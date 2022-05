MIMORIADNY ONLINE Podľa Zelenského Rusko prehralo svoju vlastnú budúcnosť: Lavrov poprel špekulácie o Putinovej chorobe

Naživo z Ukrajiny

Nad Severodoneckou oblasťou na Ukrajine stúpajú k oblohe mraky dymu

06:18 Nemecký kancelár Olaf Scholz v nedeľnom videoprejave, ktorý odznel počas dobročinného hudobného podujatia na podporu Ukrajiny, vyjadril znova solidaritu Berlína s Ukrajinou, ktorá sa už viac než tri mesiace bráni proti ruskej vojenskej ofenzíve. Informuje o tom agentúra DPA.

"Stojíme na vašej strane," vyhlásil Scholz vo videoposolstve, ktoré bolo súčasťou programu hudobnej šou pri Brandenburskej bráne v Berlíne s názvom "Save Ukraine - #StopWar" (Zachráňte Ukrajinu - zastavte vojnu). Zúčastnili sa na nej mnohí ukrajinskí umelci, pričom avizované bolo aj vystúpenie tohtoročného víťaza Eurovízie - skupiny Kalush Orchestra. "Naše srdcia a mysle sú s vami - dnes rovnako ako každý deň, odkedy Rusko napadlo vašu krajinu," zdôraznil šéf nemeckej vlády. Dodal, že ako "európske sestry a (európski) bratia stojíme jednotne za Ukrajinou, slobodou, právnym štátom a dôstojnosťou".

Galéria fotiek (2) Olaf Scholz na summite Global Solutions v Berlíne

Zdroj: SITA/Annegret Hilse/Pool Photo via AP

06:12 Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v interview tiež vyhlásil, že "oslobodenie" regiónu Donbas na východe Ukrajiny je pre Moskvu "bezpodmienečnou prioritou", pričom ostatné ukrajinské územia sa musia samy rozhodnúť o svojej budúcnosti. Interview s francúzskou televíziou TF1 sa konalo v čase, keď sa Rusko zo všetkých síl snaží ovládnuť kľúčové mestá na Donbase, tradičnom priemyselnom srdci Ukrajiny, ktoré pozostáva z Doneckej a Luhanskej oblasti.

"Oslobodenie Doneckej a Luhanskej oblasti, uznaných Ruskou federáciou za nezávislé štáty, je bezpodmienečnou prioritou Ruska," uviedol Lavrov podľa textu, zverejneného jeho ministerstvom. Pokiaľ ide o zvyšok území na Ukrajine, Lavrov povedal toto: "Neverím, že (tamojší obyvatelia) budú šťastní z návratu pod správu neonacistického režimu, ktorý sa v podstate ukázal ako rusofóbny. Títo ľudia sa musia sami rozhodnúť."

06:06 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po svojej prvej návšteve východného frontu opísal v nedeľu zničenie mesta Charkov ako symbol vyhladzovacej vojny Ruska a jeho vlastných prehier a strát v tomto konflikte. Informácie priniesla tlačová agentúra DPA. "Čierne, zhorené, napoly zrútené obytné domy majú okná nasmerované na východ a na sever - odtiaľ pálilo ruské delostrelectvo," povedal Zelenskyj v nedeľu vo videoodkaze z Kyjeva.

Rusko môže pozerať do týchto domov ako do zrkadla, dodal. "Môže vidieť, koľko toho prehralo počas 95 dní totálnej vojny proti Ukrajine. Rusko neprehralo len bitku o Charkov, ale aj o hlavné mesto Kyjev a o sever Ukrajiny," uviedol prezident Zelenskyj. "Prehralo svoju vlastnú budúcnosť a akékoľvek kultúrne vzťahy so slobodným svetom. Všetko toto spálilo," dodal. Tretina Charkovskej oblasti je stále okupovaná ruskými vojakmi, oznámil Zelenskyj a zdôraznil: "Určite celé toto územie oslobodíme."

Ukrajinský prezident takisto obvinil Rusko z rozsiahleho zničenia veľkého mesta Severodoneck v regióne Donbas. Celá infraštruktúra bola zničená, uviedol vo videu. "Deväťdesiat percent domov je poškodených. Vyše dve tretiny bytového fondu boli úplne zničené," spresnil Zelenskyj a dodal, že ruské sily neustále na mesto útočia. "Ruská armáda sa zúfalo snaží Severodoneck dobyť. A nezáleží im na tom, koľko životov bude stáť tento ich pokus. Útočníci chcú vztýčiť svoju vlajku nad budovou radnice Severodonecka, ktorá stojí na Bulvári priateľstva národov. Je im jedno, ako trpko znie teraz tento názov," uviedol prezident.

06:01 Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v nedeľu poprel špekulácie, že prezident Vladimir Putin je chorý, a dodal, že šéf Kremľa nemá žiadne príznaky poukazujúce na chorobu. Informovali o tom tlačové agentúry AFP a Reuters. Putinovo zdravie a súkromný život sú v Rusku nedotknuteľnými témami a takmer nikdy sa o nich verejne nediskutuje.

Na otázku o Putinovom zdraví počas interview pre francúzsku televíznu stanicu TF1 Lavrov odpovedal: "Nemyslím si, že príčetní ľudia môžu u tohto človeka vidieť príznaky nejakého druhu choroby." Lavrov dodal, že Putin, ktorý bude mať v októbri 70 rokov, sa objavuje na verejnosti "každý deň". "Môžete ho sledovať na obrazovkách, čítať a počúvať jeho prejavy," povedal Lavrov vo vyjadreniach, ktoré zverejnilo ruské ministerstvo zahraničných vecí, "Nechávam to na svedomí ľudí, ktorí šíria takéto fámy," uviedol Lavrov.

