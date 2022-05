MIMORIADNY ONLINE V troskách zničenej budovy v Mariupole objavili telá 200 ľudí: Ruské útoky trvajú už 3 mesiace

Naživo z Ukrajiny

Zničenie ruského tanku v regióne Charkov

17:14 Ruský ropný koncern Rosnefť zaznamenal od invázie Ruska na Ukrajinu prudký pokles ťažby. Štátna firma, ktorá je najväčším producentom ropy v Rusku, dopláca na fakt, že kupci sa pre obavy zo sankcií ruskej rope vyhýbajú. TASR o tom informuje na základe správy portálu Business Insider.

17:06 Ruské ministerstvo zahraničných vecí v utorok oznámilo, že uvalilo zákaz vstupu do krajiny pre 154 členov britskej Snemovne lordov. Moskva spresnila, že rozhodnutie bolo prijaté v reakcii na marcové uvalenie sankcií britskou vládou na takmer všetkých členov Rady federácie, hornej komory ruského parlamentu.

16:30 Ruský diplomat Boris Bondarev, ktorý oznámil odstúpenie z úradu na protest proti invázii Ruska na Ukrajine, "už nie je s nami, je proti nám", vyhlásil v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Informoval o tom portál americkej televízie CNN.

15:54 Vojna, ktorú Rusko začalo proti Ukrajine a ktorá prehlbuje globálnu potravinovú krízu, urobila z Ruska jedného z víťazov chaosu, ktorý Kremeľ pomohol sám vytvoriť. Zatiaľ čo ukrajinské prístavy sú zablokované, Rusko posiela obilie odberateľom, ktorí o ne majú záujem. Predajná cena je ale vyššia, a to práve kvôli problémom, ktoré spôsobila blokáda Ukrajiny. Uviedla to dnes agentúra Bloomberg.

15:23 Tretí kamión humanitárnej pomoci pre Ukrajinu vyexpedovalo v uplynulých dňoch mesto Humenné. Časť zásielky tvorili zásoby mestského humanitárneho skladu, časťou prispela jedna z miestnych súkromných spoločností. Informoval o tom na internetovej stránke mesta Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu.

15:22 Súd v Moskve vydal v utorok príkaz na zatknutie dvoch ruských blogerov Michaela Nackeho a Veroniku Belocerkovskú. Obaja sú obvinení z diskreditácie ruskej armády a jej tzv. špeciálnej operácie na Ukrajine.

14:43 V troskách jednej zo zničených budov v juhoukrajinskom meste Mariupol objavili telá 200 ľudí. Oznámil to v utorok poradca mariupolského starostu Petro Andriuščenko s tým, že telá, ktoré objavili robotníci pri odpratávaní sutín, boli v stave rozkladu a v okolí sa šíril zápach. TASR informuje na základe správy agentúry AP.

14:37 Čínske a ruské bojové lietadlá vykonali v utorok spoločné prelety nad Japonským a Východočínskym morom v čase, keď v Tokiu rokovali vrcholní predstavitelia Spojených štátov, Japonska, Austrálie a Indie v rámci skupiny QUAD (Štvorstranný bezpečnostný dialóg). Informoval o tom japonský minister obrany Nobuo Kiši.

14:22 Ukrajina musí vo vojne s Ruskom zvíťaziť, aby sa ukázalo, že útok voči Kyjevu bol strategickou chybou šéfa Kremľa Vladimira Putina. Povedala to v utorok predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v prejave na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose, informuje agentúra Reuters.

14:20 Pôvodne plánovaná blesková akcia Ruska na Ukrajine podľa Zdenka Petráša z Centra bezpečnostných a vojensko-strategických štúdií Univerzity obrany zlyhala aj kvôli nedostatkom schopností ruskej armády. Dobytie Mariupolu v druhej fáze potom podľa neho neznamená prevzatie vojenskej kontroly nad oblasťou. Petráš to dnes napísal v analýze pre ČTK. Rusko vojensky zaútočilo na Ukrajinu pred štvrť rokom, ráno 24. februára.

