Rusko by malo byť finančne zodpovedné za škody na Ukrajine, tvrdí Zelenskyj

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom video príhovore k národu v piatok večer vyslovil názor, že Rusko by malo niesť finančnú zodpovednosť za škody, ktoré jeho armáda spôsobuje na Ukrajine. Informovala o tom agentúra AP.

ARCHÍVNE VIDEO Zničenie ruského tanku v regióne Charkov

Ako uviedol, len v piatok Rusi odpálenou raketou zničili kultúrne centrum v meste Lozova na severovýchode Charkovskej oblasti. Ďalšie raketové útoky zaznamenali aj v mestách Odesa, Poltava a Žytomyr. Na východe Donbasu podľa prezidenta ruské jednotky premenili mestá Rubižne a Volnovacha na ruiny, a o to isté sa pokúšajú aj v meste Severodoneck.

Zelenskyj povedal, že Rusko by malo zaplatiť za každý dom, školu, nemocnicu a podnik, ktorý zničí. Vyjadril presvedčenie, že by sa mal vytvoriť právny mechanizmus, prostredníctvom ktorého by každý, kto utrpel škody v dôsledku ruských akcií, mohol byť odškodnený.