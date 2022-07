Talianska vláda prežila hlasovanie o dôvere: Premiér oznámil, že odstúpi z funkcie

Dôveru vláde vyslovilo 172 poslancov, zatiaľ čo proti hlasovalo 39. Vyjadrenie dôvery vláde premiéra Maria Draghiho bolo spojené s hlasovaním o opatreniach na pomoc rodinám a podnikateľom v súvislosti s prudko rastúcimi cenami energií.

Agentúra AP uvádza, že budúcnosť vlády je napriek vyjadreniu dôvery veľmi neistá, vzhľadom na to že senátori M5S hlasovanie bojkotovali. Líder M5S, bývalý premiér Giuseppe Conte, v stredu večer oznámil, že senátori tohto hnutia sa na hlasovaní nezúčastnia. Samotné hnutie M5S zažíva vnútorné rozkoly. Stranu ešte v júni opustil taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio a založil si vlastnú stranu.

Premiér sa stretol s prezidentom

Premiér Draghi začiatkom týždňa povedal, že jeho vláda bez podpory M5S nemôže ďalej pokračovať, pričom zároveň vylúčil aj možnosť rekonštrukcie vládnej koalície. Draghi hneď po štvrtkovom hlasovaní zvolal zasadnutie vládneho kabinetu. Premiér sa krátko po hlasovaní stretol s prezidentom Sergiom Mattarellom, ktorý má rozhodnúť, ako súčasnú vládnu krízu riešiť.

Podľa agentúry AP by Draghi mohol na stretnutí ponúknuť aj svoju demisiu, ktorú by mohol prezident prijať alebo odmietnuť. Mattarella by tiež mohol premiéra požiadať, aby sa pokúsil opäť zjednotiť svoju vládu a podrobiť ju novému hlasovaniu o dôvere. V prípade neúspechu by následne mohlo dôjsť aj k rozpusteniu parlamentu a vypísaniu nových volieb, uvádza Reuters.

Taliansky premiér Draghi večer odstúpi

Taliansky premiér Mario Draghi vo štvrtok večer oznámil, že ešte v ten istý deň odstúpi z funkcie. Informuje o tom agentúra AFP. Oznámil to po rokovaní vlády, ktorej zasadnutie zvolal po predchádzajúcom hodinovom stretnutí s prezidentom Sergiom Mattarellom.

Ako uviedol vo vyhlásení po rokovaní kabinetu, z ktorého cituje web denníka Corriere della Sera, parlamentná "väčšina národnej jednoty, ktorá podporovala túto vládu od jej vzniku, už neexistuje". Podľa neho došlo vo vláde k strate dôvery.