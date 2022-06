MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj má po sto dňoch vieru vo víťazstvo: Odkaz Moskve, TOTO tu po ruskej armáde zostalo!

KYJEV/MOSKVA - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že má vieru vo víťazstvo svojej krajiny a porážku ruskej agresie, ktorá trvá už 100 dní. Uviedla to v sobotu agentúra DPA. Situáciu sledujeme online.

06:10 Vybavenie, ktoré ruská armáda používa v bojoch na Ukrajine, vychádza zo západných technológií. Vyplýva to z analýzy dvoch amerických expertov, ktorí v máji strávili viac ako týždeň na Ukrajine na pozvanie ukrajinských tajných služieb. O výskume informoval denník The New York Times.

06:00 Ruský prezident Vladimir Putin v piatok uviedol, že ukrajinské obilie by mohlo byť vyvážané cez Bielorusko, ak budú zrušené sankcie voči Minsku. TASR informuje podľa správy agentúr Reuters a AFP. Putin v rozhovore pre ruskú televíziu povedal, že tvrdenia o blokáde ukrajinských prístavov Ruskom sú "zavádzaním" krajín Západu, ktoré sa snažia zakryť svoje vlastné politické chyby.

Zelenskyj má v stý deň ruskej invázie vieru vo víťazstvo

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že má vieru vo víťazstvo svojej krajiny a porážku ruskej agresie, ktorá trvá už 100 dní. Uviedla to v sobotu agentúra DPA. "Presne pred 100 dňami sme sa prebudili do novej reality," Zelenskyj uviedol vo video nahrávke, nakrútenej pred jeho oficiálnym sídlom v Kyjeve.

Vojnovú skúsenosť opísal prostredníctvom slov ako rakety, ruiny a deportácie, ktorých význam museli Ukrajinci pochopiť a prežiť na vlastnej koži. Zelenskyj v nahrávke zdôraznil, že jeho krajina bojuje za mier a víťazstvo. "Ruská armáda bola považovaná za druhú najsilnejšiu na svete v čase keď Moskva nariadila inváziu Ukrajiny, avšak jediné čo po nej teraz zostalo sú vojnové zločiny, hanba a nenávisť," uviedol.

Galéria fotiek (2) Zdroj: SITA/AP/Ukrainian Presidential Press Office

Putin sa podľa Macrona dopustil historickej chyby, keď napadol Ukrajinu

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok vyhlásil, že šéf Kremľa Vladimir Putin urobil "historickú a fundamentálnu chybu", keď rozhodol o začatí invázie na Ukrajinu. TASR prevzala správu z agentúry AFP. "Myslím si - a aj som mu (Putinovi) to povedal -, že spravil historickú a fundamentálnu chybu, pre svoj ľud, pre seba a pre dejiny. Rusko je stále skvelý národ," povedal Macron v rozhovore pre francúzske regionálne médiá.

"Myslím si, že samého seba izoloval. Izolovať sa je jedna vec, vedieť, ako sa z toho dostať, je náročná cesta," poznamenal Macron. Dodal, že Rusko by nemalo byť ponižované, "aby sme sa v deň ukončenia bojov mohli vydať cestou diplomacie". Macron poznamenal, že "nevylučuje", že onedlho navštívi Kyjev.