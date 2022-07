MIMORIADNY ONLINE Civilisti majú urýchlene opustiť Chersonskú oblasť: Ministri vnútra budú rokovať o vojne na Ukrajine

Naživo z Ukrajiny

Unikátne bojové zábery od ukrajinských pohraničníkov, snažili sa dostať jednotky ruskej armády ďalej od Charkova

07:41 Ukrajina zhromažďuje miliónové bojové sily vybavené západnými zbraňami s cieľom opätovne dobyť juh krajiny obsadený ruskou armádou. Uviedol to ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov pre britský denník The Times. Podľa ministra nariadil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ozbrojeným silám, aby opätovne dobyli pobrežné oblasti, ktoré sú životne dôležité pre hospodárstvo krajiny.

"Chápeme, že z politického hľadiska je to pre našu krajinu veľmi potrebné. Prezident dal najvyššiemu armádnemu veliteľovi príkaz vypracovať plány. Následne si svoju úlohu robí generálny štáb, ktorý hovorí, že na dosiahnutie tohto cieľa potrebujeme XYZ (to a ono)," povedal Reznikov. "Toto je moja úloha. Píšem listy partnerom v partnerských krajinách, generáli hovoria o tom, prečo potrebujeme tieto druhy zbraní, a potom budú urobené politické rozhodnutia," priblížil minister.

06:15 O dopadoch vojny na Ukrajine, ale aj o posilnení boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí dnes budú v Prahe na neformálnom zasadnutí rokovať ministri vnútra EÚ a ďalších krajín, okrem iného Ukrajiny a Moldavska. Zaoberať sa budú aj migráciou. Prvý summit pri českom predsedníctve v Rade Európskej únie bude pokračovať v utorok rokovaním ministrov spravodlivosti, ktorí sa budú okrem iného zaoberať zberom a uchovávaním dôkazov na účely trestného stíhania ruských zločinov na Ukrajine.

Členovia vlád dnes budú diskutovať o dopadoch ruskej agresie proti Ukrajine na vnútornú bezpečnosť v nelegálnom obchode so zbraňami, obchode s ľuďmi, falšovaní dokumentov alebo praní špinavých peňazí. Budú sa venovať aj budúcim výzvam týkajúcim sa migrácie, ako aj zlepšeniu prevencie a boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí, a to v kontexte návrhu nariadenia, ktorý nedávno predložila Európska komisia.

06:02 Počet ukrajinských detí zapísaných do škôl v Poľsku by sa v budúcom školskom roku mohol zdvojnásobiť na najmenej 400.000. Očakáva to poľské ministerstvo školstva, uviedol v nedeľu ukrajinský spravodajský server Jevropejska pravda. Server citoval vyjadrenie poľského ministra školstva Przemyslawa Czarneka, podľa ktorého sa budú školáci zúčastňovať na výučbe online z Ukrajiny aj osobne, informovala TASR na základe správy denníka The Guardian.

"Prijali sme 200.000 (ukrajinských detí), z toho 160.000 do škôl a 40.000 do materských škôl. Podľa našich odhadov môže od 1. septembra nastúpiť ďalších 200.000 (detí)," povedal Czarnek. "Koniec vojny na Ukrajine je v nedohľadne, takže, prirodzene, tie deti, ktoré sú tu, zostanú a prídu znova," uviedol minister. "Ale na Ukrajine bude aj diaľkové vzdelávanie. Pravdepodobne veľká časť detí, ktoré sú v Poľsku, bude chcieť zostať pri počítačoch a pokračovať v učení sa so svojimi rovesníkmi na diaľku."

Ukrajina kritizovala rozhodnutie Kanady vrátiť turbínu pre plynovod Severný prúd

Ukrajina vyjadrila v nedeľu "hlboké sklamanie" z rozhodnutia Kanady vrátiť opravenú turbínu používanú pre plynovod Severný prúd 1 (Nord Stream 1) vedúci z Ruska do Nemecka. Informovala o tom agentúra Reuters. Ukrajinské ministerstvá energetiky a zahraničných vecí vyzvali kanadskú vládu, aby zmenila svoje rozhodnutie. Vrátenie turbíny by podľa ich vyhlásenia znamenalo prispôsobenie sankcií uvalených na Moskvu "rozmarom Ruska".

Kanadské ministerstvo prírodných zdrojov v sobotu oznámilo, že turbínu po opravách vykonaných v Kanade vrátia do Nemecka s cieľom zaistiť pokračovanie energetických dodávok dovtedy, kým Európa nebude môcť ukončiť svoju závislosť od ruského zemného plynu. Kanadská vláda v sobotňajšej tlačovej správe uviedla, že vydáva "časovo obmedzené a odvolateľné povolenie" na vyňatie vrátenia turbíny zo sankcií, ktoré zaviedla voči Rusku pre jeho inváziu na Ukrajinu.