14:05 Zdroje blízke Kremľu tvrdia, že v radoch ruskej politickej elity rastie dezilúzia z konania a rozhodnutí ruského prezidenta Vladimira Putina. TASR o tom informuje na základe správy britskej spravodajskej televízie Sky News, ktorá citovala z rozsiahleho materiálu ruského nezávislého webu Meduza.io.

13:37 Rusko zatiaľ nevidelo mierový plán pre Ukrajinu, ktorý vypracovalo Taliansko. Moskva však dúfa, že sa k nej nakoniec tento plán prostredníctvom diplomatických kanálov dostane. V utorok to uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje agentúra Reuters. O tomto mierovom pláne pre Ukrajinu sa v piatok zmienil taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio, oznámiac, že deň predtým, vo štvrtok, ho predložil generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi.

"Zatiaľ sme ho nevideli, ale dúfame, že sa k nám dostane prostredníctvom diplomatických kanálov a oboznámime sa s ním," povedal Peskov. Podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie a niekdajší ruský prezident Dmitrij Medvedev takýto plán a podobné iniciatívy Západu odmieta.

13:04 Ak pre vojnu na Ukrajine nebudú mať krajiny severnej Afriky dostatok potravín, spôsobí to masovú migráciu do Európy. V utorok to uviedol poľský prezident Andrzej Duda v prejave na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose. Informáciu priniesla agentúra Reuters. "Ak v severnej Afrike vypukne hladomor... Španielsko a celá južná Európa budú čeliť obrovskému prílevu migrantov," uviedol Duda. "Teraz by sme sa mali sústrediť na to, aby Ukrajina mohla vyvážať svoje obilie," dodal.

11:19 Skupina kolumbijských vojakov pricestuje do Európy, aby cvičila ukrajinských vojakov v technike odmínovania. V utorok o tom informoval kolumbijský minister obrany Diego Molano, píše britský denník The Guardian. Odborníkov z Kolumbie, ktorá je partnerom Severoatlantickej aliancie, pozvali viesť tento výcvik Spojené štáty. "Výcvik povedú jedenásti vojenskí experti, ktorí vycestujú do jednej členskej krajiny NATO susediacej s Ukrajinou," dodal Molano.

11:12 Poľský premiér Mateusz Morawiecki v prejave na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose vyhlásil, že slobodný svet musí po ruskom "barbarskom útoku" na Ukrajinu vytvoriť nový poriadok, ktorý zabráni tomu, aby sa takáto agresia zopakovala. Akékoľvek mierové urovnanie vojny na Ukrajine musí podľa neho zaručiť ukrajinskú nezávislosť a suverenitu. TASR prevzala správu v utorok z poľskej tlačovej agentúry PAP.

"Čo sa deje za našou východnou hranicou, dozaista určí priebeh udalostí nielen na nasledujúce roky, ale - som si istý - na ďalšie desaťročia," povedal Morawiecki v prejave, ktorý v Davose predniesol v pondelok večer. "Musíme pracovať na mierovom riešení, avšak toto mierové riešenie musí znamenať, že Ukrajina bude nezávislá a suverénna," apeloval šéf poľskej vlády.

10:59 Ruské jednotky pokračujú v snahe o ovládnutie celej Luhanskej oblasti. V utorkovom vyhlásení to uviedol ukrajinsky generálny štáb, informuje agentúra DPA. "Nepriateľ neprestáva útočiť," napísal ukrajinský generálny štáb. Moskva sa snaží obkľúčiť strategicky dôležité mestá Severodoneck a Lysyčansk, uvádza sa vo vyhlásení. Ruská armáda utrpela pri Severodonecku veľké straty, spresnil generálny štáb. Dodal, že tvrdé boje pokračujú aj v okolí mesta Bachmut v Doneckej oblasti.

09:33 Ruský dom vo švajčiarskych Alpách, ktorý Ruská federácia počas každoročného Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose využívala na rozličné podujatia, premenovali organizátori na Dom ruských vojnových zločinov. V súčasnosti sa v ňom nachádza výstava fotografií vojny na Ukrajine. Informovala o tom v noci na utorok agentúra AFP s odvolaním sa na zdroje z WEF.

