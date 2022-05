MIMORIADNY ONLINE Rusko malo na Ukrajine nasadiť laserové zbrane, Zelenskyj hovorí o úplnom krachu invázie

Naživo z Ukrajiny

Ivan Korčok o záujme SR pre rekonštrukciu Ukrajiny a sankciách EÚ voči Rusku

6:35 Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková obvinila Rusko, že bráni vývozu obilia z Ukrajiny a využíva hlad ako prostriedok vedenia vojny. Vyjadrila sa tak na zasadnutí ministrov zahraničných vecí v sídle OSN v New Yorku, informovala vo štvrtok agentúra DPA.

"Rusko v tejto vojne využíva aj ďalšiu hroznú a silnú zbraň: hlad a nedostatok. Tým, že blokuje ukrajinské prístavy, ničí zásobárne obilia, cesty a železnice, Rusko rozpútalo obilnú vojnu a spustilo tým svetovú potravinovú krízu," vyhlásila v stredu Baerbocková.

Galéria fotiek (5) Annalena Baerbocková v Kyjeve

Zdroj: SITA/Valentyn Ogirenko/Pool via AP

6:15 Oceňovaný ruský režisér Kirill Serebrennikov, žijúci aktuálne v exile v Nemecku, v stredu na filmovom festivale v Cannes, kde sa uskutočnila svetová premiéra jeho filmu Žena Čajkovskogo (Čajkovského manželka), odsúdil vojnu na Ukrajine.

6:10 Senát amerického Kongresu v noci na štvrtok jednomyseľne schválil nomináciu Bridget Brinkovej na post veľvyslankyne USA na Ukrajine. Kariérna diplomatka Brinková doposiaľ pôsobila ako veľvyslankyňa na Slovensku. Post americkej ambasádorky v Kyjeve bol neobsadený od mája 2019, keď bola počas vlády prezidenta Donalda Trumpa predčasne odvolaná Marie Yovanovitchová.

Galéria fotiek (5) Bridget Brinková

Zdroj: SITA/AP Photo/Mariam Zuhaib

6:05 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu podpísal dekréty, ktorými predĺžil stanné právo a všeobecnú mobilizáciu o ďalších 90 dní. Dekréty nadobudnú účinnosť 25. mája.

Zelenskyj: Ruské tvrdenia o nasadení laserov svedčia o krachu invázie

Rusko v stredu vyhlásilo, že nasadilo na Ukrajine sofistikované laserové zbrane, ktoré sa používajú na likvidáciu dronov. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského takéto vyhlásenia svedčia o "úplnom krachu invázie", ktorý núti Moskvu k tvrdeniam o nasadení nových "zázračných" zbraní.

"Vidíme, že v treťom mesiaci totálnej vojny sa Rusko snaží násť svoju 'zázračnú zbraň'. Vraj laser. To jasne naznačuje úplný krach invázie," povedal Zelenskyj v noci na štvrtok vo svojom pravidelnom večernom videopríhovore k národu. Prirovnal pritom počínanie Kremľa k propagande hitlerovského Nemecka, ktorá v posledných rokoch druhej svetovej vojny sľubovala tzv. "wunderwaffe". Malo ísť o zázračnú superzbraň, ktorá by náhle zvrátila nepriaznivý vývoj vojny v prospech nacistov.

O údajnom nasadení vysokovýkonných laserových zbraňových systémov na Ukrajine hovoril na stredajšej tlačovej konferencii v Mokve ruský vicepremiér Jurij Borisov, ktorý má na starosti ruský vojensko-priemyselný komplex. Podľa jeho slov sa počas bojov na Ukrajine využívajú aj "prvé prototypy" novej generácie laserových zbraní s označením Zadira, ktoré sú schopné spáliť a zneškodniť nepriateľské drony. Agentúra Reuters uvádza, že o tomto type zbrane nie sú verejne známe takmer nijaké informácie.

Zelenskyj vo svojom príhovore dal ruské tvrdenia o nasadení laserov do súvisu s tým, že Moskva už na Ukrajine vystrieľala väčšinu svojho arzenálu rakiet, ktoré jej už začínajú dochádzať. Podľa neho už Rusi na Ukrajine od začiatku invázie vystrelili viac než 2000 rakiet. Väčšina z nich bola pritom použitá na ničenie civilnej infraštruktúry a ruská armáda tým nedosiahla žiaden zo svojich strategických cieľov, uviedol Zelenskyj. Šéf Kremľa Putin však naďalej trvá na tom, že ruská "špeciálna vojenská operácia" ide podľa plánu a dosahuje stanovené ciele.

Rusko údajne poslalo 900 ukrajinských vojakov z Azovstaľu do väzenskej kolónie

Rusko tvrdí, že poslalo viac než 900 ukrajinských vojakov, ktorí vyše mesiaca odrážali ruské útoky v mariupolských oceliarňach Azovstaľ, do väzenskej kolónie v Doneckej oblasti. Ukrajina Ruskom uvádzané počty vojakov nepotvrdila. Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí v Moskve Marija Zacharovová v stredu večer vyhlásila, že od utorka sa v Mariupole vzdalo už 959 ukrajinských vojakov, z ktorých 51 sa aktuálne lieči zo zranení.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SITA/AP Photo/Alexei Alexandrov

Zvyšok bol podľa hovorkyne poslaný do bývalej trestaneckej kolónie v meste Olenivka nachádzajúcom sa v časti východoukrajinskej Doneckej oblasti, ktorú ovláda Rusko. Ruské ministerstvo obrany predtým uviedlo, že zranení príslušníci ukrajinských síl boli prevezení do nemocnice v meste Novoazovsk na území separatistickej proruskej "republiky" vyhlásenej v Doneckej oblasti.

Z podzemných bunkrov a tunelov v zničených mariupolských oceliarní Azovstaľ už dva dni vychádzajú, alebo sú vynášaní, vyčerpaní a zranení ukrajinskí vojaci, ktorí tam vyše mesiaca kládli odpor ruskej presile. Nevie sa pritom koľkí ešte neodovzdali zbrane a zostávajú v podzemí.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Marienko

Kyjev odmieta v tejto súvislosti hovoriť o tom, že by sa vojaci z Azovstaľu vzdali alebo kapitulovali a tvrdí, že by mali byť vymenení za zajatých ruských vojakov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v noci na stredu oznámil, že príslušníci armády a spravodajských služieb Ukrajiny odštartovali operáciu zameranú na záchranu ukrajinských vojakov z Mariupola.

Čo sa však s nimi napokon stane, nie je jasné. Z Ruska totiž zaznievajú aj hlasy, že by obrancovia Azovstaľu nemali byť vymenení, ale postavení pred tribunál alebo dokonca popravení ako "teroristi". Experti aj západní politici v tejto súvislosti upozorňujú, že by to bolo v rozpore so Ženevskými konvenciami, ktoré upravujú aj zaobchádzanie s vojnovými zajatcami. Tí podľa týchto medzinárodných dohovorov nesmú byť trestaní za účasť v bojoch, ale len za prípadné vojnové zločiny.

"Domnievam sa, že v tejto vojne bolo už dosť ukrutností aj bez popráv vojnových zajatcov a bojím sa toho, že to k tomu smeruje," uviedol štátny tajomník britského ministerstva obrany James Heappey pre londýnsku rozhlasovú stanicu LBC.