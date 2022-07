VIDEO Donald Trump sa vrátil do Washingtonu: Hovoril o prezidentských voľbách v roku 2024

Trump vo svojom prejave pred publikom v konzervatívnom Inštitúte pre politiku America First pripomenul mnohé témy svojej predvolebnej kampane v roku 2016 - vrátane nelegálnej imigrácie a kriminality. Zopakoval aj svoje - nepravdivé - tvrdenia, že vyhral prezidentské voľby v roku 2020, a odsúdil vyšetrovanie výboru Snemovne reprezentantov, ktorý sa zaoberá útokom jeho stúpencov na americký Kapitol zo 6. januára.

Trump toto vyšetrovanie označil za prácu "politických hackerov a zločincov". Pripustil, že možno bude "musieť znova" kandidovať. Svoju motiváciu vysvetlil: "Musíme dať našu krajinu do poriadku". Trump vo svojom prejave opäť útočil na demokratického prezidenta Joea Bidena a obvinil ho zo zodpovednosti za súčasné problémy Spojených štátov. Bidenovi vytkol "úpadok národa" i to, že "inflácia je najvyššia za posledných 49 rokov" a "ceny plynu dosiahli najvyššiu úroveň v histórii našej krajiny." Bidena obvinil aj z toho, že umožnil "inváziu" miliónov migrantov, ktorí prekračujú južnú hranicu Spojených štátov. Exprezident kritizoval Bidena, že sa "vzdal v Afganistane" a umožnil Rusku napadnúť Ukrajinu. "Nikdy, nikdy by sa to nestalo, keby som bol vaším najvyšším veliteľom," zdôraznil Trump.

Galéria fotiek (4) Donald Trump sa vrátil do Washingtonu

Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Harnik

Odkedy 20. januára minulého roka absolvoval svoj posledný let lietadlom Air Force One z Washingtonu na Floridu, Trump zostáva najpolarizujúcejšou postavou krajiny a pokračuje v bezprecedentnej kampani, ktorou chce zasiať pochybnosti o svojej prehre s Bidenom vo voľbách v roku 2020. Pokiaľ ide o Bidena, časť ľudí si myslí, že vo veku 79 rokov je príliš starý na to, aby uvažoval o kandidatúre na druhé funkčné obdobie v roku 2024.

Galéria fotiek (4) Donald Trump sa vrátil do Washingtonu

Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Harnik

Samotný Biden však tvrdí, že "prízrak ďalšej Trumpovej kandidatúry" je jednou z jeho hlavných motivácií, prečo by mal opäť kandidovať. Biden po Trumpovom prejave v statuse na Twitteri napísal: "Nazvite ma staromódnym, ale nemyslím si, že podnecovanie davu, ktorý zaútočí na policajta, je rešpektovanie zákona", čím narážal na spomínané udalosti na Kapitole. Niekoľko hodín pred Trumpovým prejavom na pódiu Inštitútu pre politiku America First vystúpil pred iným konzervatívnym publikom vo Washingtone jeho bývalý viceprezident Mike Pence, ktorý tiež zvažuje kandidatúru do Bieleho domu v roku 2024. V prejave na konferencii Young America's Foundation Pence povedal, že Američania sa musia pozerať do budúcnosti, nie do minulosti, a bagatelizoval svoje spory s Trumpom.