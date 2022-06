VIDEO Úprimný odkaz Zelenského svetu: Rozhoduje sa o budúcich pravidlách sveta spolu s hranicami možného

Ukrajinské sily sa snažia vytlačiť Rusov z oblastí, ktoré obsadili na začiatku vojny, a bránia sa zúrivým útokom ruských síl na východe krajiny, najmä pri meste Severodoneck. Zelenskyj ocenil doterajšiu pomoc Západu a jeho ázijských spojencov uviedol, že je kľúčové, aby partnerské krajiny nepoľavili v poskytovaní pomoci bojujúcej Ukrajine.

"Som vďačný za vašu podporu, ale táto podpora je určená nielen Ukrajine, ale aj vám samým," povedal ukrajinský prezident podľa agentúry Reuters. "Práve na ukrajinských bojiskách sa rozhoduje o budúcich pravidlách tohto sveta spolu s hranicami možného," dodal.

Svet môže čeliť akútnej a vážnej potravinovej kríze

Upozornil, že Rusko blokovaním prístavov v Čiernom a Azovskom mori bráni vývozu ukrajinských potravín na svetový trh, čo poškodzuje nielen Ukrajinu, ale aj celý svet. "Ak v dôsledku ruskej blokády nebudeme schopní vyvážať naše potraviny, svet bude čeliť akútnej a vážnej potravinovej kríze a hladomoru v mnohých ázijských a afrických krajinách," varoval.

Zelenskyj priamo spojil počínanie Ruska s rastúcimi cenami komodít, keď uviedol, že Rusi najprv zablokovali energie, aby zvýšili ich ceny, a teraz to isté robia s potravinami. Rusko nazýva svoju vojnu proti Ukrajine, ktorá dnes pokračuje 108. dňom, "špeciálnou operáciou", a tvrdí, že cieľom nie je okupácia územia, ale "demilitarizácia" a "denacifikácia" susednej krajiny.

Galéria fotiek (3) Ruský prezident Vladimir Putin

Ukrajinská armáda nemá v úmysle preniknúť do Ruska

Zelenskyj pred 575 delegátmi zo štyroch desiatok krajín uviedol, že ukrajinská armáda nemá v úmysle preniknúť do Ruska. "Prosím, pamätajte, že vojna sa vedie na našom území. Ukrajinci zomierajú. Nechceme ruskú zem," vyhlásil. Ukrajinská veľvyslankyňa v Singapure Kateryna Zelenková zdôraznila naliehavosť ďalšej medzinárodnej pomoci. "Chápeme, že to zaberie čas, ale čas je to, čo nemáme," povedala podľa Reuters.