MIMORIADNY ONLINE Boje na Ukrajine pokračujú: Rusi zničili alebo poškodili stovky zdravotníckych zariadení

Naživo z Ukrajiny

Ukrajinský prezident Zelenskyj zverejnil hrôzostrašné zábery ruského útoku na mesto Vinnycia

ONLINE

06:10 Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov dnes v Káhire rokoval s egyptskými a ďalšími arabskými predstaviteľmi predstaviteľmi, zatiaľ čo sa Moskva snaží prelomiť diplomatickú izoláciu a sankcie, ktoré na ňu uvalil Západ kvôli jej invázii na Ukrajinu. Informovala o tom agentúra AP. Podobne komentuje súčasnú cestu šéfa ruskej diplomacie do Egypta a ďalších afrických krajín stanica BBC, podľa ktorej chce Lavrov získať podporu pre Moskvu, ktorá čelí medzinárodnému hnevu kvôli svojej päť mesiacov trvajúcej vojenskej agresii voči susednej krajine.

Lavrov sa najprv stretol s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím a potom so svojím egyptským náprotivkom Samím Šukrím. Podľa svetových agentúr sa snažil upokojiť egyptských predstaviteľov pokiaľ ide o dodávky ruského obilia do Egypta. Urobil tak v čase, keď panuje neistota ohľadom nedávno uzavretej dohody o vývoze ukrajinského obilia cez čiernomorské prístavy, ktorá by mala odvrátiť riziko nedostatku potravín najmä v Afrike. Šéf ruskej diplomacie vyhlásil, že ruskí vývozcovia obilia sú odhodlaní plniť svoje záväzky. Lavrov tiež navštívil káhirské sídlo Ligy arabských štátov.

Od začiatku vojny bolo najmenej 18 zdravotníkov zabitých a vyše 50 zranených

V dôsledku päť mesiacov trvajúcej ruskej invázie na Ukrajinu bolo najmenej 18 ukrajinských zdravotníkov zabitých a vyše 50 zranených. Takmer 900 zdravotníckych zariadení bolo zničených alebo poškodených. Na svojom facebookovom účte to dnes uviedlo ukrajinské ministerstvo zdravotníctva.

"Od 24. februára teroristický štát zabil najmenej 18 zdravotníckych pracovníkov a ďalších viac ako 50 zranil. Nenávratne zničených je 123 zdravotníckych zariadení, 746 ich potrebuje opraviť. Tieto údaje sa menia každý deň," uviedol ukrajinský rezort zdravotníctva na sociálnej sieti. Moskva napriek množiacim sa svedectvám a faktom opakovane popiera, že by vo svojej vojenskej agresii v susednej krajine cielila na civilistov.

Ukrajinské ministerstvo zároveň píše, že napriek "cielenému ničeniu zdravotníckej infraštruktúry zdravotnícky systém funguje a transformuje sa podľa potrieb". Uvádza tiež, že so zdravotnou starostlivosťou o obyvateľov krajiny pomáha 17 štátov, ktoré prijímajú ukrajinských pacientov na špecializovaných klinikách. Celkovo bolo do zahraničia poslaných na liečenie 1274 Ukrajincov, píše rezort. Pre prepravu detí s onkologickými ochoreniami na liečbu do zahraničia bolo podľa neho zorganizovaných 17 lekárskych konvojov.