EÚ sa nedohodla na embargu na ruskú ropu, pokúsi sa o to ešte ráno pred summitom

Diplomati členských krajín Európskej únie sa v nedeľu nezhodli na novom návrhu embarga na ruskú ropu, ale opäť sa o dohodu pokúsia ešte pred summitom lídrov EÚ, ktorý sa bude konať v pondelok a utorok. Nový kompromisný návrh embarga pritom obsahoval výnimku urobenú s ohľadom na suchozemské stredoeurópske štáty EÚ vrátane Slovenska - netýkal sa dodávok ruskej ropy prepravovanej sieťou ropovodov, uviedli predstavitelia pre tlačovú agentúru Reuters. Európska komisia najnovšie navrhla zakázať len dovoz ruskej ropy na tankeroch, ktorými do Európy prúdi okolo troch štvrtín dovozu z Ruska. Na ropovod Družba sa embargo zatiaľ vzťahovať nemá, pripomenul Reuters.

Vysokopostavený diplomat EÚ v nedeľu večer uviedol, že "ešte treba prebrať príliš veľa podrobností", aby bolo možné dúfať v dohodu pred summitom lídrov EÚ, ktorí sa zídu v Bruseli v pondelok popoludní. Navrhované sankcie na dovoz ruskej ropy sú súčasťou šiesteho balíka sankcií Európskej únie, ktoré chce EÚ uvaliť na Rusko za jeho napadnutie Ukrajiny 24. februára. Balík obsahuje aj vylúčenie najväčšej ruskej banky, Sberbank, z medzibankového platobného systému SWIFT, vykázanie ruských televíznych staníc z EÚ a dodanie ďalších ľudí na zoznam jednotlivcov, ktorých majetok je zmrazený a ktorí nemôžu vstúpiť na územie EÚ.

Celý šiesty balík sankcií blokuje Maďarsko, ktoré tvrdí, že ropné embargo by znamenalo tvrdú ranu pre jeho ekonomiku, pretože nemôže tak jednoducho získavať ropu odinakiaľ. Slovensko a Česká republika vyjadrili podobné obavy, píše Reuters. Rozhovory o ropnom embargu trvajú už mesiac, ale bez akéhokoľvek pokroku a lídri chceli dosiahnuť dohodu ešte pred blížiacim sa summitom, aby sa v očiach Ruska vyhli imidžu, že ich jednota je rozbitá. Európska komisia v snahe prekonať patovú situáciu navrhla, že zákaz sa bude týkať len ruskej ropy dopravovanej do EÚ tankermi, aby tak Maďarsko, Slovensko a Česko mohli určitý čas pokračovať v prijímaní ruskej ropy cez ropovod Družba, a to dovtedy, kým nenájdu náhradné riešenia.

Budapešť podporuje tento návrh, uviedli predstavitelia, ale rozhovory sa v nedeľu zasekli na financovaní EÚ, ktoré Maďarsko požaduje na zvýšenie kapacity ropovodov z Chorvátska a na prechod svojich rafinérií používajúcich ropu z ruského Uralu na ropu Brent, informovali predstavitelia. O tomto budú v pondelok dopoludnia diskutovať vyslanci členských štátov EÚ, ale tiež o tom, ako zaistiť korektnú konkurenciu vzhľadom na vyššie ceny, ktorým budú čeliť členské štáty odkázané na tankermi dopravovanú ropu Brent a ktoré budú dôsledkom sankcií.

Ruská loď priplávala do Sýrie s ďalším obilím údajne ukradnutým na Ukrajine

Nové satelitné zábery ukazujú, že ruská nákladná loď plná obilia údajne ukradnutého z ukrajinských fariem priplávala do sýrskeho prístavného mesta Lázikíja na pobreží Stredozemného mora - je to už druhá takáto dodávka za posledné štyri týždne. V nedeľu o tom informoval portál americkej televízie CNN. Nové zábery poskytnuté americkou spoločnosťou Maxar Technologies zachytávajú loď Matros Pozynich, navrhnutú špeciálne na sypaný náklad, v prístave Lázikíja 27. mája.

Je to jedna z troch lodí, na ktoré po začatí ruskej invázie na Ukrajine nakladajú obilie v prístave Sevastopol na Krymskom polostrove. Naposledy ju videli v Sevastopole 19. mája a následne ju sledovali, ako sa plaví cez prieliv Bospor a na juh popri pobreží Turecka. Odhaduje sa, že loď môže viezť približne 30.000 ton obilia. Na sesterskú loď plavidla Matros Pozynich takisto v Sevastopole posledné dva týždne nakladali zrno.

CNN už predtým informovala, že konvoje kamiónov odvážali obilie z fariem a síl južnej Ukrajiny na Krym, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014. Ukrajinské úrady v priebehu tohto mesiaca odhadli, že ruské sily v okupovaných oblastiach zhabali vyše 400.000 ton obilia. Krádeže obilia ohrozujú tohtoročnú úrodu na Ukrajine, ktorá je jednou z najdôležitejších krajín produkujúcich obilie na svete. Pre Rusko je obilie atraktívnym druhom tovaru. Cena pšenice sa na svetových trhoch pohybuje okolo 400 dolárov za tonu a tento rok sa prudko zvýšila.