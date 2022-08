MIMORIADNY ONLINE Boje na Ukrajine pokračujú: Do prístavu vplávala prvá zahraničná loď od začiatku vojny

KYJEV - Do ukrajinského čiernomorského prístavu Čornomorsk doplávala v sobotu nákladná loď plaviaca sa pod vlajkou Barbadosu, ktorá tam má byť naložená obilím. Podľa agentúry Reuters ide o vôbec prvú loď plaviacu sa pod zahraničnou vlajkou, ktorá dorazila do niektorého z ukrajinských prístavov od februárového vpádu ruských vojsk.

VIDEO Ukrajinský prezident Zelenskyj analyzoval situáciu v najakútnejších oblastiach frontovej línie, najmä v Doneckej oblasti

6:02 53. mechanizovaná brigáda Ukrajiny zverejnila video, ktoré ukazuje, ako likviduje ruských okupantov raketami Stugna-P. Video priniesla NEXTA.

The 53rd Mechanized Brigade of #Ukraine published a video showing how it eliminates #Russian occupiers with Stugna-P missiles. pic.twitter.com/zVVlOWSrsi — NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2022

O priplávaní lode Fulmar S do Čornomorska informoval v sobotu ukrajinský minister infraštruktúry Olexandr Kubrakov. "Robíme všetko, čo je možné, aby naše prístavy (prístavy pod kontrolou ukrajinskej vlády) mohli prijímať a zvládať viac plavidiel. Konkrétne plánujeme, aby to dva týždne mohlo byť tri až päť plavidiel," napísal Kubrakov na Facebooku. Vláda v Kyjeve chce podľa neho postupne zabezpečiť to, aby sa z ukrajinských čiernomorských prístavov mohli každý mesiac vyviezť približne tri milióny ton tovarov. V dôsledku ruskej invázie nebolo možné z Ukrajiny vyviezť približne 20 miliónov ton obilia z vlaňajšej úrody. Moskva a Kyjev sa v júli v Istanbule dohodli, že prvýkrát od začiatku invázie obnovia vývoz pšenice a ďalších obilnín z ukrajinských prístavov, ktoré Rusko doteraz blokovalo.

Prvá loď naložená 26.000 tonami kukurice vyplávala z Odesy 1. augusta a smeruje do Libanonu. Táto nákladná loď - M/V Razoni plaviaca sa pod vlajkou Sierry Leone - bola v Odese uviaznutá už od začiatku invázie. Do libanonského Tripolisu mala pôvodne doplávať už v nedeľu; ukrajinské veľvyslanectvo v Bejrúte však v sobotu večer oznámilo, že sa tak stane až v neskoršom termíne, ktorý však bližšie nešpecifikovalo. Rusko a Ukrajina sú v celosvetovom meradle producentami približne tretiny pšenice. OSN varovala, že zastavenie dodávok obilnín cez Čierne more kvôli ruskej blokáde by mohlo vyvolať hladomor v iných krajinách, najmä Afriky, Ázie a Blízkeho východu, pripomína Reuters.

Riziko jadrovej katastrofy

Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi v sobotu vyjadril hlboké znepokojenie nad piatkovým ostreľovaním Záporožskej atómovej elektrárne, ktoré podľa neho predstavuje riziko jadrovej katastrofy. Grossi zároveň uviedol, že vojenská ofenzíva, ktorá ohrozuje bezpečnosť elektrárne, je "absolútne neprijateľná a je potrebné sa jej za každú cenu vyhnúť". Z ostreľovania tejto najväčšej jadrovej elektrárne v Európe, ktoré spôsobilo vypnutie jedného z reaktorov, sa navzájom obviňujú Moskva aj Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v tejto súvislosti obvinil Rusko z jadrového terorizmu.

Vinu za ostreľovanie elektrárne pripísala Rusku aj Európska únia. Ukrajinský štátny podnik Enerhoatom, ktorý Záporožskú atómovú elektráreň prevádzkuje, v sobotu uviedol, že v dôsledku ostreľovania došlo k vážnemu poškodeniu niektorých objektov elektrárne. Poškodený bol aj kábel elektrického vedenia, v dôsledku čoho prestal fungovať jeden z reaktorov. "Existuje tiež riziko, že dôjde k úniku vodíka a rádioaktívnych látok a vysoké je aj nebezpečenstvo vzniku požiaru," varoval Enerhoatom na sociálnej sieti Telegram.

Záporožskú jadrovú elektráreň okupujú od marca ruské invázne sily a Kyjev tvrdí, že v jej areáli sústredili ťažkú vojenskú techniku. MAAE sa už celé týždne snaží o to, aby mohol Záporožskú elektráreň navštíviť tím jej inšpektorov. Ešte pred piatkovým ostreľovaním označila situáciu v Záporožskej elektrárni za "nestabilnú" a "mimo kontroly" s tým, že v areáli dochádza k porušovaniu mnohých bezpečnostných predpisov.