09:11 Proruská kolaborantská správa v juhoukrajinskej Chersonskej oblasti požiada Moskvu, aby na jej území zriadila vojenskú základňu. Informovala o tom v utorok stanica Sky News s odvolaním sa na ruskú štátnu agentúru Ria Novosti. "V Chersonskej oblasti by mala byť ruská vojenská základňa," povedal Kyrylo Stremousov, ktorého Moskva označuje za zástupcu šéfa "civilno-vojenskej regionálnej správy" v Chersone. "Požiadame o to; chcú to všetci obyvatelia. Je to nevyhnutné a bude to garantovať bezpečnosť pre región a jeho obyvateľov," dodal.

Rusko obsadilo Chersonskú oblasť v polovici marca a odvtedy tam už dosadilo novú správu a začalo zavádzať ruský rubeľ. "Neplánujeme byť samostatnou nezávislou republikou. Našou hlavnou úlohou je stať sa subjektom v rámci Ruskej federácie," povedal Stremousov. Dodal, že akékoľvek výsledky referenda o včlenení do Ruska by západné krajiny aj tak neuznali a preto by jeho uskutočnenie bolo podľa jeho slov len "stratou času".

08:23 Rusko sústreďuje sily na miestne útoky a ruská armáda sa spolu so separatistickými jednotkami najskôr pripravuje na nové pokusy o obkľúčenie ukrajinských vojsk pri Severodonecku a Lysyčansku. Rusi tiež posilňujú jednotky na obnovu útoku v smere na Záporožie, varuje ukrajinský generálny štáb v pravidelnej rannej správe o situácii na bojisku k ranu 90. dňa vojny.

Podľa štábu nemožno vylúčiť, že sa Rusi pokúsia prekročiť Severný Donec východne od Severodonecka a Lysyčanska. Na krytie tejto operácie nepriateľ sústredil raketomety a delostrelectvo.Tieto sily by predstavovali severnú časť predpokladaných "klieští" na obkľúčenie ukrajinských jednotiek, píše server BBC News.

Na juhu Rusi zlepšili svoju taktickú situáciu pri obci Vasylivka v Záporožskej oblasti, priznáva ukrajinské velenie. Vasylivka leží pri trase zásobovania ukrajinských síl v Severodonecku-Lysyčansku. Ide o južnú časť predpokladaných "klieští", poznamenala BBC.

07:55 Ukrajinský premiér Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že Kyjev je pripravený na výmenu vojnových zajatcov s Ruskom, a vyzval spojencov Ukrajiny, aby v tejto veci vyvíjali tlak na Rusko. Zelenskyj to povedal v pondelok počas online rozhovoru v Ukrajinskom dome v Davose, kde sa koná Svetové ekonomické fórum, uviedla agentúra Reuters. Výmenu zajatcov označil Zelenskyj za "humanitárny moment a veľmi politické rozhodnutie, ktoré závisí od podpory mnohých štátov".

Informoval, že Ukrajina do vyjednávania o prepustení ukrajinských zajatcov zapojila Organizáciu Spojených národov, Švajčiarsko, Izrael a "veľa, veľa krajín". Uviedol však, že tento proces je veľmi komplikovaný. Podľa Zelenského je v súčasnosti veľmi dôležité, aby "svet v žiadnom prípade Rusko neprehováral", ale vyvíjal politický tlak "prostredníctvom akýchkoľvek pák". Zelenskyj v tejto súvislosti spomenul obchodovanie s Ruskom či ropné embargo. Apeloval na aktivizáciu procesu výmeny ukrajinských vojakov za ruských, pričom zdôraznil: "Nepotrebujeme ruských vojakov, potrebujeme len našich". Dodal: "Sme pripravení na výmenu hoci aj zajtra."

