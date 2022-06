Podľa správy tajných služieb z USA sa Putin v apríli podrobil liečbe rakoviny

Newsweek sa vo svojom článku opieral o tri zdroje: hovorcu amerického Úradu riaditeľa národných spravodajských služieb (ODNI), vysokého dôstojníka vzdušných síl vo výslužbe a predstaviteľa spravodajskej služby Pentagónu (DIA). Newsweek napísal, že ide už o štvrtú správu o zdravotnom stave Vladimira Putina, ktorá bola pripravená pre Biely dom.

V predchádzajúcom dokumente, ktorý bol vypracovaný dva týždne predtým, bol Putin označený za "nevyliečiteľne chorého". Nová správa podľa Newsweeku zaznamenáva pozitívne zmeny v Putinovom stave. Autori najnovšej správy podľa článku okrem iného analyzovali i fotografie a videozáznamy z verejných vystúpení ruského prezidenta. Citované zdroje pre Newsweek vyslovili obavy, že pokiaľ ide o moc, je Putin čoraz paranoidnejší, čo spôsobuje, že jeho ďalší postup na Ukrajine je nepredvídateľný.

Táto situácia však zároveň podľa nich znižuje pravdepodobnosť jadrovej vojny. "Putinova moc je silná, ale už nie absolútna," hovorí jeden z vysokých spravodajských dôstojníkov, ktorý má priamy prístup k utajovaným správam. "Šarvátky vo vnútri Kremľa neboli počas jeho (Putinovej) vlády nikdy intenzívnejšie; každý cíti, že sa blíži koniec," dodal zdroj. V správe tajných služieb sa tiež uvádza, že Putin sa zrejme po aprílovej liečbe opäť zotavil. Všetky zdroje zároveň upozornili, že izolácia ruského prezidenta sťažuje americkým spravodajským službám presné posúdenie Putinovho zdravotného stavu.

"Jeden z našich najlepších zdrojov spravodajských informácií - šlo o kontakty (ruského prezidenta) s tretími stranami - v dôsledku vojny na Ukrajine do značnej miery vyschol," uviedol predstaviteľ DIA. "Putin sa so zahraničnými lídrami stretáva málo," povedal zdroj a dodal, že to obmedzuje prístup k informáciám, ktoré sa niekedy dajú získať len pri osobných stretnutiach. "Putinova izolácia tak zvýšila úroveň špekulácií," priznal zdroj z DIA.

Spravodajský web stanice Deutsche Welle (DW) napísal, že v posledných mesiacoch sa na pozadí vojny na Ukrajine v médiách opakovane objavovali špekulácie o možnom zhoršení Putinovho zdravotného stavu. Investigatívny týždenník Project napríklad začiatkom apríla napísal, že ruského prezidenta často navštevoval lekár špecializujúci sa na chirurgickú liečbu rakoviny. Podľa jeho správ navštívil Putina len v Soči najmenej 35-krát. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov však v rozhovore pre francúzsku televíziu TF1 29. mája poprel, že by bol Putin v zlom zdravotnom stave. DW v súvislosti s tým pripomenula, že šlo o prvú reakciu vysokopostaveného ruského politika na špekulácie o zlom zdravotnom stave ruského prezidenta.