Trogir - benátska perla v srdci Dalmácie

Galéria fotiek (1) Pohľad na trogirskú promenádu z Kamerlenga

Zdroj: Dromedár / AKO

Hoci väčšina turistov mieri skôr k Splitu, rozhodne by ste nemali vynechať ani neďaleký Trogir. Najmä v prípade, že obľubujete malebné mestečká, kde vám na prehliadku netreba veľmi veľa času a to hlavné je užívať si „la dolca vita“. Áno, táto chorvátska perla patrila v minulosti Benátskej republike a je to cítiť na každom kroku.