MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj hovorí o šanci zabrániť globálnej potravinovej katastrofe: Ukrajina má zásoby obilia v hodnote desať miliárd dolárov

5:56 Učitelia v Mariupole budú poslaní do Ruska na ‚preškolenie‘. Podľa Petra Andriuščenka, poradcu starostu Mariupolu, učitelia, ktorí sa rozhodli spolupracovať s ruskými silami, boli prevezení do ruskej Rostovskej oblasti, aby tam získali „opätovnú certifikáciu“, aby mohli pokračovať vo vyučovaní. Uviedol to The Kyiv Independent

20 ton zásob obilia z minulého roka

"Približne 20 miliónov ton minuloročnej úrody obilia sa vyvezie. Bude aj šanca predať tohtoročnú úrodu... momentálne máme k dispozícii zásoby obilia v hodnote približne desať miliárd dolárov," povedal Zelenskyj. Vďaka dohode, ktorú sprostredkovali OSN a Turecko, existuje podľa neho šanca zabrániť globálnej potravinovej katastrofe, ktorá by mohla spôsobiť chaos v mnohých krajinách.

"Zo strany Ruska môžu nastať nejaké provokácie, pokusy zdiskreditovať ukrajinské a medzinárodné snahy... Ale dôverujeme Organizácii Spojených národov," dodal ukrajinský prezident. Príslušný dokument za Rusko v Istanbule v piatok podpísal minister obrany Sergej Šojgu a za Ukrajinu minister infraštruktúry Olexandr Kubrakov. Ukrajinskí predstavitelia odmietli podpísať ten istý dokument ako Rusi z dôvodu ruskej vojenskej agresie v ich krajine.