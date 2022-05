MIMORIADNE Fínsko oznámilo definitívny záujem vstúpiť do NATO!

HELSINKI - Fínsky prezident Sauli Niinistö a premiérka Sanna Marinová v spoločnom vyhlásení vo štvrtok oficiálne oznámili, že podporujú vstup svojej krajiny do NATO. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AP.

"Členstvo v NATO by posilnilo bezpečnosť Fínska. Ako člen NATO by Fínsko posilnilo celú túto obrannú alianciu. Fínsko musí bezodkladne požiadať o členstvo v NATO. Veríme, že potrebné kroky na štátnej úrovni, aby k tomuto rozhodnutiu došlo, budú vykonané v najbližších dňoch," uvádza sa v spoločnom vyhlásení prezidenta a premiérky zverejnenom na internetovej stránke prezidenta.

Galéria fotiek (2) Fínska premiérka Sanna Marinová.

Zdroj: SITA/Ludovic Marin, Pool via AP

Ako vysvetľuje AP, toto oznámenie znamená, že Fínsko prakticky s určitosťou požiada o vstup do NATO, i keď si to bude vyžadovať ešte niektoré konkrétne kroky. Švédsko má svoje rozhodnutie o prípadnom vstupe do Aliancie oznámiť v najbližších dňoch.

Hrozbu zo strany Ruska priamo nemenovali

Najvyšší predstavitelia Fínska v spoločnom vyhlásení vysvetlili, že verejná diskusia v ich krajine o možnom vstupe do Severoatlantickej aliancie prebehla počas tejto jari, pričom "bol potrebný istý čas, aby si parlament a celá spoločnosť ujasnili svoj postoj v tejto otázke".

Vo vyhlásení priamo nemenovali hrozbu zo strany Ruska, avšak počas stredajšej návštevy britského premiéra Borisa Johnsona – po podpise britsko-fínskej dohody o bezpečnostných zárukách – Niinistö vyhlásil, že za posunom Fínska smerom k Severoatlantickej aliancii je ruský prezident Vladimir Putin. Fínsko i Švédsko si zachovávali neutralitu aj počas studenej vojny, a to preto, aby neprovokovali Sovietsky zväz. Fínsko má s Ruskom viac než 1300 kilometrov dlhú hranicu.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov už pred časom varoval, že Rusko v prípade pripojenia sa Fínska k NATO prijme opatrenia na "opätovné vyváženie situácie". Fínska expertka z Centra pre novú americkú bezpečnosť vo Washingtone Heli Hautalová pre agentúru AP uviedla, že značná časť ruských jednotiek pôvodne rozmiestnených pri hraniciach s Fínskom sa teraz nachádza na Ukrajine, kde tieto sily utrpeli "výrazné straty".

Očakáva teda, že Moskva na toto rozhodnutie Helsínk zareaguje rozmiestnením zbraňových systémov bližšie k hraniciam Fínska, dezinformačnou kampaňou, kybernetickými útokmi, ekonomickými protiopatreniami a nasmerovaním migračných tokov na Fínsko podobne, ako to vlani urobilo Bielorusko Poľsku.