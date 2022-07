MIMORIADNY ONLINE Rusko začalo mobilizovať dobrovoľníkov, aby doplnilo nedostatok vojakov

Naživo z Ukrajiny

Ukrajinský prezident Zelenskyj zverejnil hrôzostrašné zábery ruského útoku na mesto Vinnycia

6:35 Ukrajina, odolnosť demokratických inštitúcií a závery Konferencie o budúcnosti Európy budú témy dnešného rokovania ministrov pre európske záležitosti členských štátov EÚ v Prahe. Neformálneho zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti (GAC) sa zúčastní aj ukrajinská vicepremiérka pre európsku a euroatlantickú integráciu Olha Stefanišynová a podpredsedovia Európskej komisie (EK) Věra Jourová, Maroš Šefčovič a Dubravka Šuicaová.

Rusko začalo mobilizovať dobrovoľníkov, aby doplnilo nedostatok vojakov

Rusko spustilo podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) "dobrovoľnícke mobilizácie" s cieľom doplniť nedostatok vojakov do svojich síl v čase prebiehajúcej ofenzívy na Ukrajine. Informujeme na základe štvrtkovej správy denníka The Guardian. V novej správe ISW sa píše, že Kremeľ "pravdepodobne nariadil federálnym subjektom (čiže regiónom), aby vytvorili dobrovoľnícke prápory, ktoré sa majú podieľať na ruskej invázii na Ukrajinu, namiesto toho, aby v Rusku vyhlásili čiastočnú alebo úplnú mobilizáciu".

Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky

Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky

Každý región Ruska musí podľa zverejnenej správy vytvoriť aspoň jeden dobrovoľnícky prápor. Termín mobilizácia dobrovoľníkov podľa ISW zrejme naznačuje, že Kremeľ nariadil 85 "federálnym subjektom" - vrátane okupovaného mesta Sevastopoľ a Krymu - aby verbovali dobrovoľníkov a stimulovali ich finančnou odmenou s cieľom vytvorenia nových práporov, namiesto toho, aby sa v rámci mobilizácie museli spoliehať na odvádzanie brancov či na povinné povolávanie všetkých záložníkov. Ak by v každom regióne vznikla najmenej jedna vojenská jednotka zložená zo 400 mužov, dobrovoľnícke prápory by mohli do konca augusta získať až do 34.000 nových vojakov, píše britský denník odvolávajúc sa na ruské médiá.

Regionálni predstavitelia údajne verbujú mužov od 50 rokov na šesťmesačné kontrakty, pričom im ponúkajú mesačné platy od 3750 dolárov (3492 eur) do 6000 dolárov (5987 eur). Niektoré regióny údajne ponúkajú bonusy za okamžité prihlásenie sa do spomínaných jednotiek vo výške 3400 dolárov (3393 eur), ako aj rozličné sociálne benefity pre vojakov a ich rodiny.

Vyše 40 krajín bude spolupracovať pri vyšetrovaní vojnových zločinov na Ukrajine

Okrem USA a členských štátov EÚ sú medzi 45 krajinami, ktoré sa zaviazli ku koordinácii vyšetrovania zločinov páchaných ruskými silami, aj Británia, Kanada, Mexiko a Austrália, informuje denník The Guardian. Medzi kroky, ktoré krajiny plánujú podniknúť, patrí okrem iného vytvorenie zastrešujúcej skupiny s cieľom zabrániť, aby dochádzalo k zduplikovaniu vyšetrovaní. Plánujú tiež zaistiť školenia pre ukrajinských prokurátorov a rozšíriť počet forenzných tímov pôsobiacich na Ukrajine. Krajiny tiež prisľúbili sumu 20 miliónov eur na podporu ICC, ukrajinskej generálnej prokuratúry a podporného úsilia zo strany OSN.

"Pravdou je jednoducho to, že zatiaľ čo sa tu rozprávame, deti, ženy, muži, mladí aj starí žijú v terore," povedal na konferencii o vojnových zločinoch na Ukrajine páchaných ruskými inváznymi silami hlavný prokurátor ICC Karim Khan. Účastníci zdôraznili, že vzhľadom na to, že v súčastnosti sa vyšetruje okolo 23.000 podozrení z vojnových zločinov, je potrebné, aby boli dôkazy dôveryhodné a organizované. K účastníkom konferencie sa prostredníctvom telemostu prihovoril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Uviedol, že žiada vytvorenie "osobitného tribunálu" na vyšetrovanie ruskej invázie na Ukrajine.