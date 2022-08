Chorvátsko opäť zachvátili požiare: Horí na Pagu aj v Cirkevenici! Hasiči podozrievajú podpaľačov

CIRKVENICA - Požiare v Chorvátsku neutíchajú. Oheň najnovšie zachvátil Zrće na ostrove Pag aj Cirkvenicu. Miestny veliteľ hasičov má podozrenie, že ide o podpaľačstvo, pretože požiare vznikajú veľmi blízko ciest. Jedno z hasiacich lietadiel vletelo do kŕdľa holubov, tak sa muselo vrátiť.

Chorvátsko opäť bojuje s požiarmi, ktoré vypukli v noci. Horí napríklad v borovicovom lese pri Cirkvenici. Jeho hasenie je pomerne obtiažne, nepodarilo sa ho ešte úplne lokalizovať. Do hasenia sa dnes ráno zapojili aj dve lietadlá, ale jedno sa muselo vrátiť, pretože údajne vletelo do kŕdľa holubov, píše Dnevnik.hr.

"Tento oheň nemá nič spoločné s tým z predchádzajúceho dňa. Strážili sme ho do druhej hodiny ráno a už okolo 2.30 sme dostali hlásenie o novom požiari na kopci Kotor. Ide o oveľa väčší areál, výjazd má 80 hasičov s vyše 20 vozidlami. Niekto sa s nami zahráva, ja si myslím, že je to dielo podpaľačov, lebo vznikajú veľmi blízko ciest, a keď pod kopcom niečo podpálite, ľahko sa to šíri aj bez vetra," povedal podľa 24sata.hr Robert Hrelja z verejného hasičského zboru Crikvenica.

Ako ďalej uviedol veliteľ Mladen Šćulac z hasičského zboru Prímorsko-gorskokotarskej župy, hasiace lietadlo priletelo a zhodilo na horiace územie viac ako tucet nádrží s vodou. Požiar zachytili zo všetkých strán, hasenie pokračuje priebežne. "Držíme vonkajšie okraje a môžeme povedať, že požiar je pod kontrolou a prebieha lokalizácia."