Kolumbijská speváčka Shakira pôjde pred súd: Odmietla dohodu s prokuratúrou, ktorá ju viní z daňových únikov

MADRID - Kolumbijská speváčka Shakira pôjde v Španielsku pred súd. Odmietla totiž dohodu so španielskou prokuratúrou, ktorá ju viní z únikov na daniach vo výške 14,5 milióna eur. Oznámil to v stredu speváčkin tím pre styk s verejnosťou, píše agentúra AP.

Shakira podľa vyhlásenia tímu "verí vo svoju nevinu a rozhodla sa celú záležitosť ponechať v rukách zákona". Prokuratúra obvinila 45-ročnú speváčku ešte v roku 2018, že nezaplatila španielskej vláde dane vo výške 14,5 milióna eur zo svojich príjmov z rokov 2012-14. V prípade, že bude uznaná za vinnú z daňových únikov, jej hrozí pokuta a potenciálne aj väzenie.

Bližšie informácie o dohode, ktorú Shakire navrhla prokuratúra v záujme urovnania celého sporu, neboli bezprostredne známe. Nevie sa ani to, kedy by sa mohol vo veci začať súdny proces. Shakirin tím trvá na tom, že speváčka nemá voči španielskemu daňovému úradu žiadne podlžnosti. Pre posúdenie celého prípadu je rozhodujúca otázka, kde vlastne Shakira v rokoch 2012-14 žila. Španielska prokuratúra tvrdí, že sa väčšinou zdržiavala na území Španielska, hoci oficiálne bydlisko mala na Bahamách. Shakira, ktorej celé meno je Shakira Isabel Mebarak Ripollová, má dve deti s futbalovou hviezdou klubu FC Barcelona Gérardom Piquém. Dvojica spolu žila práve v Barcelone, no nedávno svoj 11-ročný vzťah ukončila.