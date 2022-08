MIMORIADNY ONLINE Jadrová elektráreň sa stala terčom ostreľovania: Rusko a Ukrajina sa navzájom obviňujú

Naživo z Ukrajiny

VIDEO Ukrajinský prezident Zelenskyj analyzoval situáciu v najakútnejších oblastiach frontovej línie, najmä v Doneckej oblasti

07:06 USA pripravujú ďalšiu vojenskú pomoc pre Ukrajinu vo výške jednej miliardy dolárov (0.98 miliardy eur), informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na tri anonymné zdroje oboznámené so situáciou. Detaily balíka pomoci by mali byť oznámené budúci pondelok (8. augusta). Podľa Reuters by mal obsahovať muníciu do mobilných raketových systémov HIMARS, až 50 pásových obrnených transportérov M113 a muníciu do systémov protivzdušnej obrany NASAMS. Americký prezident Joe Biden ešte tento balík nepodpísal a jeho hodnota i konkrétny vojenský materiál sa tak môže do budúceho týždňa zmeniť, dodáva agentúra.

06:37 Zástupca šéfa okupačnej samosprávy v Chersonskej oblasti, Kirill Stremousov, v piatok poprel, že jeho nadriadený Volodymyr Saldo dostal mŕtvicu a je v kóme. Uviedla to tlačová agentúra Reuters. Stremousov vo vyhlásení na sociálnej sieti Telegram napísal, že tieto informácie sú "súčasťou informačnej vojny Ukrajiny proti Rusku". Potvrdil však, že Saldo je chorý a "odpočíva". Ruská štátna televízna stanica RT predtým oznámila, že Saldo je v kóme a pri živote ho udržiavajú prístroje. Saldo je bývalý starosta mesta Cherson, ktorého za šéfa celej Chersonskej oblasti vymenovali ruskí okupanti.

6:15 Ruské sily ostreľujú Nikopol. Podľa Jevhena Jevtušenka, šéfa okresnej vojenskej správy Nikopolu, ruské sily 6. augusta okolo 1:00 ostreľovali Nikopol v Dnepropetrovsku. Žiadne ďalšie informácie neboli poskytnuté.

Rusko a Ukrajina sa obviňujú z ostreľovania Záporožskej jadrovej elektrárne

Moskva a Kyjev sa navzájom obviňujú z ostreľovania ukrajinskej Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorú okupujú ruskí vojaci. V piatok to uviedla agentúra DPA. Niekoľko ruských tlačových agentúr v piatok popoludní informovalo, že elektráreň ostreľovala ukrajinská armáda. Pritom sa odvolávali na správu Rusmi okupovaného mesta Enerhodar, v ktorom sa jadrová elektráreň nachádza. Poškodili dve elektrické vedenia a vypukol požiar, dodávali ruské agentúry. Informácie nebolo možné nezávislé overiť.

Ukrajinská strana uviedla, že elektráreň ostreľovali Rusi a poškodili vysokonapäťové vedenie do susednej tepelnej elektrárne, oznámila ukrajinská štátna jadrová spoločnosť Enerhoatom. Odstavený bol jeden blok jadrovej elektrárne. Starosta Enerhodaru Dmytro Orlov, ktorý pred ruskou okupáciou ušiel, varoval obyvateľov mesta, že obytné štvrte sú ostreľované práve z priestorov jadrovej elektrárne. Približne 50-tisícový Enerhodar okupujú ruské sily od marca.

Zelenskyj o jadrovej elektrárni: Rusko musí prevziať zodpovednosť za akt teroru

Rusko musí prevziať zodpovednosť za "akt teroru", vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok po tom, ako sa Moskva a Kyjev navzájom obvinili z ostreľovania najväčšej jadrovej elektrárne v Európe.Informuje o tom agentúra AFP. Rusko už predtým obvinilo ukrajinské sily z útoku na Záporožskú atómovú elektráreň a Zelenského vládu z "jadrového terorizmu". "Dnes sa okupanti postarali o ďalšiu mimoriadne rizikovú situáciu pre celú Európu: zasiahli Záporožskú atómovú elektráreň až dvakrát. Akékoľvek bombardovanie tohto miesta je nehanebný zločin, akt teroru," uviedol Zelenskyj vo svojom video prejave.

"Rusko musí prevziať zodpovednosť za samotný fakt, že vytvára hrozbu pre atómovú elektráreň. A to nie je len ďalší argument v prospech uznania Ruska ako štátneho sponzora terorizmu. Je to tiež argument v prospech uplatňovania prísnych sankcií voči celému ruskému jadrovému priemyslu – počnúc [ruskou štátnou jadrovou spoločnosťou] Rosatomom, až po všetky súvisiace spoločnosti a jednotlivcov," vyhlásil ukrajinský prezident.

Záporožská atómová elektráreň je so šiestimi blokmi a celkovým inštalovaným výkonom 6000 megawattov najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe. Rusi ju obsadili ešte začiatkom marca. Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi tento týždeň upozornil, že najväčšia atómová elektráreň na Ukrajine je "úplne bez kontroly". Zároveň vyzval Rusko a Ukrajinu, aby povolili odborníkom elektráreň prezrieť s cieľom stabilizovať situáciu a vyhnúť sa tak nukleárnej katastrofe.