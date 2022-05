MIMORIADNY ONLINE Rusko zničilo alebo poškodilo najmenej 56 ukrajinských škôl: Steinmeier vyzval Putina, aby sa stiahol

Naživo z Ukrajiny

84. deň vojny na Ukrajine

6:35 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmietol názor niektorých západných politikov a komentátorov, ktorí Kyjevu odporučili postúpiť územia okupované Ruskom výmenou za mierovú dohodu. Zelenskyj to povedal vo svojom nočnom videu. Porovnal to so snahami britských a francúzskych politikov, ktorí v roku 1938 schválili pripojenie časti československého pohraničia k Nemecku v nádeji, že to zabráni novej vojne, uviedla agentúra AP.

Zdroj: SITA/AP/Ukrainian Presidential Press Office

6:30 Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) v stredu uviedol, že približne 300 rodinám z Ruska a Ukrajiny bol schopný poskytnúť informácie o osude ich blízkych. Informovala o tom agentúra AP. Generálny riaditeľ MVČK Robert Mardini reportérom povedal, že práca tejto organizácie na pokusoch objasniť osudy nezvestných osôb "je na veľmi dobrej ceste".

6:15 Najmenej 150 ľudí pochovala do masového hrobu miestna polícia v meste Lysyčansk na východe Ukrajiny. Na platforme Telegram to v stredu uviedol gubernátor Luhanskej oblasti Sergej Hajdaj. TARS správu prevzala od agentúry DPA. Hajdaj zároveň prisľúbil, že obete budú riadne pochované po skončení vojny.

06:00 Ukrajina nariadila zrušenie bezvízového cestovania pre ruských občanov, pričom uviedla, že tento krok je potrebné prijať pre posilnenie pohraničnej bezpečnosti v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy televízie Sky News.