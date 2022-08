MIMORIADNY ONLINE Boje na Ukrajine neutíchajú: Sloboda každého národa je podľa Zelenského krehká

Naživo z Ukrajiny

Po vyplávaní prvej lode s obilím z Odesy je ešte priskoro na oslavu, tvrdí Zelenskyj

06:16 Ukrajina hľadá príležitosť, ako si pohovoriť priamo s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to povedal v rozhovore s novinármi zo South China Morning Post. Zelenskyj tiež vyzval Čínu, aby využila svoj politický a ekonomický vplyv na Rusko na ukončenie bojov. Informovala o tom ruskojazyčná verzia spravodajského webu BBC.

"Rád by som sa porozprával priamo. So Si Ťin-pchingom som hovoril raz, a to pred rokom. Od začiatku rozsiahlej agresie 24. februára oficiálne žiadame o rozhovor, ale s Čínou sme zatiaľ žiadny rozhovor neviedli, aj keď si myslím, že by bol užitočný," cituje Zelenského BBC.

Misia OSN bude zbierať fakty o útoku na väznicu na Ukrajine

Generálny tajomník OSN António Guterres v stredu oznámil, že vytvorí misiu, ktorej úlohou bude zistiť fakty a odhaliť pravdu o útoku na väznicu v Kremľom ovládanom meste Olenivka na východe Ukrajiny. Informovala o tom tlačová agentúra AFP. Z bombového útoku, pri ktorom minulý týždeň zahynuli desiatky ukrajinských vojnových zajatcov, sa navzájom obviňujú Kyjev a Moskva. "Dostali sme od Ruskej federácie aj od Ukrajiny žiadosti o vyšetrovanie," povedal Guterres na tlačovej konferencii.

"Rozhodol som sa zriadiť v súlade s mojimi kompetenciami a právomocami misiu na zhromažďovanie faktov," pokračoval Guterres s tým, že nemá právomoc vyšetrovať trestné činy. Podmienky misie sa spresňujú a ako šéf OSN doplnil, dúfa, že Rusko a Ukrajina sa na nich dohodnú. "Dúfame, že obe strany nám umožnia prístup a poskytnú všetky údaje, ktoré sú potrebné na objasnenie toho, čo sa stalo," povedal Guterres. Informoval tiež, že hľadajú "do tímu misie kvalifikovaných, nezávislých ľudí".

Pri útoku na väznicu v Olenivke zahynulo vyše 50 ľudí. Moskva tvrdí, že medzi mŕtvymi boli príslušníci ukrajinských síl, ktorí sa vzdali po dlhých týždňoch obrany oceliarní Azovstaľ v Mariupole. Podnik vytrvalo bombardovali a ostreľovali ruské invázne jednotky. Ruské ministerstvo obrany obvinilo z útoku na väznicu Ukrajinu, pričom ho údajne mala podniknúť raketami dlhého doletu, ktoré dodal Washingtonom. Ministerstvo uviedlo, že išlo "odpornú provokáciu" s cieľom zabrániť ukrajinským vojakom, aby sa podvolili a rozprávali o vojnových zločinoch Ukrajincov. Kyjev však jednoznačne obvinil z útoku Rusko a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to označil za "úmyselnú masovú vraždu ukrajinských vojnových zajatcov".

Zelenskyj v prejave skritizoval globálnu bezpečnostnú architektúru aj Schrödera

Konfliktné situácie na Balkáne a okolo Taiwanu a potenciálne aj na Kaukaze sú dôsledkom nefunkčnej globálnej bezpečnostnej architektúry, vyhlásil v pravidelnom nočnom prejave dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Nepriamo kritizoval tiež styky bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Zelenskyj znovu obvinil Rusko z porušovania medzinárodného práva vedením agresívnej vojny proti Ukrajine. Svet dlho nechával Rusko, aby mu tieto prehrešky prechádzali - či už išlo o anexiu Krymu alebo zostrelenie boeingu malajzijských aerolínií nad Donbasom, uviedol prezident krajiny, ktorá od februára čelí ruskej invázii.

"Sloboda každého národa v Európe i inde vo svete je krehká. Túto krehkosť je možné ochrániť len spoločným postupom a aby to dlhodobo fungovalo, musí existovať účinná globálna bezpečnostná architektúra, ktorá zabezpečí, že žiadny štát sa už nikdy nebude môcť uchýliť k teroru voči inému štátu, "povedal Zelenskyj.

Bez toho, aby vymenoval, kritizoval Zelenskyj Schrödera, ktorý po svojej nedávnej ceste do Moskvy vyhlásil, že Rusko je ochotné vyjednávať o prímerí. "Je jednoducho nechutné, keď bývalí predstavitelia mocných štátov s európskymi hodnotami pracujú pre Rusko, ktoré proti týmto hodnotám bojuje," uviedol ukrajinský prezident.