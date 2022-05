V Maďarsku policajti zachraňovali Slovensku: Žena kráčala popri diaľnici

Kamera správy ciest monitorujúca dopravu zaznamenala ženu kráčajúcu po stredovom deliacom páse. Dispečer okamžite volal políciu. Hliadka v krátkom čase našla ženu, občiansku Slovenskej republiky, ktorú previedli ku krajnici a posadili do auta. Slovenka povedala, že sa chce dostať do Győru. Policajti ju previezli na železničnú stanicu v Tate, aby sa odtiaľ vlakom bezpečne dostala do cieľa svojej cesty, píše maďarská správa ciest.