06:37 Kríza na Ukrajine nie je regionálnym ale globálnym problémom, vyhlásil v utorok americký prezident Joe Biden na stretnutí lídrov zoskupenia QUAD (Štvorstranný bezpečnostný dialóg), ktoré združuje USA, Indiu, Japonsko a Austráliu. "Prechádzame temnou hodinou našich spoločných dejín... Ruská brutálna a nevyprovokovaná vojna proti Ukrajine vyvolala humanitárnu katastrofu... Je to viac ako len európsky problém, je to globálny problém," uviedol Biden.

Šéf Bieleho domu zároveň varoval, že sa ruský prezident Vladimir Putin snaží "zničiť kultúru", pričom poukázal na ruské útoky zamerané na ukrajinské školy, kostoly a múzeá. Počas svojej otváracej reči na stretnutí lídrov QUAD v Tokiu tiež Biden upozornil na dôležitosť aliancií v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Tá podľa Bidena "iba zvyšuje dôležitosť" cieľov zoskupenia QUAD a spoločných hodnôt jeho členov. "Základné princípy medzinárodného poriadku, územnej celistvosti a suverenity, medzinárodného práva a ľudských práv treba vždy brániť bez ohľadu na to, kde sú porušované. Takže QUAD má pred sebou veľa práce," uviedol Biden.

06:24 Členky ruskej punkovej skupiny Pussy Riot požiadali o zastavenie dovozu ruskej ropy a plynu. Peniaze za vojnu na Ukrajine idú z Európy, uviedli aktivistky v pondelok večer vo vysielaní nemeckej televíznej stanice ARD. Informuje o tom agentúra DPA. Kým sa bude kupovať ruský plyn a ropa, vojnu nebude možné zastaviť, dodali. Jedna z členiek skupiny, aktivistka Marija Aľjochinová, označila ruského prezidenta Vladimira Putina za vojnového zločinca, ktorý sa musí zodpovedať pred Medzinárodným trestným súdom (ICC) v Haagu.

06:10 Metro v meste Charkov na severovýchode Ukrajiny v utorok obnoví prevádzku - po niekoľkých mesiacoch, keď slúžilo ako kryt pre tamojších obyvateľov unikajúcich pred ruským bombardovaním, oznámil v pondelok charkovský starosta Ihor Terechov. Správa pochádza zo stanice CNN.

"Zajtra, 24. mája, otvoríme metro," povedal pre televíziu Terechov. "Spustené budú všetky linky. Metro bude premávať od 7.00 h do 19.00 h. Intervaly nebudú rovnaké, ako v čase mieru. Depo metra bolo poškodené počas bombardovania a ostreľovania, takže intervaly budú dlhšie," dodal.

06:03 Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok uviedol, že Moskva zváži ponuky na opätovné nadviazanie vzťahov so Západom, no premyslí si, či je takýto krok potrebný. Moskva sa podľa Lavrova teraz sústredí predovšetkým na vzťahy s Čínou. Informuje o tom agentúra Reuters.

Lavrov počas odpovedanie na otázky, ktoré mu boli položené v rámci jedného z projektov ruského rezortu diplomacie, uviedol, že západné krajiny zastávajú od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu rusofóbiu. Rusko preto pracuje na nahradení západných tovarov, pričom sa v budúcnosti bude spoliehať iba na spoluprácu s dôveryhodnými krajinami. "Ak nám chce (Západ) ponúknuť niečo v súvislosti s obnovením vzťahov, tak seriózne zvážime, či to budeme potrebovať alebo nie," uviedol Lavrov v odpovediach, ktorých prepis zverejnilo ruské ministerstvo zahraničných vecí na svojej oficiálnej webovej stránke.

Západné krajiny sú totiž podľa Lavrova odhodlané zmeniť pravidlá medzinárodných vzťahov v neprospech Ruska. "Musíme prestať byť závislí na úplne všetkom zo Západu, aby sme zaistili rozvoj kriticky dôležitých sektorov bezpečnosti a ekonomiky a sociálnej sféry našej vlasti," uviedol Lavrov.

Od začiatku vojny na Ukrajine ubehli už tri mesiace

Ruský prezident Vladimir Putin 24. februára krátko po štvrtej hodine rannej moskovského času oznámil v televíznom prejave svoje rozhodnutie začať inváziu na Ukrajinu. Označil ju za "špeciálnu vojenskú operáciu" s cieľom vykonať "demilitarizáciu a denacifikáciu Ukrajiny". O necelú hodinu po prejave prezidenta Putina sa začal ruský útok na Ukrajinu.

