MIMORIADNY ONLINE Úspešná protiofenzíva ukrajinskej armády pri Charkove: Oslobodili niekoľko obcí a prerazili obkľúčenie

Naživo z Ukrajiny

Zničenie ruského tanku v regióne Charkov

09:21 Člen amerického Senátu za Republikánsku stranu Rand Paul zo štátu Kentucky nateraz zablokoval schválenie vojenskej a ekonomickej pomoci pre Ukrajinu vo výške 40 miliárd dolárov. Informuje o tom agentúra AP.

Na to, aby rokovanie v Senáte o balíku pomoci mohlo pokračovať, bol potrebný jednomyseľný súhlas senátorov. Štyridsaťmiliardová pomoc pre Ukrajinu má podporu demokratického prezidenta Joea Bidena aj vedenia Demokratickej i Republikánskej strany. Agentúra AP však napriek Paulovmu kroku očakáva schválenie balíka pomoci pre Ukrajinu, a to zrejme na budúci týždeň.

08:55 Správy zo štvrtkového večera hovorili o tom, že za posledný deň ukrajinskí obrancovia na území Doneckej a Luhanskej oblasti podľa štábu odrazili deväť ruských útokov a zničili osem tankov, šesť obrnených vozidiel, päť automobilov a jedno protilietadlové delo. Ukrajinská protivzdušná obrana tiež zostrelila štyri ruské bezpilotné lietadlá Orlan-10. Tieto údaje nie je možné nezávisle overiť.

Britské ministerstvo obrany vo svojom pravidelnom rannom hlásení k situácii na Ukrajine oznámilo, že ukrajinské sily pokračujú v protiútoku severne od Charkova, kde oslobodili niekoľko obcí. V dôsledku presmerovania hlavnej pozornosti ruskej armády na Donbas sú na severovýchode ruskej jednotky zraniteľné pri "mobilných a vysoko motivovaných ukrajinských protiútokoch" a boli nútené sa stiahnuť. Po preskupení budú pravdepodobne opäť nasadené s úlohou brániť hlavné zásobovacie trasy vedúce na front pri Izjume.

08:40 Ruské jednotky pokračujú v útokoch na Donbase a v smere na Záporožie, na severovýchode krajiny sa snažia posilniť ochranu hranice s Ukrajinou, uviedol dnes ukrajinský generálny štáb. Pokračuje aj ostreľovanie mariupolských oceliarní Azovstal, kde sa z dôvodu dokončenej evakuácie civilistov dá v blízkej budúcnosti očakávať zosilnenie útoku, píše generálny štáb.

Podľa pravidelného hlásenia ukrajinskej armády z dnešného rána, teda 79. dňa ruskej invázie, sa zdá, že sa situácia na bojisku nezmenila, napísal ruskojazyčný server BBC. "Rusi útočia na Donbase, pri Charkove sa bránia a ustupujú av ďalších miestach pokračuje ostreľovanie," píše spravodajský server.

06:12 "Následkom ostreľovania ukrajinského mesta Derhači boli zabité dve osoby, štyria ďalší boli zranení - dvaja z nich sú lekári. Všetci títo ľudia boli civilisti," uviedol na platforme Telegram starosta mesta Derhači Vjačeslav Zadorenko.

Dodal, že útok zo strany ruských síl poškodil budovu, v ktorej sídlia orgány humanitárnej pomoci, mestské úrady a nemocničné zariadenia. "Žiadne z miest, ktoré boli ostreľované - nehovoriac o súkromných domoch, ktoré sú ničené každý deň - nemalo nič spoločné s vojenskou infraštruktúrou," povedal Zadorenko.

Ruské sily zničili na Ukrajine už 570 zdravotníckych zariadení, hovorí Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok večer v pravidelnom videoprejave k národu vyhlásil, že ruské sily od začiatku vojenskej ofenzívy na Ukrajine poškodili 570 zdravotníckych zariadení, pričom úplne zničili 101 nemocníc. Toto konanie nazval barbarstvom a hlúposťou. Informuje o tom agentúra AP.

Zelenskyj tiež uviedol, že ruské sily vo štvrtok pri ostreľovaní Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny zasiahli dve školy. Stanica Sky News predtým informovala, že tento útok v meste Novhorod-Siverskyj si vyžiadal tri obete na životoch. "Samozrejme, ruský štát je v takom stave, že akékoľvek vzdelávanie mu len prekáža. Čo je však možné dosiahnuť ničením ukrajinských škôl? Všetci ruskí velitelia, ktorí vydávajú takéto rozkazy, sú jednoducho chorí, nevyliečiteľní," povedal Zelenskyj.

Strategická porážka Ruska na Ukrajine je po už dva a pol mesiaca trvajúcej invázii podľa slov Zelenského zjavná, no Moskva nemá odvahu si to priznať. "Sú to zbabelci a snažia sa skryť pravdu za rakety, letecké útoky a delostrelecké ostreľovanie," povedal Zelenskyj na margo ruských inváznych síl. "Preto je našou úlohou bojovať dovtedy, kým v tejto vojne nedosiahneme naše ciele: oslobodenie našej krajiny, našich ľudí a zaistenie našej bezpečnosti," zdôraznil ukrajinský líder.

Draghi požaduje "Marshallov plán" pre Ukrajinu

Taliansky premiér Mario Draghi na záver svojej návštevy Spojených štátov vyzval na "Marshallov plán" pre Ukrajinu. Draghi svoj návrh predniesol v prejave pred členmi Atlantickej rady, ktorá mu udelila i ocenenie. Informovala o tom vo štvrtok tlačová agentúra ANSA. Atlantická rada je americký think-tank zameraný na oblasť medzinárodných vzťahov. Draghi povedal, že Ukrajina potrebuje po skončení vojny, ktorú na jej území vo februári rozpútalo Rusko, plán obnovy podobný tomu, aký mala Európa vďaka USA po druhej svetovej vojne.

Dodal, že "musíme urobiť všetko pre mier" a potvrdil, že Taliansko je pripravené v tom zohrať svoju úlohu. Vyhlásil tiež, že "nastal čas Európy - musíme sa chopiť tejto príležitosti". Publikum vo washingtonskej hale Anthem Theatre postojačky zatlieskalo Ukrajine a jej prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, ktorý pre talianske médiá uviedol, že je Draghimu vďačný a šťastný, že Taliansko podporilo sankcie EÚ voči Rusku. Draghi na tlačovej konferencii vo Washingtone po utorkových rozhovoroch s prezidentom Spojených štátov Joeom Bidenom v Bielom dome povedal, že sa musíme "začať pýtať samých seba, ako vybudovať mier" na Ukrajine po skončení konfliktu.

Draghi však zdôraznil, že to musí byť "mier, ktorý Ukrajina chce", a nie mier, ktorý jej bude nanútený, píše ANSA. Draghi začiatkom mája vyzval počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu na rýchle prehodnotenie mechanizmov EÚ, aby mohla čeliť bezprecedentným výzvam spojeným s ruskou inváziou na Ukrajinu a so zvyšujúcimi sa cenami energií. Svoju víziu o novej forme EÚ nazval "pragmatickým federalizmom", ktorý bude zahŕňať spoločné prijímanie rozhodnutí pre rôzne sektory vrátanie ekonomiky, energií, obrany a zahraničnej politiky. "Ak si toto vyžaduje začať proces pre zmenu dohôd EÚ, mali by sme tak urobiť," povedal Draghi európskym zákonodarcom.