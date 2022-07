MIMORIADNY ONLINE Počet obetí útoku v meste Časiv Jar stúpa: Irán plánuje dodať drony Rusku

Naživo z Ukrajiny

Unikátne bojové zábery od ukrajinských pohraničníkov, snažili sa dostať jednotky ruskej armády ďalej od Charkova

06:19 Ukrajina si predvolala kanadskú veľvyslankyňu pre rozhodnutie Ottawy vrátiť do Nemecka plynové turbíny potrebné pre plynovod Severný prúd 1 (Nord Stream 1) vedúci do Ruska. Oznámil to v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom nočnom príhovore. Informuje o tom agentúra AFP a denník The Guardian.

"Ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo kanadskú vyslankyňu pre našu krajinu pre absolútne neakceptovateľnú výnimku zo sankcií mierených proti ruskému režimu," uviedol Zelenskyj v príhovore zverejnenom na sociálnej sieti Telegram. Podľa ukrajinského prezidenta bude Moskva toto rozhodnutie Kanady vnímať "výlučne ako prejav slabosti". "Rusko sa bezpochyby bude snažiť nielen maximálne obmedziť, ale tiež úplne zastaviť dodávky plynu do Európy, a to v ten najkritickejší moment," vyhlásil Zelenskyj.

06:04 Na 33 stúpol v noci na utorok počet obetí sobotňajšieho raketového útoku na bytový dom v meste Časiv Jar na východe Ukrajiny. Oznámila to na sociálnej sieti Facebook Štátna služba Ukrajiny pre mimoriadne situácie (DSNS). "Počas záchrannej operácie v päťposchodovej obytnej budove v meste Časiv Jar bolo nájdené telo dieťaťa (odhadovaný rok narodenia 2013). Od začiatku operácie bolo nájdených 33 tiel zahynutých osôb vrátane jedného dieťaťa," uviedla DSNS s tým, že záchranné práce stále pokračujú.

Ukrajinský prezident Ukrajinský prezident krátko predtým vo svojom pravidelnom nočnom príhovore informoval o 31 obetiach tohto raketového útoku. "Odpratávanie sutín pokračovalo dnes v meste Časiv Jar v Doneckej oblasti celý deň. Predvčerom zasiahli ruskí teroristi dve výškové budovy, zomrelo 31 ľudí, deväť bolo zachránených," uviedol Zelenskyj. Ukrajinský prezident okrem toho vo svojom večernom príhovore informoval o útoku na mesto Charkov a Odeskú oblasť. "V Doneckej a Luhanskej oblasti pokračovali veľmi intenzívne boje," uviedol Zelenskyj.

Irán dodá Rusku ozbrojené drony pre boj na Ukrajine

Irán plánuje dodať Rusku stovky dronov schopných niesť zbrane, ktoré budú následne použité na Ukrajine, oznámil v pondelok poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. Informuje o tom agentúra AFP. Podľa Sullivana informácie, ktoré dostali Spojené štáty, potvrdzujú tvrdenia, že ruská armáda čelí výzvam v súvislosti s udržiavaním svojich zbraňových zásob po tom, čo na Ukrajine utrpeli značné straty.

"Iránska vláda sa pripravuje na poskytnutie niekoľkých stoviek bezpilotných lietadiel Rusku, a to vrátane tých schopných niesť zbrane," uviedol Sullivan pre novinárov. "Naše informácie ďalej naznačujú, že Irán plánuje cvičiť ruské jednotky na použitie týchto bezpilotných lietadiel. Úvodné cvičenie by sa pritom malo začať už začiatkom júla," pokračoval poradca pre národnú bezpečnosť. Sullivan ďalej uviedol, že nie je jasné, či Irán už Rusku nejaké drony dodal. Poukázal tiež na to, že iránske drony používa pri útokoch na Saudskú Arábiu i jemenské šiitské vzbúrenecké hnutie húsíov.

Bezpilotné lietadlá pritom zohrávajú dôležitú rolu na oboch stranách ukrajinského konfliktu. Drony sú totiž schopné z diaľky vypaľovať rakety, zhadzovať na ciele malé bomby a môžu byť tiež použité pri vykonávaní prieskumov pre delostrelecké a pozemné jednotky. Ukrajinská armáda zaznamenala úspechy najmä pri používaní tureckých ozbrojených dronov Bayraktar, pričom USA a iné krajiny dodávajú na Ukrajinu aj množstvo iných menších typov bezpilotných lietadiel. "Z našej strany budeme ďalej prispievať k tomu, aby sme pomohli udržať Ukrajine účinnú obranu a aby sme Ukrajincom pomohli dokázať, že ruské snahy o zmazanie Ukrajiny z mapy nemôžu uspieť," dodal Sullivan.