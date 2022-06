V ruskej armáde vzniká nový fenomén: Vojaci 500! Toto sa Putinovi nebude vôbec páčiť

Do bojov na Ukrajine sa rozhodli ísť dobrovoľne, no neplnia každý Putinov rozkaz. Takýmto vojakom sa v samozvaných republikách Luhansk a Doneck hovorí vojaci/skupina "500". Píše o tom bývalý proruský aktivista na Donbase Paweł Gubarew, ktorý ako radový vojak bojuje na ruskej strane. Upozorňuje, že vo vojsku Doneckej ľudovej republiky (DĽR) a Luhanskej ľudovej republiky (LĽR) narastá fenomén, ktorý je z pohľadu ruských veliteľov nebezpečný, informujú Wiadomości.

Skupina 500, nazývaná aj "vojenskí pacifisti", sú ľudia, ktorí slepo neposlúchajú rozkazy, najmä pokiaľ ide o tie, ktoré by ich poslali na istú smrť. "V našej armáde je fenomén tzv. skupina 500. Sú to dobrovoľníci, ktorí sa uspokoja s vojenskou službou, no niekedy to vzdajú. Všetci sme len ľudia a všetci chceme prežiť, no dobrovoľné opustenie armády vo vojne je neprijateľné," vyjadril sa Gubarew s tým, že by sa to dalo riešiť cez prísnejšie tresty a vyvodenie väčšej zodpovednosti za zbabrané velenie. Vysvetľuje tak nízku morálku jednotiek separatistických republík a nedostatočný posun ruskej armády v bitke o Donbas.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Aktivista povzbudzuje nových dobrovoľníkov, aby sa zapojili do boja a pridali sa napríklad k Rusom z Litvy, Lotyšska a Estónska, ale aj k "sovietskemu obyvateľstvu" z Kazachstanu a Kirgizska. Tvrdí, že na poliach Donbasu sa formuje nová elita tohto regiónu. Správcami dobytých území sa v budúcnosti stanú vojnoví veteráni. Majú dostať hektáre ornej pôdy, budú oslobodení od daní, dostanú zvýhodnené úvery na výstavbu domov aj na štátne zákazky v prípade podnikania.

Vstup do armády a ruská propaganda

Gubarew patrí do skupiny bojovníkov, ktorí sa zapojili do vojny na Donbase v roku 2014. Po bojoch využil svoje hrdinské činy na to, aby sa vyhlásil sa za "ľudového guvernéra" regiónu. Kremeľ sa ale rozhodol spolupracovať s Denisom Puszylinom (súčasným vodcom separatistickej Doneckej ľudovej republiky). Krátko pred ruskou inváziou na Ukrajinu podpísal Gubarew zmluvu s armádou a bojuje ako vojak an ruskej strane.

Wenn Putin meint er wolle die Ukraine entnazifizieren, meint er damit eigentlich auch den Neonazi Pawel Gubarew, welcher die Volksrepublik Donezk ausgerufen hat?



Hier zu sehen mit dem an das Hakenkreuz angelehnte Logo der Partei „Russisch Nationale Einheit“. pic.twitter.com/sIUBU3a3Ad — Jens 🦾🚀 (@jens_schwaab) March 2, 2022

Podľa experta Michala Marka z Centra pre výskum súčasného bezpečnostného prostredia, ktorý komentuje udalosti vo vojne na Ukrajine, sa ruské služby pokúšajú presadiť niektoré propagandistické myšlienky z vojny v roku 2014, aby podporili nábor do ruskej armády. Gubarew by mal predstavovať symbol tzv. "Rusínskej jari", čo bola ruská hybridná operácia vytvorená pre proruské povstanie na Donbase. "Som presvedčený, že takéto kroky Ruska a výzvy aktivistov, akým je aj Gubarew, budú nakoniec neúčinné," vyjadril sa Marko.

Naivita Moskvy

Po obrovských stratách narastá v separatistických územiach problém so zásobovaním. Miestna komunita si uvedomuje, že mocenské štruktúry DĽR a LĽR považujú Rusi za druhoradé a samotní vojaci sú na fronte odsúdení na smrť. "Argumenty na nábor nezaberú. Proruskí občania na Ukrajine veľmi dobre poznajú situáciu na fronte a nebudú riskovať vlastné životy. Zvolia si radšej prežitie za rovnakých podmienok, aké mali doteraz," ozrejmuje expert. Takéto postupy podľa neho len dokazujú, že Kremeľ funguje v informačnej bubline vytvorenej vlastnými propagandistami a naďalej nesprávne odhaduje nálady verejnosti.

Nepomohla by ani mobilizácia

Paweł Gubarew tvrdí, že prípadná všeobecná mobilizácia v Rusku neprinesie dobré výsledky, pretože vo vojne so Západom sú potrební profesionáli, a nie náhodní branci. Rusi potrebujú záložníkov, pretože Ukrajina takéto jednotky už má. Kremeľ to navyše podľa neho prehnal s propagandou o úspechoch "vojenskej špeciálnej operácie". "Vo veľkých mestách na Ukrajine sa vytvorili skupinky mierumilovných Rusov, ktorí odmietajú bojovať len preto, že prišli o Netflix a McDonald's. Teraz tu máme akoby dve skupiny Rusov. Jedna bojuje na fronte a prelieva krv, druhá to nerieši, pretože sa bojuje v zahraničí," dodáva na záver.