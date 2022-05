MIMORIADNY ONLINE Bojová situácia na východe Ukrajiny je veľmi zlá: Zelenskyj obvinil Rusko z páchania genocídy v Donbase

Naživo z Ukrajiny

84. deň vojny na Ukrajine

ONLINE

7:30 Bieloruský líder Alexandr Lukašenko vo štvrtok vyhlásil, že posiela vojakov do oblasti na juhu Bieloruska, ktorá hraničí s Ukrajinou. Správu sme prevzali z agentúry AP. Podľa Lukašenka budú pri hraniciach s Ukrajinou rozmiestnené tzv. práporové taktické skupiny bieloruskej armády. Bližšie podrobnosti neuviedol, avšak takéto skupiny zvyčajne pozostávajú z mechanizovanej pechoty vrátane tankov. Lukašenko zároveň uviedol, že rozhodol o vytvorení južného veliteľstva bieloruskej armády, ktoré bude mať na starosti vojenské operácie na juhu Bieloruska.

Galéria fotiek (6) Zdroj: SITA/Sergei Shelega/BelTA Pool Photo via AP

6:45 Ukrajinskí vojaci strieľajú na nepriateľské pozície v regióne Sumy.

6:10 Ruské sily v okupovaných oblastiach na juhu Ukrajiny sa pripravujú na dlhodobú kontrolu nad regiónom. Inštitút pre štúdium vojny vo svojom najnovšom hodnotení uviedol, že ruské sily sa 26. mája zamerali na zlepšenie taktických pozícií a posilnenie obranných línií.

6:05 Oštepové rakety v práci.

6:00 Ruská štátna televízia sa naďalej vyhráža NATO použitím jadrových zbraní.

#Russian state TV continues to threaten #NATO with the use of nuclear weapons. https://t.co/24bRsCyIZS — NEXTA (@nexta_tv) May 27, 2022

USA zvažujú, že Ukrajine poskytnú delostrelecký salvový raketový systém

Spojené štáty zvažujú, že Ukrajine dodajú moderný delostrelecký salvový raketový systém (MLRS), ktorý Kyjev žiada. Má ísť o súčasť nového balíka vojenskej pomoci, ktorý by Washington mohol ohlásiť budúci týždeň. Informovala o tom stanica CNN s odvolaním sa na viacerých predstaviteľov.

Uvedené systémy vyrobené v USA dokážu vystreliť rakety do vzdialenosti stoviek kilometrov, čo je omnoho ďalej než sú schopné zbrane, ktoré majú ukrajinské sily aktuálne k dispozícii. Kyjev z tohto dôvodu tvrdí, že by mohli zmeniť priebeh vojny voči Rusku. Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena je však v tejto záležitosti opatrná, nakoľko existujú obavy, že by Ukrajina spomenuté salvové raketomety mohla použiť na útoku na ruské územie, píše agentúra DPA. Z toho vyvstáva otázka, či by to malo za následok odvetné opatrenia Moskvy.

Galéria fotiek (6) Joe Biden

Zdroj: SITA/AP Photo/Susan Walsh

O dodanie systémov MLRS v posledných týždňoch žiadali viacerí vysokopostavení ukrajinskí činitelia vrátane prezidenta Volodymyra Zelenského či ministra zahraničných vecí Ukrajiny Dmytra Kulebu. Ukrajina tiež požiadala USA o mobilné salvové raketomety HIMARS, ktoré dokážu vystreliť množstvo z rovnakého typu munície ako raketomety MLRS.

Zelenskyj obvinil Rusko z páchania genocídy v Donbase

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtkovom pravidelnom videopríhovore obvinil Rusko zo "zjavnej politiky genocídy" v Donbase na východe Ukrajiny. Varoval, že ofenzíva Moskvy v tejto oblasti môže skončiť tak, že tento región zostane "neobývaný". TASR prevzala správu z agentúr AFP a AP.

"Toto všetko - vrátane deportácie našich ľudí a masového zabíjania civilistov je zjavnou politikou genocídy páchanou Ruskom," povedal Zelenskyj. Poznamenal tiež, že ruské sily sa snažia zničiť mnohé východoukrajinské mestá. "Chcú premeniť Popasnu, Bachmut, Lyman, Lysyčansk a Severodoneck na popol, ako to spravili s Volnovachou a Mariupolom," upozornil. Zástupkyňa ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová vo štvrtok uviedla, že v Donbase prebiehajú doposiaľ najintenzívnejšie boje, keďže ruské sily sa snažia dostať hlbšie do tohto priemyselného regiónu.

