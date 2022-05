Nemecko a Česko schválili vstup Švédska a Fínska do NATO: Turecko zablokovalo začiatok rokovaní

BERLÍN - Nemecká vláda v stredu schválila žiadosť Fínska a Švédska o vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO). Na sociálnej sieti Twitter to oznámil spolkový minister spravodlivosti Marco Buschmann. Informujú o tom agentúry DPA a Reuters.

"Teší ma, že že Fínsko a Švédsko chcú vstúpiť do NATO. Liberálne demokracie sa zbližujú a NATO sa posilňuje. (Nemecký) vládny kabinet dnes rozhodol o schválení žiadostí o členstvo v Aliancii," napísal na Twitteri Buschmann.

Ich freue mich, dass #Finnland und #Schweden der #NATO beitreten wollen. Die liberalen Demokratien rücken näher zusammen und die NATO wird gestärkt. Im Kabinett haben wir heute beschlossen, den Beitrittsanträgen zuzustimmen. Wir setzen uns für einen schnellen Aufnahmeprozess ein. — Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) May 18, 2022

Fínsko a Švédsko "dostalo zelenú" od nemeckej vlády len niekoľko hodín po tom, ako tieto severské krajiny oficiálne predložili svoje žiadosti o členstvo v NATO. Berlín v stredu oficiálne udelil svoj súhlas s prijatím oboch krajín do obrannej aliancie. To umožňuje nemeckému veľvyslancovi pri NATO Rüdigerovi Königovi podpísať dva prístupové protokoly po ukončení interného prijímacieho procesu, vysvetlila DPA.

Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier už tiež udelil svoj súhlas na podpísanie všetkých potrebných dokumentov. Ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková ešte predtým uviedla, že proces prijímania Švédska a Fínska do NATO bude rýchly.

Česká vláda schválila vstup Švédska a Fínska do NATO

Vláda Českej republiky schválila v stredu vstup Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie. Na sociálnej sieti Twitter to oznámil český premiér Petr Fiala s tým, že armády oboch severských krajín podľa neho spĺňajú kritériá pre prijatie do NATO.

Česká vláda vstup Švédska i Finska jednoznačně schválila. Nyní tak musí učinit ještě Poslanecká sněmovna a Senát. Neočekávám však žádné komplikace. — Petr Fiala (@P_Fiala) May 18, 2022

Turecko zablokovalo začiatok rokovaní

Turecko v stredu zablokovalo začiatok prístupových rokovaní Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie. Informuje o tom agentúra DPA, ktorá sa odvoláva na zdroje z NATO.

Erdogan vyzval NATO, aby rešpektovalo obavy Turecka

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorý hrozí, že zablokuje žiadosť Fínska a Švédska o vstup do NATO, vyzval v stredu členov Severoatlantickej aliancie, aby rešpektovali obavy Ankary týkajúce sa spomínaných severských krajín. Tie Turecko obviňuje z toho, že poskytujú útočisko teroristom. Informuje o tom agentúra AFP.

"Rozšírenie NATO vnímame ako zmysluplné iba vtedy, ak sa preukáže rešpekt k našej citlivosti... Naše jediné očakávanie je, že spojenci NATO... najskôr porozumejú našej citlivosti, rešpektujú ju a nakoniec podporia," uviedol Erdogan s tým, že citlivosť Turecka súvisí s jeho snahou ochrániť svoje hranice pred útokom teroristických organizácií.

Galéria fotiek (2) Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan

Zdroj: SITA/Turkish Presidency via AP, Pool

Turecký prezident totiž obviňuje Švédsko z toho, že poskytuje útočisko členom Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorú vníma Ankara aj jej západní spojenci ako teroristickú organizáciu. "Požiadali sme ich, aby nám vydali 30 teroristov, no odmietli to. Nepošlete nám späť teroristov a potom nás žiadate o podporu v súvislosti s členstvom v NATO? Aliancia je bezpečnostná organizácia. Preto nemôžeme povedať áno na to, aby bola táto bezpečnostná organizácia zbavená bezpečnosti," vyhlásil Erdogan. Švédsko okrem toho uvalilo embargo aj na predaj zbraní do Turecka od roku 2019 po tom, ako sa Ankara zapojila do vojenského konfliktu v Sýrii.

Erdogan okrem toho uviedol, že jeho krajina sa nestavia pozitívne k žiadosti fínskej a švédskej delegácie o návštevu Ankary, kde chcú rokovať o tureckých výhradách. "Chcú prísť v pondelok. Nemali by sa obťažovať, nie je to potrebné," uviedol turecký líder.