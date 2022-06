MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj poprel tvrdenia o postupe ruských vojakov: Rusko dosiaľ Kyjevu vrátilo 210 tiel

Naživo z Ukrajiny

Zničenie niekoľkých tankov a obrnených transportérov okupantov na Ukrajine

6:09 Svetová banka (SB) schválila v utorok ďalšie finančné prostriedky pre Ukrajinu vo výške 1,49 miliardy dolárov. Z prostriedkov by mala vláda v Kyjeve vyplácať mzdy štátnym zamestnancom. TASR správu prevzala od agentúry DPA, ktorá o tom informovala v stredu.

6:08 Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová v utorok ostro odsúdila ruskú agresívnu vojnu proti Ukrajine. Jej vyjadrenia zazneli počas rozhovoru s reportérom týždenníka Der Spiegel Alexandrom Osangom, ktorý naživo odvysielala nemecká verejnoprávna televízna stanica Phoenix. Išlo o Merkelovej prvý veľký rozhovor od stiahnutia sa z aktívnej politiky, ktorý sa odohral vo vypredanej sále divadla Berliner Ensemble. TASR informácie prevzala od agentúr DPA a Reuters.

Rusko dosiaľ Kyjevu vrátilo 210 tiel obrancov Mariupola

Rusko doteraz odovzdalo 210 tiel ukrajinských bojovníkov zabitých v bitke o mesto Mariupol, z ktorých väčšina patrila k obrancom oceliarne Azovstaľ. Informovala o tom v noci na stredu agentúra AP s odvolaním sa na ukrajinskú vojenskú rozviedku. Rusko, ktoré má v súčasnosti zničené prístavné mesto pod kontrolou, začalo vracať telá ukrajinských bojovníkov minulý týždeň. Ukrajina v sobotu oznámila, že obe strany si vymenili celkovo 320 tiel, každá z nich dostala naspäť 160 pozostatkov.

Nie je jasné, či boli Rusku odovzdané ďalšie telá. Pluk Azov spolu s ďalšími jednotkami ukrajinských síl bránili obrovské oceliarne takmer tri mesiace, potom na príkaz velenia ukrajinskej armády zložili zbrane. Nie je jasné, koľko tiel mohlo zostať v oceliarňach, ktoré boli obkľúčené ruskými silami a nemilosrdne ostreľované a bombardované zo vzduchu aj z mora. Poslední ukrajinskí obrancovia Azovstaľu, čo bolo vyše 2400 bojovníkov, sa nakoniec vzdali a opustili oceliarne v máji. Vyšli von bez zbraní a niesli svojich zranených druhov.

Zranení vojaci na Ukrajine

Zdroj: SITA/AP Photo/Bernat Armangue

Svetové agentúry DPA a Reuters s odvolaním sa na správu ruskej tlačovej agentúry TASS v noci na stredu informovali, že do Ruska bolo z dôvodu vyšetrovania prevezených viac ako 1000 ukrajinských vojnových zajatcov a zahraničných bojovníkov, ktorí sa dostali do zajatia ruských síl v Azovstale. Podľa zdroja TASS budú do Ruska poslaní ďalší ukrajinskí zajatci. Kyjev sa obáva, že ukrajinskí vojnoví zajatci, ktorí sa vzdali ruským jednotkám, by mohli byť zavraždení alebo mučení, píše DPA.

Zelenskyj poprel tvrdenia o postupe ruských vojakov na východe Ukrajiny

"Situácia na frontovej línii na Ukrajine sa za posledných 24 hodín výrazne nezmenila," povedal Zelenskyj a dodal, že "obrana Donbasu pokračuje." Najťažšie boje naďalej prebiehajú v okolí miest Severodoneck, Lysyčansk a Popasna, povedal prezident. Podľa neho sa Rusko snaží nasadiť ďalšie jednotky vo východoukrajinskom regióne Donbas i v Chersonskom regióne na juhu krajiny. Zelenskyj zároveň podľa agentúry AFP povedal, že v Severodonecku pokračujú "pouličné boje".

Zdroj: SITA/Ukrainian Presidential Press Office via AP

Lanny Davis, americký právnik ukrajinského obchodného magnáta Dmytra Firtaša, medzitým povedal, že do bunkrov vo Firtašovom obrovskej chemickom závode Azot v Severodonecku sa uchýlilo 800 civilistov. Ukrajinská armáda v utorok uviedla, že ruskí vojaci sa takisto pripravujú na útok na kľúčové mesto Sloviansk, ležiace približne 65 kilometrov západne od Severodonecka. Ruský minister obrany Sergej Šojgu v utorok oznámil "úplné oslobodenie" obytných štvrtí Severodonecka. Podľa Šojguových slov je ruskou armádou a jej spojencami z radov donbaských separatistov "oslobodených 97 percent územia Luhanskej ľudovej republiky".

Agentúra AP však citovala prokyjevského gubernátora Luhanskej oblasti Serhija Hajdaja, podľa ktorého slov ovládli ruské jednotky priemyselné predmestie Severodonecka - jedného z dvoch miest v Luhanskej oblasti, ktoré sú stále v rukách Ukrajiny.