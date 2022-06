Slovensko uspelo pred Európskym súdom v kauze Rigo verzus štát

"Sťažnosť sa týkala trestného konania a odsúdenia sťažovateľa na päť a polročné väzenie za zločin lúpeže," priblížil kauzu Rigo vs. SR hovorca Ministerstva spravodlivosti SR Peter Bubla. "ESĽP sa nestotožnil s námietkami sťažovateľa o nespravodlivom svojvoľnom odsúdení založenom na priznaní v neprítomnosti obhajcu a taktiež s tvrdením, že k priznaniu došlo v čase abstinenčných príznakov po látkach, od ktorých bol závislý," informoval hovorca.

Prítomnosť právneho zástupcu nebola povinná

Vysvetlil ďalej, že vo svojom rozhodnutí ESĽP upozornil na to, že prítomnosť právneho zástupcu nebola v prípade sťažovateľa povinná, absenciu advokáta sťažovateľ navyše nenamietal pred tromi stupňami všeobecných súdov a prvýkrát tak urobil až pred Ústavným súdom SR.

Tvrdenie o irelevantnosti priznania v čase abstinenčných príznakov vyhodnotil ESĽP z hľadiska dôkazov ako nedostatočné. "Neboli predložené alebo navrhnuté žiadne dôkazy, ktoré by preukazovali, že v čase, keď sa sťažovateľ priznal, skutočne nechápal dôsledky svojho priznania," tlmočil Bubla odôvodnenie európskeho súdneho orgánu. Argumentáciou ESĽP bolo i to, že ani súdni znalci z odboru psychiatria v priebehu trestného konania nedospeli k záveru, že by drogová závislosť znížila schopnosť sťažovateľa chápať svoje konanie.