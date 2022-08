Cestujúci z autobusu smrti popísali okamihy plné hrôzy: Prv bolo ticho, potom sme počuli stonanie a náreky!

12 obetí, 19 ťažko zranených a ďalší s rôznymi poraneniami. Taká je bilancia víkendovej tragickej nehody autobusu s poľskými turistami, ktorá sa stala na chorvátskej diaľnici A4 zruba 50 kilometrov severne od Záhrebu. Dovedna 11 ľudí zahynulo na mieste nešťastia. Ďalšia osoba podľahla zraneniam po tom, čo ju museli oživovať v záhrebskej nemocnici.

K nehode poľského autobusu došlo približne o 5.30 h ráno na ťahu Záhreb-Goričanin, kde autobus zišiel z cesty. Polícia doposiaľ neuviedla oficiálnu príčinu tragickej nehody, neoficiálne sa však pracuje s verziou, že vodič s najväčšou pravdepodobnosťou zaspal za volantom, uviedli chorvátske médiá. Na miesto prišiel aj chorvátsky minister vnútra Davor Božinovič. Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič v mene tamojšej vlády vyjadril sústrasť rodinám obetí, píše Večernji. Poľský premiér Mateusz Morawiecki v sobotu potvrdil, že v prípade všetkých obetí ide o poľských občanov. Zároveň spresnil, že autobus viezol pútnikov na katolícke pútnické miesto v bosnianskom Medžugorí.

Slová, z ktorých mrazí

Mnohí, ktorí mali to šťastie a nehodu akoby zázrakom prežili s rôznymi zraneniami, popísali momenty tragickej udalosti. Zranení sa nachádzajú na Klinike úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice v Záhrebe. Jednou z nich je istá žena, ktorá do Medžugorie cestovala so svojou dcérou. S ňou však po nehode stratila kontakt, rovnako ešte nekomunikovala s rodinou, ktorá je vo Varšave. Jediný problém, na ktorý sa sťažuje, je jazyková bariéra. Žena je po operácii nohy. V čase nehody spala a nehodu si nevie vysvetliť. "Boli to skúsení vodiči, jeden z nich jazdil 42 rokov, tiež do Medžugoria, poznal trasu. Menili sa, jazdili podľa pravidiel. Keď to bolo 80 km/h, jazdili 80. Neviem, ako sa to mohlo stať, netuším," povedala pre portál fakt.pl.

Žena sa napokon dozvedela aj informácie o jej dcére. Tá leží v inej nemocnici s viacerými zlomeninami, vrátane stehennej kosti a zápästia. Jej stav je však stabilizovaný a nie je v ohrození života. Ďalšia z tých, ktorí nehodu prežili, je aj pani Žofia. Tá podľa vlastných slov už raz bola v Medžugorie a v sobotu tam cestovala druhýkrát. Ako uviedla, po náraze preletela cez autobus a zastavilo ju až sedadlo spolujazdca. Vedľa nej sedela staršia dáma, netuší však, ako sa má a v akom je stave, čo ju znepokojuje. Ako uviedla, pútnici z autobusu majú sťažený kontakt s rodinami, pretože všetky ich osobné veci, aj telefóny, ostali na mieste nešťastia. "Všetko lietalo. Bolo to hrozné. Po náraze bolo v autobuse počuť stonanie a výkriky. Pomoc, ktorá prišla, musela prv oddeliť živých od obetí," priblížila pani Žofia.

Medzi tými, ktorí sa o chvíľach hrôzy rozhodli rozprávať, je aj jeden z farárov z autobusu smrti - Rafał Działak, ktorý pôsobí na farnosti v Konine. Podľa vlastných slov sa cíti celkom dobre, ale nemôže vstať z postele. Je v nemocnici pod dohľadom. "Som trochu pomliaždený, trochu ošúchaný. Mám zlomeninu krížovej kosti, povedali mi, aby som si ľahol, nemôžem hýbať nohami," uviedol. Działak si tragédiu údajne pamätá veľmi dobre, pretože od približne 3. hodiny nadránom nespal.

"Hoci som sedel v predposlednom rade, všetko som sledoval. Na hraniciach s Chorvátskom sme čakali asi 20 minút, tam bola pasová kontrola. Pán Paweł, s ktorým som na izbe, povedal, že vodiči za hraničným priechodom zastavili autobus a vymenili sa. Veľa necestovali a stalo sa to, čo sa stalo," priblížil. Ako následne dodal, muž, s ktorým leží na izbe, povedal, že počul akoby prasknutie kolesa. Následne došlo k tragickej udalosti a autobus skončil v priekope. "V čase nehody boli všetky sedadlá odtrhnuté. Všetky veci, telefóny a kabelky, ktoré všetci niekde nechali, zmizli. Preto sa nevedelo, kto zomrel, kto bol v bezvedomí a išiel na intenzívnu starostlivosť," uviedol na záver.

Čo sa presne stalo

Autobus na diaľnici A4 zišiel z cesty a skončil v priekope. Poľské ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že v prípade všetkých obetí išlo o poľských občanov. V autobuse boli aj traja kňazi a šesť rehoľných sestier. Podľa agentúry PAP sa 19 zranených nachádza v kritickom stave.

Chorvátsky spravodajský server Jutarnji.hr v nedeľu zároveň uviedol, že pri nehode poľského autobusu bol zničený tachograf, experti teda nedokázali určiť, akou rýchlosťou vodič v čase nehody jazdil. Najvyššia povolená rýchlosť pre autobus na diaľnici by mala byť sto kilometrov za hodinu. V autobuse sa pritom nachádzali dvaja vodiči, ktorí sa striedali podľa predpisov, píše server. Chorvátske médiá uviedli, že pravdepodobnou príčinou tragickej nehody bol mikrospánok vodiča.

Dvaja z poľských občanov, zranených cez víkend pri havárii autobusu v Chorvátsku, sú stále v kritickom stave. Ostatní zranení pasažieri, hospitalizovaní v chorvátskych nemocniciach, sú v stabilizovanom stave. V pondelok o tom informovalo ministerstvo zdravotníctva v Záhrebe, píše tlačová agentúra HINA. Dvaja z pasažierov sú umiestnení na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) vo Všeobecnej nemocnici vo Varaždine, meste blízko maďarskej hranice. Ich stav zostáva kritický, uviedlo chorvátske ministerstvo. V tej istej nemocnici stále liečia ďalších päť Poliakov a sú v stabilizovanom stave. Štyroch pacientov prepustili a už sa vrátili do Poľska. Štyria zo zranených cestujúcich podstúpili vo Varaždine operáciu.

Vo Všeobecnej nemocnici v meste Čakovec sú obaja pacienti stabilizovaní a ten, čo je v súčasnosti na JIS-ke, bude pravdepodobne čoskoro presunutý na úrazové oddelenie. Všetkých šesť pacientov vo verejnej nemocnici Dubrava v hlavnom meste Záhreb a šesť pacientov vo fakultnej nemocnici Záhrebskej univerzity (KBC) je stabilizovaných. Traja z nich sú pripravení na prepustenie, doplnilo ministerstvo. Poľsko plánuje tento týždeň previezť do vlasti vyše desať ranených ľudí, pravdepodobne už v stredu, oznámil námestník poľského ministra zdravotníctva Waldemar Kraska.