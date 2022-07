MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj je optimista: Ukrajinské sily majú podľa neho potenciál spôsobiť Rusom veľké škody

KYJEV - Ruská armáda si zrejme v nasledujúcich týždňoch urobí v bojoch na Ukrajine určitú operačnú prestávku, čo poskytne Kyjevu dôležitú príležitosť útočiť. Včera to vyhlásil šéf britskej tajnej služby SIS, známej ako MI6, Richard Moore. Citoval ho denník The Guardian. Situáciu sledujeme ONLINE.

Vojna na Ukrajine trvá už 147 dní

06:02 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo videoprejave vo štvrtok večer vyhlásil, že Kyjev je schopný spôsobiť ruským silám rozsiahle škody. Ako píše agentúra Reuters, Ukrajina verí, že vďaka západným zbraniam - najmä raketometom s dlhým doletom, akými sú napríklad HIMARS od Spojených štátov - bude môcť spustiť protiofenzívu a znovu tak získať územia dočasne ovládané Moskvou.

Zelenskyj sa po stretnutí so zástupcami armády a ministerstva vnútra vyjadril optimisticky čo sa týka situácie na fronte. "Zhodli sme sa, že naše sily majú silný potenciál postupovať na bojisku a spôsobiť okupantom značné nové straty," povedal Zelenskyj. Dodal, že každý ruský útok je "argumentom pre Ukrajinu na získanie ďalších (raketometov) HIMARS a iných moderných a účinných zbraní". "Každý z týchto útokov len posilňuje našu túžbu poraziť okupantov a to sa určite stane," zdôraznil ukrajinský líder.

USA privítali dohodu o obnovení vývozu obilia z ukrajinských prístavov

Spojené štáty vo štvrtok privítali dohodu o obnovení vývozu obilia z ukrajinských prístavov, ktorú má Rusko a Ukrajina podpísať v piatok. Washington zároveň vyzval Moskvu, aby túto dohodu dodržiavala. Uviedol to hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price, informuje o tom agentúra AFP.

"Oznámenie tejto dohody v zásade vítame, no teraz sa zameriavame na to, aby sa Rusko zodpovedalo za realizáciu tejto dohody a za to, že umožní ukrajinskému obiliu dostať sa na svetový trh," povedal Price. Dodal, že v tejto situácii sa svet nemal ocitnúť a obvinil Moskvu, že z potravín zámerne urobila zbraň. Hovorca zároveň ocenil diplomatické úsilie generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa a "usilovnú prácu" Turecka, ktoré dohodu sprostredkovalo. Dodal, že podrobnosti dohody Washington pozorne sleduje.

Turecko vo štvrtok oznámilo, že Ukrajina a Rusko v piatok podpíšu dohodu umožňujúcu vývoz obilia z Ukrajiny cez Čierne more. Dohodu podpíšu podľa agentúry Reuters v istanbulskom paláci Dolmabahçe, niekdajšom sídle tureckých sultánov. Bude pri tom aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a generálny tajomník OSN António Guterres.