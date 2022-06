Hrozivá predpoveď UNESCO: Stredomorie zasiahne cunami!

Galéria fotiek (1) Muž skáče do vôd Bosporského prielivu, ktorý oddeľuje Európu a Áziu v Istanbule.

Zdroj: TASR/AP

Pravdepodobnosť, že stredomorské štáty zasiahnu v priebehu najbližších 30 rokov prívalové vlny cunami, je takmer stopercentná. Súvisí to najmä so stúpajúcou hladinou oceánov. Vo štvrtok to uviedla Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), ktorá zároveň vyzvala pobrežné mestá, aby podnikli potrebné bezpečnostné opatrenia. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.