MIMORIADNY ONLINE Rusko na Ukrajinu vypálilo z Bieloruska vyše 600 rakiet: Moskva si chce pripojiť Mariupol

KYJEV/MOSKVA - Ruské sily vypálili od začiatku invázie z bieloruského územia na Ukrajinu už 633 rakiet, uviedla dnes agentúra Unian s odvolaním sa na bieloruskú monitorovaciu skupinu Belaruski Hajun. Moskva pripravuje referendum o pripojení juhoukrajinského mesta Mariupol k Rusku. Uviedol to v sobotu poradca mariupolského starostu Petro Andriuščenko, informuje denník The Guardian.

Naživo z Ukrajiny

Zničenie ruského tanku v regióne Charkov

ONLINE

Načítať nové správy

06:39 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal v sobotu zákon umožňujúci zakázať činnosť politickým stranám, ktoré ospravedlňujú, uznávajú alebo popierajú ozbrojenú agresiu Ruska voči Ukrajine. Oznámil to šéf právneho výboru ukrajinského parlamentu, z ktorého vyhlásenia cituje tlačová agentúra AP.

06:22 Vo Ľvove bolo počuť výbuchy, informuje spravodajský kanál Suspile.

Moskva pripravuje referendum o pripojení Mariupolu k Rusku

Moskva pripravuje referendum o pripojení juhoukrajinského mesta Mariupol k Rusku. Uviedol to v sobotu poradca mariupolského starostu Petro Andriuščenko, informuje denník The Guardian. Po týždňoch ostreľovania a bombardovania je podľa neho v Mariupole len málo obývateľných budov. Je aj veľmi málo potravín a pitnej vody. Niektorí ľudia, ktorí zostali v meste, spolupracujú s ruskými okupačnými silami výmenou za potraviny.

Andriuščenko pre noviny The Observer uviedol, že zdroje nachádzajúce sa priamo v Mariupole vyjadrili presvedčenie, že referendum o pripojení zničeného mesta k Rusku sa už - napriek alarmujúcej situácii tamojšieho obyvateľstva - pripravuje. Konanie plebiscitu by podľa neho mohlo byť ohlásené už v priebehu nedele, zatiaľ však nič nenasvedčuje tomu, že by sa v meste zriaďovali hlasovacie miestnosti.

Galéria fotiek (3) Zničené mesto Mariupoľ

Zdroj: SITA/AP Photo

"Máme informácie, že ruské úrady pripravujú referendum a mohli by ho vyhlásiť už zajtra, ale nevieme, či sa to naozaj stane. Badať však mnoho prejavov integrácie Mariupolu do ruského systému, čo sa týka vzdelávania a bankovníctva," povedal Andriuščenko. Poradca mariupolského starostu to vyhlásil deň po tom, ako bolo takéto "referendum" ohlásené i v gruzínskom separatistickom regióne Južné Osetsko; malo by sa uskutočniť 17. júla.

Rusko sa pokúša dobyť Mariupol od začiatku invázie, ktorá trvá už 80. deň. Väčšinu mesta už dobyli ruskí okupanti, ale zvyšky ukrajinských obrancov - jednotiek špeciálneho určenia Azov, národnej gardy a ďalších zložiek ukrajinských ozbrojených síl - stále odolávajú v podzemí oceliarní Azovstaľ, a to napriek nedostatku munície, jedla, vody a liekov.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP Photo/Alexei Alexandrov

Títo vojaci, ktorých môže byť až 2000, sa stále odmietajú vzdať ruskej presile, pretože tvrdia, že by ich Rusi v zajatí mučili alebo zabili. Žiadajú však evakuáciu svojich ranených druhov, ktorých je v komplexe približne 600. V súvislosti s tým Ukrajina Rusku navrhla výmenu ranených obrancov Azovstaľu za ruských vojnových zajatcov, k dohode však zatiaľ nedošlo.

Rusko na Ukrajinu vypálilo z Bieloruska vyše 600 rakiet

Ruské sily vypálili od začiatku invázie z bieloruského územia na Ukrajinu už 633 rakiet, uviedla dnes agentúra Unian s odvolaním sa na bieloruskú monitorovaciu skupinu Belaruski Hajun. Ukrajinský veľvyslanec pri OSN Serhij Kyslycja vo štvrtok informoval, že dohromady potom Rusko na Ukrajinu vypálilo najmenej 2100 rakiet.

Prvý raketový útok z Bieloruska na Ukrajinu bol zaznamenaný hneď v prvý deň ruskej invázie, teda 24. februára, uviedla ruská redakcia Deutsche Welle. Najviac raketových úderov sa potom odohralo 1. apríla, kedy bolo z Bieloruska podniknutých najmenej 56 útokov. Zakladateľ monitorovacej iniciatívy, bloger Anton Matolka, vysvetlil, že skupina dostáva denne tisíce upozornení od užívateľov internetu po celom Bielorusku. "Akonáhle sa niekde objaví vojenská aktivita, hneď odtiaľ dostávame mnoho informácií," uviedol v Matolka v rozhovore so stanicou.

V Čiernom mori sú okrem toho v bojovej pohotovosti ruské lode, na ktorých je dokopy najmenej 30 riadených striel, upozornila agentúra Unian. Rusko tiež z prístavného Sevastopolu na Kryme vyslalo do Čierneho mora všetky ponorky Čiernomorskej flotily. Na lodiach a ponorkách môže byť dokopy maximálne 30 až 50 rakiet, napísala Unian s odvolaním sa na armádneho experta Oleksandra Musijenka. Ten upresnil, že na každej z ponoriek sa nachádzajú štyri rakety s plochou dráhou letu typu Kaliber.