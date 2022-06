WHO ubezpečuje: Kvôli opičím kiahňam nie je zatiaľ potrebné vyhlásiť globálny stav núdze

LONDÝN - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uviedla, že šírenie opičích kiahní v takmer 50 krajinách sveta by sa malo dôkladne monitorovať, ale nevyžaduje si vyhlásenie globálneho stavu zdravotnej núdze. Informovala o tom agentúra AP.

V sobotňajšom vyhlásení núdzový výbor WHO uviedol, že mnohé aspekty prudko sa šíriacej nákazy sú "nezvyčajné" a priznal, že opičie kiahne boli roky zanedbávané. "Zatiaľ čo niekoľko členov vyjadrilo rozdielne názory, výbor sa konsenzom rozhodol odporučiť generálnemu riaditeľovi WHO, že v tejto fáze by sa malo rozhodnúť, že šíriaca sa nákaza nepredstavuje globálny stav zdravotnej núdze," uviedla WHO vo vyhlásení. WHO napriek tomu poukázala na "mimoriadnu povahu" epidémie a prízvukovala, že kontrola jej šírenia si vyžaduje intenzívnu reakciu. Výbor tiež uviedol, že šírenie nákazy by sa malo "dôsledne monitorovať a po niekoľkých týždňoch prehodnotiť".

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zvolal stretnutie núdzového výboru vo štvrtok (23. júna). Tedros zvolanie stretnutia odôvodnil tým, že vírus sa správa nezvyčajne, objavuje sa v čoraz väčšom počte krajín a preto je potrebná koordinovaná reakcia medzinárodného spoločenstva. Poznamenal tiež, že WHO spolu s partnermi a odborníkmi pripravujú zmenu názvu opičích kiahní.

Opičie kiahne sú zriedkavým nákazlivým ochorením vyskytujúcim sa väčšinou v krajinách strednej a západnej Afriky. Spôsobuje ho vírus, ktorý patrí do tej istej rodiny vírusov ako pravé kiahne. Vírus opičích kiahní je však oveľa menej nebezpečný a nákazlivý než jeho smrtiaci príbuzný. Medzi prejavy opičích kiahní patria napríklad horúčka, bolesť hlavy a vyrážky. Prípady tohto ochorenia sa v súčasnosti objavujú v západnej Európe, ako aj v Spojených štátoch, Kanade a Austrálii.