MIMORIADNY ONLINE Donbas je pod paľbou, zomierajú civilisti: Podľa Sorosa môže byť konflikt začiatkom tretej svetovej vojny

KYJEV - Ukrajina musí vo vojne s Ruskom zvíťaziť, aby sa ukázalo, že útok voči Kyjevu bol strategickou chybou šéfa Kremľa Vladimira Putina. Povedala to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v prejave na Svetovom ekonomickom fóre v Davose.

Naživo z Ukrajiny

84. deň vojny na Ukrajine

ONLINE

06:26 Okupanti počas dňa strieľali na 39 osád v Donbase. Zničili a poškodili viac ako 60 civilných objektov, z toho 50 obytných budov. V dôsledku ostreľovania bolo zabitých najmenej 14 civilistov a ďalších 15 bolo zranených.

06:12 Podľa ukrajinských úradov bolo za tri mesiace od začiatku ruskej invázie nahlásených približne 20.000 prípadov podozrení z vojnových zločinov. Len policajní vyšetrovatelia evidujú 13.500 takýchto prípadov. V utorok v televízii to povedal ukrajinský minister vnútra Denys Monastyrskyj. Informuje o tom agenútra DPA.

"Spolupracujeme so zahraničnými prokurátormi, vyšetrovacími tímami a expertmi, no väčšinu práce vykonávajú orgány v oblasti presadzovania práva," povedal Monastyrskyj. Zhromaždené dôkazy budú podľa jeho slov odovzdané medzinárodným orgánom.

06:05 Súd v Kyjeve odsúdil ruského vojaka Vadima Šišimarina na doživotie za zabitie 62-ročného neozbrojeného ukrajinského civilistu Olexandra Šelipova. Šišimarin sa stal prvým príslušníkom ruských inváznych vojsk súdeným za zločiny spáchané na území Ukrajiny.

Konflikt na Ukrajine môže byť podľa Sorosa začiatkom tretej svetovej vojny

Miliardár a podnikateľ George Soros v utorok povedal, že ruská invázia na Ukrajinu by mohla byť začiatkom tretej svetovej vojny. Najlepší spôsob, ako môže Západ udržať slobodnú civilizáciu, je porážka síl ruského prezidenta Vladimira Putina. Informuje o tom Reuters. Soros (91) vojnu na Ukrajine opísal ako súčasť rozsiahlejšieho boja medzi otvorenými spoločnosťami a uzavretými spoločnosťami ako Čína a Rusko, ktoré sú na vzostupe.

"Invázia by mohla byť začiatkom tretej svetovej vojny a naša civilizácia ju nemusí prežiť," povedal Soros na zasadnutí Svetového ekonomického fóra v švajčiarskom Davose. "Najlepší a snáď jediný spôsob na udržanie našej civilizácie je poraziť Putina čím skôr," povedal. Putin podľa Sorosa povedal, že "špeciálna operácia" na Ukrajine pokračuje podľa plánu a dosiahne všetky ciele Kremľa. Miliardár však dodal, že Putin je však teraz presvedčený, že invázia bola chybou a pripravuje sa na rokovanie a mieri.

"Prímerie je nedosiahnuteľné, pretože mu nie je možné veriť," povedal. "Čím slabším sa Putin stáva, tým je viac nepredvídateľný," dodal. EÚ takisto podľa jeho slov musí pochopiť, že Putin môže zastaviť dodávky ruského zemného plynu, ktorý v súčasnosti pokrýva približne 40 percent potrieb Európy. Soros sa narodil v roku 1930 v Budapešti a neskôr získal americké občianstvo. Tento filantrop sa preslávil v roku 1992, keď predajom zásob britskej libry donútil britskú centrálnu banku (Bank of England) k devalvácii libry a k vystúpeniu z európskeho výmenného mechanizmu.

Francúzsko ubezpečilo Ukrajinu, že sa stane súčasťou Európskej únie

Ukrajina sa nakoniec stane súčasťou Európskej únie, vyhlásil v utorok štátny tajomník francúzskeho ministerstva zahraničných vecí pre európske záležitosti Clément Beaune. Snažil sa tým ubezpečiť Kyjev, že francúzsky návrh vytvoriť užšie spoločenstvo medzi Úniou a ašpirujúcimi krajinami nebude náhradou za ich skutočné členstvo v EÚ. Informuje o tom agentúra Reuters. Francúzsky prezident Emmanuel Macron tento mesiac navrhol vytvorenie "Európskeho politického spoločenstva", ktoré by bolo akousi novou organizáciou a umožnilo by užšiu spoluprácu Únie s krajinami snažiacimi sa o vstup do EÚ.

"Som presvedčený, že Ukrajina bude súčasťou Európskej únie," povedal Beaune novinárom. "Môžeme čestne povedať, že to nejaký čas potrvá a v tom čase si nemôžeme dovoliť len čakať. Musíme živiť európsku nádej," dodal. Beaune, ktorý minulý týždeň vyhlásil, že Ukrajine bude trvať 15 až 20 rokov, kým sa stane členom EÚ, dodal, že projekt "politického spoločenstva" nie je "náhradou". Štátny tajomník Beaune po boku s Olhou Stefanišynovou, ukrajinskou vicepremiérkou pre európsku a euroatlantickú integráciu, povedal, že nasledujúcim krokom bude diskusia s európskymi partnermi o podrobnostiach francúzskeho návrhu.

Nová francúzska ministerka zahraničných vecí Catherine Colonnová sa pred novinármi v Berlíne vyjadrila podobne ako Beaune - návrh má byť doplnkom k rozširovaniu EÚ, a to takým, že budú poskytované výhody nekandidátskym krajinám a podpora štátom, ktoré sa snažia o členstvo v EÚ. "Teraz treba vyjsť v ústrety viacerým požiadavkám niektorých partnerov, a treba to urobiť rýchlejšie. Toto Európske politické spoločenstvo má za cieľ rýchlo posilniť vzťahy so všetkými európskymi krajinami v našom susedstve," dodala ministerka.

Návrh prijali niektoré členské štáty EÚ s opatrnosťou, vzhľadom na nedostatok podrobností. Kyjev tiež vyjadril obavu, že návrh bude využitý ako náhrada na členstvo v EÚ. Európska komisia, výkonný orgán EÚ, oznámi svoje stanovisko k žiadosti Ukrajiny o udelenie štatútu kandidátskej krajiny v júni, ale aj keby to schválila, celý proces bude trvať niekoľko rokov a môže byť vetovaný členským štátom. Stefanišynová po stretnutí s Beaunom povedala, že bola uistená, že návrh neovplyvní kandidatúru Kyjeva na členstvo v EÚ.