým "duchovné kytice". Informuje o tom Tlačová kancelária KBS na svojom webe. "Duchovné kytice vo forme modlitieb a prosieb o večné šťastie otca kardinála v nebeskom domove, ako aj obetovanie osobnej účasti na svätej omši a na svätom prijímaní," uvádza sa na webe KBS. Ako dodáva, kardinál bol emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, preto veriaci môžu podľa vlastného uváženia podporiť niektorú z katolíckych misií vo svete. Priamo v Katedrále sv. Martina v Bratislave osobitná zbierka nebude.

10:30 Vo Vatikáne bude pohreb kardinála realizovaný podľa zvyklostí pri pohreboch členov kardinálskeho zboru. "Omša bude v latinčine a taliančine s liturgickými rúchami tmavočervenej farby. Pápež František oblečený v pluviáli – liturgickom plášti – prednesie záverečné modlitby nad rakvou položenou na dlažbe, respektíve na rozprestretom koberci," priblížila Konferencia biskupov Slovenska.

10:15 Veľvyslanec SR pri Svätej stolici Marek Lisánsky uviedol, že slovenský biskupský zbor pricestuje do Ríma vládnym špeciálom, ktorý následne prepraví telesné pozostatky zosnulého kardinála Tomka na Slovensko.

10:00 Vo Vatikáne sa začne posledná rozlúčka vo štvrtok o 11.00 h. Pohrebnú omšu pri oltári katedry v zadnej lodi Baziliky sv. Petra bude podľa KBS celebrovať dekan kardinálskeho kolégia kardinál Giovanni Battista Re spolu s kardinálmi, arcibiskupmi a biskupmi. Obradu posledného odporúčania a rozlúčky bude predsedať pápež František.