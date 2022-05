AKTUÁLNE Ukrajina oddnes zastavuje tranzit plynu do Európy cez stanicu Sochranovka

GTSOU na svojej internetovej stránke informoval, že od stredy 11. mája 7.00 h miestneho času už nebude zabezpečovať tranzit ruského plynu cez stanicu Sochranovka. Firma dodala, že už skôr upozorňovala Rusko, že aktivity okupačných síl v Luhanskom regióne môžu narušiť transport približne tretiny plynu smerujúceho cez územie Ukrajiny do Európy."Spoločnosť opakovane informovala (ruský plynárenský koncern) Gazprom o hrozbách, ktoré pre tranzit plynu predstavujú aktivity okupačných síl a vyzvala na ukončenie zásahov do činnosti zariadení. Tieto výzvy však neboli vypočuté," dodala ukrajinská firma.

Sochranovka zabezpečuje prepravu tretiny plynu do Európy

Podľa GTSOU by sa objem plynu určený pre Sochranovku (stanica zabezpečuje takmer tretinu z celkového tranzitu smerujúceho cez Ukrajinu do Európy) mohol dočasne presmerovať do stanice Sudža, čo by zabezpečilo naplnenie európskych kontraktov. Cez Sudžu, ktorá je pod kontrolou Ukrajincov, prechádza väčšina z objemu plynu transportovaného z Ruska do Európy cez Ukrajinu.

Gazprom však podľa Reuters uviedol, že "technologicky nie je možné" presunúť celý objem plynu na stanicu Sudža, ako navrhol GTSOU. V utorok cez Sochranovku smerovalo do Európy zhruba 27 % ruského plynu a zvyšok cez stanicu Sudža.