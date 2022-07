MIMORIADNY ONLINE Ukrajinská pohraničná služba našla pevný disk s údajmi ruských vojakov

MOSKVA - Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v sobotu uviedol, že jeho armáda zostrelila rakety vypálené na jeho územie z Ukrajiny, a to uprostred rastúcich špekulácií o zapojení sa Minska do konfliktu medzi Kyjevom a Ruskom. Správa bola prevzatá od tlačovej agentúry AFP.

Zničené ukrajinské sídlisko po ruskom ostreľovaní

6:01 Ruským Belgorodom, ktorý sa nachádza v blízkosti hraníc s Ukrajinou, zahrmela séria explózií. V meste vzplanul súkromný dom, traja ľudia sú zranení. Podľa agentúry TASS to dnes uviedol gubernátor ruskej Belgorodskej oblasti Vjačeslav Gladkov. Príčiny sa vyšetrujú, pravdepodobne zafungoval systém protivzdušnej obrany, dodal šéf regiónu.

6:00 Príslušníci ukrajinskej štátnej pohraničnej služby v sobotu oznámili, že v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny našli pevný disk, na ktorom sa nachádzali údaje o ruskej armáde. TASR správu prevzala z televíznej stanice Sky News. Ukrajinská pohraničná služba uviedla, že na pevnom disku sa nachádzali súbory vo veľkosti približne 100 gigabajtov. Obsahovali zoznam príslušníkov ruskej jednotky protivzdušnej obrany vrátane ich biografických údajov a podrobností o ruských zbraniach a vojenských cvičeniach.

Zelenskyj požiadal o medzinárodnú pomoc s povojnovou obnovou Ukrajiny

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom príhovore v noci na nedeľu požiadal o medzinárodnú pomoc s povojnovou obnovou Ukrajiny. TASR správu prevzala od agentúry DPA a denníka The Guardian. "Je potrebné opraviť nielen všetko to, čo zničili okupanti, ale aj vybudovať nový základ pre naše životy – bezpečný, moderný, dostupný a pohodlný," vyhlásil Zelenskyj. Dodal, že tento plán si vyžaduje "veľké investície, nové technológie a inštitúcie a v neposlednom rade reformy".

Zelenskyj v príhovore poznamenal, že Ukrajina by podľa neho mala spôsobiť ruským jednotkám čo najviac škôd, aby si "každý Rus zapamätal, že Ukrajina sa nedá zlomiť". Dodal, že vojna sa ani zďaleka neskončila a v niektorých oblastiach sa boje zintenzívňujú. Volodymyr Zelenskyj sa virtuálne zúčastní na medzinárodnej konferencii o obnove Ukrajiny, ktorá sa bude konať 4.-5. júla vo švajčiarskom Lugane. Okrem 100-člennej delegácie z Ukrajiny pod vedením ukrajinského premiéra Denysa Šmyhala sa na nej zúčastnia aj zástupcovia 38 krajín sveta a 14 medzinárodných organizácií. Medzi účastníkmi by mali byť aj premiéri Poľska a Česka, ako aj šéfka eurokomisie Ursula von der Leyenová. Pripravované podujatie v Lugane nebude darcovskou konferenciou. Jeho cieľom bude načrtnúť základné princípy a priority procesu obnovy Ukrajiny.

Lukašenko tvrdí, že Ukrajina vystrelila rakety na Bielorusko

"Provokujú nás," citovala Lukašenka štátna tlačová agentúra Belta. "Musím vám povedať, že zhruba pred tromi dňami sa pokúsili z Ukrajiny zasiahnuť vojenské ciele v Bielorusku," povedal. "Vďaka Bohu, naše protivzdušné systémy Pancir zachytili všetky rakety vypálené ukrajinskými silami," dodal bieloruský prezident. Ukrajina minulý týždeň uviedla, že rakety vypálené z Bieloruska zasiahli pohraničnú oblasť na jej území.

Galéria fotiek (2) Zdroj: FOTO TASR/AP

Lukašenko v sobotu poprel, že by jeho krajina chcela zasiahnuť do rusko-ukrajinského konfliktu. "Ako som pred viac ako rokom povedal, nemáme v úmysle bojovať na Ukrajine," povedal. Bielorusko ako dlhodobý spojenec Kremľa od 24. februára podporuje ruskú vojenskú operáciu na Ukrajine s tým, že pôsobí ako záložná základňa pre moskovské sily. Ruské jednotky prekročili bieloruskú hranicu na Ukrajinu, keď sa pokúšali dobyť Kyjev, ale neuspeli, konštatuje AFP. Lukašenko je vojensky a hospodársky veľmi závislý od Ruska a spolieha sa na podporu svojho suseda so zámerom stabilizovať svoju pozíciu.

Stalo sa tak aj v roku 2020, keď po sporných prezidentských voľbách vypukli rozsiahle protesty. Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň oznámil, že Moskva "v najbližších mesiacoch" dodá Bielorusku rakety typu Iskander-M schopné niesť jadrové zbrane. Bielorusko je vytrvalým spojencom Ruska, pričom mu uľahčilo i začiatok februárovej invázie na Ukrajinu, keďže niektoré ruské jednotky vpadli na ukrajinské územie práve z Bieloruska.