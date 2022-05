Reakcia na testy balistických rakiet: Čína a Rusko v Bezpečnostnej rade OSN vetovali sprísnenie sankcií voči KĽDR

NEW YORK - Čína a Rusko vo štvrtok vetovali rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN iniciovanú Spojenými štátmi, ktorá by zaviedla nové prísne sankcie voči Severnej Kórei v reakcii na jej najnovšie testy balistických rakiet. Informujeme na základe správ agentúr AFP a AP.

Rezolúciu, ktorá okrem iného navrhovala zákaz dovozu tabaku do KĽDR či obmedzenie povoleného množstva dovezenej ropy, naopak, podporilo zvyšných 13 členov BR OSN. Na čiernom zozname sa mala na základe rezolúcie ocitnúť aj hackerská skupina Lazarus. Tá sa údajne podieľa na "kybernetickej špionáži, krádeži dát, peňažných krádežiach a ničivých operáciách s použitím škodlivého softvéru" proti vláde, armáde a tiež finančným, mediálnym a ďalším inštitúciám, ako aj prepravným spoločnostiam či kritickej infraštruktúre.

Čína - blízky spojenec KĽDR - a Rusko, ktorého vzťahy so Západom sa po spustení invázie na Ukrajinu extrémne zhoršili, uviedli, že by preferovali nezáväzné vyhlásenie, a nie rezolúciu. Čínsky veľvyslanec pri OSN Čang Ťün zdôraznil, že USA by mali pracovať na úsilí o politické riešenie. Varoval, že ďalšie sankcie voči KĽDR by mali na túto izolovanú krajinu humanitárne následky. Dodatočné sankcie podľa jeho slov "nielenže nepomôžu vyriešiť problém, ale povedú k ďalším negatívnym dosahom a eskalácii konfrontácie".

Ruský veľvyslanec obvinil Spojené štáty

Ruský veľvyslanec pri OSN obvinil Spojené štáty, že ignorujú výzvy Pchjongjangu, aby zastavili "nepriateľské aktivity" a započali dialóg. Kritizoval USA, ktoré podľa neho na krízové situácie reagujú výlučne zavádzaním nových sankcií.

Galéria fotiek (3) Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia

Severná Kórea odpálila v stredu zo svojho východného pobrežia smerom k moru pravdepodobne celkovo tri balistické strely, pričom jednou z nich zjavne bola medzikontinentálna balistická strela (ICBM). Išlo v poradí už 17. kolo severokórejských raketových testov v tomto roku. Ide o zjavnú snahu Pchjongjangu vyvinúť tlak na svojich rivalov v čase, keď rokovania o jadrovom programe KĽDR zostávajú v slepej uličke, píše AP.

BR OSN po prvý raz zaviedla sankcie voči KĽDR v roku 2006

Veľvyslankyňa Spojených štátov pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová pred štvrtkovým hlasovaním apelovala na jednotu a uviedla, že šesť testov ICBM, ktoré KĽDR vykonala tento rok, predstavuje "hrozbu pre celú medzinárodnú komunitu". BR OSN po prvý raz zaviedla sankcie voči KĽDR v roku 2006 s cieľom zamedziť financovanie jadrových zbraní a programov na vývoj balistických rakiet. Naposledy schválila ďalšie sankcie voči KĽDR v roku 2017.