Ruské vojská vstúpili na Ukrajinu zo severu, a to aj z územia Bieloruska, z juhu z Krymského polostrova, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014, a z východu cez ukrajinsko-ruské hranice. Viacero osí tohto útoku naznačovalo, že cieľom ruskej armády bolo na začiatku invázie rýchle dobytie hlavného mesta Kyjev, uvádza Steven Pifer z inštitútu Brookings so sídlom vo Washingtone a bývalý americký veľvyslanec na Ukrajine. Ruské jednotky sa dostali na predmestie Kyjeva, no napokon sa koncom marca stiahli zo severu Ukrajiny a z oblasti okolo hlavného mesta. Následne 18. apríla ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Moskva začala rozsiahlu ofenzívu na východe Ukrajiny. Jej cieľom má byť podľa ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova "úplné oslobodenie Doneckej a Luhanskej" oblasti.

Zelenskyj v pondelok večer, teda v predvečer trojmesačného výročia začiatku ruskej invázie, uviedol, že Rusko od 24. februára vykonalo už 1474 raketových útokov na Ukrajinu, pri ktorých použilo 2275 rakiet rôznych typov. Počas troch mesiacov trvania konfliktu ruská armáda tiež podľa ukrajinského prezidenta vykonala vyše 3000 leteckých útokov, píše agentúra AP. Aj po presunutí bojov na východ Ukrajiny však ruská armáda čelí protiútoku ukrajinských síl podporovaných dodávkami zbraní od západných krajín, píše agentúra Reuters. Tá zároveň dodáva, že ani po troch mesiacoch od začiatku konfliktu, počas ktorého zahynuli tisíce ľudí, nebadať známky toho, že by sa blížil jeho koniec.

O ukončení vojny chcem rokovať iba s Putinom, hovorí Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok uviedol, že spomedzi ruských predstaviteľov je ochotný sa stretnúť a rokovať o ukončení vojny na Ukrajine iba s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Informuje o tom agentúra Reuters. Zelenskyj počas prejavu na summite Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose uviedol, že usporiadanie akýchkoľvek rokovaní s Ruskom sa stáva čoraz zložitejšie v súvislosti s dôkazmi o krokoch, ktoré ruské jednotky podnikajú počas okupácie proti ukrajinským civilistom. Moskva odmieta, že jej vojaci útočia na civilné ciele, pripomína Reuters.

"O všetkom rozhoduje prezident Ruskej federácie," povedal Zelenskyj prostredníctvom tlmočníka. "Ak hovoríme o ukončení tejto vojny, tak bez neho toto rozhodnutie nemožno prijať," pokračoval ukrajinský prezident. Objavenie masových hrobov v oblastiach, ktoré na začiatku konfliktu okupovali ruskí vojaci, skomplikovalo podľa Zelenského ďalšie mierové rokovania, pričom Zelenskyj odmietol rozhovory s akýmkoľvek iným ruským predstaviteľom než Putinom. "Nemôžem akceptovať stretnutie s nikým z Ruskej federácie okrem prezidenta," vyhlásil najvyšší ukrajinský predstaviteľ.

Ruskí a ukrajinskí vyjednávači sa od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu niekoľkokrát stretli, no obe strany v súčasnosti priznávajú, že mierové rokovania sú pozastavené, píše Reuters. Zelenskyj minulý týždeň uviedol pre ukrajinskú televíziu, že ukončenie vojny na Ukrajine je nemožné bez zapojenia diplomacie. Ukrajinský prezident na summite v Davose okrem toho uviedol, že konflikt na Ukrajine si vyžaduje obrovskú ľudskú obeť. Ukrajinské jednotky podľa Zelenského dosahujú nejaké územné zisky, a to najmä v okolí mesta Charkov, no situácia v Donbase je podľa neho "najkrvavejšia" a zomiera tam množstvo ľudí.