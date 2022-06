MIMORIADNY ONLINE Bitka o Donbas je jednou z najbrutálnejších v Európe: Rusko už kontroluje väčšinu Severodonecka

KYJEV - Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu zahynulo už viac ako 12.000 civilistov. Oznámil to šéf ukrajinskej polície Ihor Klymenko. Situáciu na Ukrajine sledujeme ONLINE.

Naživo z Ukrajiny

Dve ruské bojové vozidlá pechoty BMP-2 horia a následne odpaľujú muníciu

ONLINE

06:15 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v pondelok nemeckého kancelára Olafa Scholza, aby Kyjevu prejavil viac podpory v boji proti ruskej invázii, a vyčítal mu, že sa priveľmi obáva možných reakcií Moskvy. Zelenskyj sa takto vyjadril v rozhovore pre nemeckú verejnoprávnu televíziu ZDF, citoval ho aj portál britskej stanice Sky News. Scholz má pritom podľa špekulácií už vo štvrtok 16. júna podniknúť svoju prvú cestu do Kyjeva od začiatku vojny.

Scholza opakovane kritizovali za to, že počas vojny na Ukrajine nezaujal dostatočne dôrazný postoj proti Rusku. Zelenskyj v rozhovore pre ZDF povedal, že potrebuje od Scholza "istotu", že Nemecko podporuje Ukrajinu. "Kancelár a jeho vláda sa musia rozhodnúť: nemôže existovať kompromis medzi Ukrajinou a vzťahmi s Ruskom," dodal ukrajinský prezident.

Podľa Zelenského je bitka o Donbas "jednou z najbrutálnejších v Európe a za Európu"

Bitka o región Donbas na východe Ukrajiny "sa určite do histórie vojen zapíše ako jedna z najbrutálnejších bitiek v Európe a za Európu", vyhlásil v pondelok v nočnom príhovore ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informoval o tom portál americkej televízie CNN. Počas dňa predstavitelia ukrajinských ozbrojených síl uviedli, že ich vojaci boli ruskými jednotkami vytlačení z centra mesta Severodoneck, ktoré je spolu so susedným mestom Lysyčansk hlavným ohniskom súčasných bojov o územia v Luhanskej oblasti. Tá spolu s Doneckou oblasťou tvorí región Donbas.

Ukrajinskí predstavitelia tiež oznámili, že tri kľúčové mosty spájajúce Severodoneck s Lysyčanskom sú teraz pre vozidlá neprejazdné, a to znamená, že zásobovacie trasy a evakuácie ľudí cez tieto trasy sú znemožnené. Zelenskyj v príhovore povedal, že Ukrajinci čelia "výraznej prevahe Rusov v množstve výzbroje - a predovšetkým v množstve delostreleckých systémov".

"Cena, ktorú v tejto bitke platíme, je veľmi vysoká. Je jednoducho strašná. A dennodenne svojich partnerov upozorňujeme na fakt, že iba dostatočné množstvo moderného delostrelectva doručeného Ukrajine zaistí našu prevahu a potom aj koniec ruského mučenia ukrajinského Donbasu," dodal ukrajinský líder. Zelenskyj informoval, že v pondelok bol pri ruskom ostreľovaní v bitke o Lysyčansk zabitý chlapec. Vyhlásil: "Takto to je: aj šesťročný chlapec na Moskovskej ulici je, ako sa ukázalo, nebezpečný nepriateľ Ruskej federácie."

Neprejazdné sú už všetky mosty spájajúce Severodoneck a Lysyčansk

Všetky tri mosty spájajúce ukrajinské mestá Severodoneck a Lysyčansk sú v súčasnosti neprejazdné pre vozidlá. Oznámil to v pondelok gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj, informuje americká televízie CNN. Prvý z mostov zničili podľa Hajdaja ruské sily už koncom mája. Druhý most bol zničený počas uplynulého víkendu. Momentálne je podľa Hajdaja neprejazdný už aj tretí most. "Mosty umožnili prevážať aspoň nejaký humanitárny náklad... V súčasnosti je nemožné tieto mosty použiť," uviedol Hajdaj.

Galéria fotiek (2) Ťažkými bojmi sužovaný Severodoneck

Zdroj: SITA/AP Photo/Oleksandr Ratushniak

Zničenie mostov poskytuje podľa Hajdaja ruskej armáde ďalšiu výhodu. Gubernátor však tvrdí, že prístup k zbraniam a humanitárnym zásobám je "náročný, ale nie nemožný". Hajdaj dodal, že cestovanie medzi Severodoneckom a Lysyčanskom je aj naďalej možné, no z bezpečnostných príčin nemôže v tomto smere poskytnúť viac detailov. "Lysyčansk je ostreľovaný veľmi intenzívne, s ťažkými zbraňami (Rusi) ničia všetko - humanitárne veliteľstvá aj nemocnice," uviedol gubernátor. Z Lysyčansku je však podľa neho naďalej možné denne evakuovať ľudí a prijímať humanitárnu pomoc.

Hajdaj ďalej uviedol, že ruské ozbrojené sily kontrolujú väčšinu Severodonecka, asi 70 až 80 percent. Tvrdenia samozvanej Luhanskej demokratickej republiky o tom, že Severodoneck padol, označil za nepravdivé a dodal, že časť mesta majú aj naďalej pod kontrolou ukrajinskí obrancovia. Ruské sily sa v súčasnosti snažia dobyť celé územie Donbasu, ktoré pozostáva z Luhanskej a Doneckej oblasti. Severodoneck a neďaleké mesto Lysyčansk sú poslednými ohniskami ukrajinského odporu v Luhansku. Tieto dve mestá oddeľuje rieka Severný Donec.