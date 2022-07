MIMORIADNY ONLINE KĽDR uznala nezávislosť republík v Donbase: Do Ruska deportovali už takmer dva milióny Ukrajincov

KYJEV/MOSKVA - Takmer dva milióny ľudí vrátane státisícov detí Rusko nútene deportovalo z Ukrajiny, odkedy Kremeľ vo februári spustil v krajine rozsiahlu vojenskú ofenzívu. V stredu to vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, píše denník The Guardian. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

Unikátne bojové zábery od ukrajinských pohraničníkov, snažili sa dostať jednotky ruskej armády ďalej od Charkova

ONLINE

Načítať nové správy

7:15 Vstup Ukrajiny do Európskej únie (EÚ) podporuje 58 percent Čechov, viac ako štvrtina je proti. Vyplýva to z prieskumu, ktorý od konca marca do začiatku mája uskutočnilo Centrum pre výskum verejnej mienky (CVVM). V otázke zapojenia Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie (NATO) je však česká spoločnosť značne rozdelená. Za vstup Kyjeva do NATO je 41 percent občanov ČR, rovnaké percento s tým nesúhlasí, informoval v stredu spravodajský webový portál iDNES.cz.

6:40 Turecko očakáva, že sa na budúci týždeň podarí uzavrieť dohodu o námornej preprave ukrajinského obilia. Po dnešnom rokovaní v Istanbule medzi delegáciami Ruska, Ukrajiny, Turecka a OSN to uviedol turecký minister obrany Hulusi Akar. Výsledok rokovaní v Istanbule označil za významný posun vpred aj generálny tajomník OSN António Guterres.

6:00 Udanie na vlastnú manželku napísal polícii 37-ročný muž z obce Gorki-10 v okolí Moskvy. Dôvodom boli rozpory manželov ohľadom špeciálnej vojenskej operácie, ako ruské úrady nazývajú vojnu proti Ukrajine, rozpútanú na rozkaz prezidenta Vladimira Putina. O prípade dnes informoval na svojom webe denník Moskovskij komsomolec, správa pritom zaujala médiá v Rusku i vo svete.

KĽDR uznala nezávislosť republík v Donbase

Severná Kórea dnes potvrdila, že uznala samostatnosť Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky (DĽR a LĽR). S proruskými separatistickými celkami chce rozvíjať vzťahy na štátnej úrovni, uviedla severokórejská oficiálna agentúra KCNA. KĽDR je po Rusku a Sýrii treťou krajinou na svete, ktorá obe republiky uznala ako samostatné štáty, napísala agentúra AFP. Ukrajina v stredu oznámila, že kvôli tomu s Pchjongjangom prerušuje diplomatické vzťahy.

Agentúra KCNA uviedla, že vedeniu proruských republík zaslala oficiálne listy, kde oznamuje svoje rozhodnutie uznať samostatnosť oboch celkov. V listoch KĽDR "vyjadrila vôľu rozvinúť vzťahy na úrovni štátov" s DNR a LNR.

O severokórejskom rozhodnutí v stredu informovali predstavitelia oboch proruských celkov. Ukrajinské ministerstvo zahraničia oznámilo prerušenie diplomatických vzťahov s KĽDR. Rozhodnutie Pchjongjangu vníma Kyjev ako pokus o rozvracanie zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny, hrubé porušenie Charty OSN a noriem a princípov medzinárodného práva. Podľa ukrajinskej diplomacie uznanie režimov v Donecku a Luhansku, dosadených ruskými okupantmi, nebude mať právne dôsledky a nezmení medzinárodne uznané hranice Ukrajiny, dodal denník Ukrajinska pravda.

Okrem KĽDR uznávajú samostatnosť oboch separatistických republík len ďalšie dve krajiny - Rusko a Sýria. Moskva tak urobila vo februári krátko pred začiatkom útoku proti Ukrajine, Damask krok oznámil na konci júna.

Do Ruska deportovali už takmer dva milióny Ukrajincov, tvrdí Zelenskyj

Takmer dva milióny ľudí vrátane státisícov detí Rusko nútene deportovalo z Ukrajiny, odkedy Kremeľ vo februári spustil v krajine rozsiahlu vojenskú ofenzívu. V stredu to vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, píše denník The Guardian.

"Len si predstavte toto číslo - dva milióny ľudí. Toľko ich už bolo deportovaných do Ruska," citovala Zelenského slová agentúra Ukrinform. Zelenskyj vo videoprejave na medzinárodnej konferencii v Soule uviedol, že v tzv. filtračných táboroch na územiach dočasne okupovaných Ruskom sú zadržiavané desaťtisíce Ukrajincov vrátane mladých žien. "Som presvedčený, že všetci viete, čomu sú tam vystavované," dodal.

"Nikto v súčasnosti nebude vedieť menovať presné počty - všetci títo deportovaní ľudí sú zbavení možnosti komunikovať, odobrali im občianske preukazy, sú zastrašovaní a prevážaní do odľahlých oblastí Ruska, aby bolo pre nich čo najťažšie vrátiť sa do vlasti," povedal Zelenskyj.

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu obvinil Rusko z násilnej deportácie 1,6 milióna Ukrajincov na svoje územie. Touto zámernou nezákonnou "filtračnou" operáciou chce Moskva podľa neho vyľudniť niektoré oblasti Ukrajiny. Blinken tvrdí, že ľudia z okupovaných oblastí na juhu a východe Ukrajiny sú presúvaní ďaleko do vnútrozemia Ruskej federácie. Medzi deportovanými Ukrajincami sa nachádza i 260.000 detí, z ktorých niektoré násilím odobrali rodičom a v Rusku budú určené na adopciu, dodal šéf americkej diplomacie.