Galéria fotiek (6) Zdroj: SITA/Ukrainian Presidential Press Office via AP

Denník The Guardian píše, že Zelenskyj tiež kritizoval rozpory v rámci EÚ čo sa týka šiesteho balíka sankcií voči Rusku. Ten zahŕňa okrem iného zákaz dovozu ruskej ropy. Proti je ale Maďarsko, ktoré argumentuje tým, že jeho ekonomika by utrpela veľké straty. Takéto opatrenia EÚ si vyžadujú jednomyseľné schválenie všetkých členských štátov.

Rusko dostáva za dodávky zdrojov energií do štátov EÚ miliardu eur denne

"Samozrejme, som vďačný tým priateľom, ktorí obhajujú nové sankcie. Odkiaľ však majú ľudia, ktorí blokujú tento šiesty balík (sankcií), svoju silu? Prečo môžu mať takú moc?" pýtal sa Zelenskyj. V tejto súvislosti tiež poznamenal, že Rusko dostáva za dodávky zdrojov energií do štátov EÚ miliardu eur denne.

"Tlak na Rusko je doslova otázkou záchrany životov," apeloval Zelenskyj. "A každý deň váhania, slabosti, rozličných sporov či návrhov na ‘upokojenie’ agresora na úkor obete znamenajú len viac zabitých Ukrajincov," povedal Zelenskyj. Prezident Ukrajiny sa tiež sťažoval na skutočnosť, že svet jeho krajine nedodáva zbrane dostatočne rýchlo a že dosiaľ nezaistil úplnú izoláciu ruského bankového systému.

Po telefonáte s Putinom nevidí nádej na mier na Ukrajine

Taliansky premiér Mario Draghi nevidí po štvrtkovom telefonáte s ruským prezidentom Vladimirom Putinom nádej na mier pre Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správ televízie Sky News a agentúry Reuters. Draghi zároveň uviedol, že bude telefonovať aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, s ktorým chce hovoriť o potencionálnom odblokovaní čiernomorských prístavov.

Galéria fotiek (6) Taliansky premiér Mario Draghi.

Zdroj: Getty Images

"Prvou iniciatívou, ktorú môžeme začať objavovať, je zistenie, či je možné vybudovať spoluprácu medzi Ruskom a Ukrajinou pri odblokovaní čiernomorských prístavov," uviedol Draghi na tlačovej konferencii. Taliansky premiér okrem toho novinárom povedal, že práve on inicioval telefonát s Putinom. Priblížil, že mal pocit, že je to jeho povinnosťou vzhľadom na závažnú humanitárnu krízu, ktorá môže postihnúť najchudobnejšie krajiny sveta.

Ruský prezident Vladimir Putin počas telefonátu s Draghim uviedol, že Moskva je pripravená "výrazne prispieť" k odvráteniu hroziacej potravinovej krízy vývozom obilia a hnojív, ak Západ odvolá sankcie uvalené na Rusko v súvislosti s vojenskou inváziou na Ukrajinu, uviedol Kremeľ vo vyhlásení.

Bojová situácia na východe Ukrajiny je veľmi zlá

Kuleba sa zúčastnil na živom streamovaní otázok a odpovedí s užívateľmi sociálnej siete Twitter. Minister tiež povedal, že mierové rozhovory s Ruskom v skutočnosti neprebiehajú. Ukrajina vo štvrtok už predtým uviedla, že v Donbase na východe krajiny prebiehajú doposiaľ najintenzívnejšie boje, keďže ruské sily sa snažia dostať hlbšie do tohto priemyselného regiónu.

Galéria fotiek (6) Dmytro Kuleba

Zdroj: SITA/AP Photo

"Boje dosiahli maximálnu intenzitu... Nepriateľské sily napádajú pozície našich vojakov súčasne v troch smeroch," uviedla zástupkyňa ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová. Na tlačovej konferencii zároveň varovala, že Ukrajinu čaká extrémne zložité a dlhé obdobie bojov.

Rusko poslalo do útoku v Donbase tisíce vojakov, ktorí na tento región útočia z troch strán v snahe obkľúčiť ukrajinských vojakov v mestách Severodoneck a Lysyčansk. Ak by tieto dve mestá padli, ruské sily by dobyli takmer celú Luhanskú oblasť, čo je podľa agentúry Reuters jedným z hlavných cieľom Kremľa vo vojne. "Situácia je naďalej veľmi zložitá a vykazuje známky ďalšieho zhoršenia... Musíme pochopiť, že toto je vojna a že sa na našej strane nanešťastie nevyhneme stratám," dodala Maľarová.