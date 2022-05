MIMORIADNY ONLINE Putin má dnes prejav, na ktorý čaká celý svet: Môže naznačiť ďalší vývoj vojny na Ukrajine

KYJEV - Rusko zabudlo na všetko, čo bolo dôležité pre víťazov druhej svetovej vojny. Ale Ukrajina a celý slobodný svet mu to pripomenie, aby nikto nezabudol. Aby skutočne dôležité slová – "nikdy viac" – ktoré sa každoročne opakujú v celom slobodnom svete v dňoch spomienky na obete druhej svetovej vojny, opäť získali na váhe. Vo svojom nedeľňajšom večernom príhovore, zverejnenom na svojej oficiálnej stránke, to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dianie na Ukrajine sledujeme ONLINE:

Naživo z Ukrajiny

Pohľad na zničené ukrajinské mesto Boroďjanka

ONLINE

8:15 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ocenil medailou za službu vlasti psa, ktorému sa od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu podarilo nájsť viac ako 200 výbušnín.

8:10 Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom apeloval na Moskvu, aby ukončila vojnu na Ukrajine. Šéf NATO v rozhovore pre denník Die Welt, ktorý bol zverejnený v pondelok, tiež zdôraznil, že Aliancia bude Kyjevu, čo sa týka obrany krajiny pred ruskými silami, pomáhať aj naďalej.

8:05 Ruské vojská sústreďujú sily a chystajú sa útočiť v Doneckej oblasti na obce Siversk, Slovjansk, Lysyčansk a Avdijivku pri Izjume v Charkovskej oblasti. Zostáva vysoká pravdepodobnosť raketových úderov po celej Ukrajine, uviedol ukrajinský generálny štáb.

7:00 Putin prednesie prejav, ktorý môže naznačiť ďalší vývoj vojny na Ukrajine

Ruský prezident Vladimír Putin dnes v Moskve prednesie pri príležitosti 77. výročia porážky nacistického Nemecka prejav, ktorý bude vo svete ostro sledovaný s ohľadom na ďalší vývoj vojny na Ukrajine. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov minulý týždeň poprel, že by sa prezident chystal 9. mája vyhlásiť Ukrajine oficiálne vojnu. Zároveň poprel, že v tento deň Rusko vyhlási všeobecnú mobilizáciu.

Galéria fotiek (9) Vladimír Putin

Zdroj: SITA/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Moskva a ďalšie ruské mestá si každoročne víťazstvo nad nacizmom pripomínajú veľkolepými vojenskými prehliadkami. Tento rok neboli do Moskvy pozvaní žiadni zahraniční predstavitelia a aj vojenskej techniky a vojakov bude podľa médií na prehliadke menej ako v minulom roku. Do prehliadky sa ale zapoja účastníci ruskej invázie na Ukrajinu, ktorú Moskva označuje ako špeciálnu operáciu s cieľom demilitarizácie a "denacifikácie" susednej krajiny.

Vladimír Putin bude chcieť podľa západných predstaviteľov využiť symbolický význam, ktorý v Rusku sviatok 9. mája predstavuje. V snahe vyzdvihnúť aspoň čiastkové úspechy Ruska na Ukrajine môže šéf Kremľa napríklad oznámiť úplné ovládnutie mesta Mariupol alebo urobiť kroky na pripojenie separatistických regiónov na východe Ukrajiny. Mohol by tiež poukázať na eskaláciu konfliktu a zdôrazniť potrebu väčšieho nasadenia.

6:10 Kanada poskytne Ukrajine dodatočnú vojenskú pomoc vo výške 50 miliónov kanadských dolárov a zavedie nové sankcie voči ruským oligarchom a osobám blízkym režimu ruského prezidenta Vladimira Putina. Oznámil to v nedeľu kanadský premiér Justin Trudeau na tlačovej konferencii po rozhovoroch s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, uviedla agentúra Reuters.

Galéria fotiek (9) Justin Trudeau a Volodymyr Zelenskyj

Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky)

Do Záporožia dorazili civilisti evakuovaní z Azovstaľu a Mariupola

Osem autobusov so 174 civilistami vrátane posledných 40 ľudí evakuovaných z oceliarní Azovstaľ v prístavom meste Mariupol dorazilo v nedeľu večer do Ukrajinou kontrolovaného Záporožia. Informoval o tom reportér agentúry AFP. Úspešnú evakuáciu potvrdila aj mariupolská mestská rada.

Konvoju autobusov trvala cesta dlhá niečo vyše 200 kilometrov dva dni, pretože ho niekoľko hodín zdržiavali na ruských kontrolných stanovištiach, kde hladných a unavených civilistov vypočúvali, napísal v reportáži denník The Guardian.

Galéria fotiek (9) Zdroj: SITA/AP Photo/Francisco Seco

"S úľavou potvrdzujem, že sa nám dnes (v nedeľu) podarilo dostať do bezpečia z pekla Mariupola ďalších 174 ľudí," napísala na Twitteri Osnat Lubraniová, humanitárna koordinátorka OSN na Ukrajine. "Naša práca ešte nie je dokončená. Nezabúdame na tých, ktorí tam zostali," dodala.

V podzemí areálu spustošených oceliarní sa ešte nachádzajú ukrajinskí vojaci, obkľúčení ruskými jednotkami, ktorí sa však odmietajú vzdať. Oceliarne Azovstaľ sú poslednou baštou ukrajinského odporu v Mariupole. Desiatky civilistov tam boli uväznené niekoľko týždňov s malým množstvom jedla, vody alebo liekov.

Galéria fotiek (9) Zdroj: SITA/AP Photo/Francisco Seco

Ich evakuácia, ktorú sprostredkovali Organizácia Spojených národov a Medzinárodný výbor Červeného kríža, sa začala minulý víkend, no sťažili ju obnovené boje. Lubraniová uviedla, že za uplynulých desať dní sa podarilo evakuovať z Mariupola viac ako 600 ľudí, no množstvo ďalších ľudí sa nedostalo do konvojov.

Zelenskyj: Rusko zabudlo na všetko,čo bolo dôležité pre víťazov 2. svetovej vojny

Rusko zabudlo na všetko, čo bolo dôležité pre víťazov druhej svetovej vojny. Ale Ukrajina a celý slobodný svet mu to pripomenie, aby nikto nezabudol. Aby skutočne dôležité slová – "nikdy viac" – ktoré sa každoročne opakujú v celom slobodnom svete v dňoch spomienky na obete druhej svetovej vojny, opäť získali na váhe. Vo svojom nedeľňajšom večernom príhovore, zverejnenom na svojej oficiálnej stránke, to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Odsúdil ďalšie útoky ruskej armády na východe Ukrajiny, pričom konkrétne spomenul útok na školu v obci Bilohorivka v Luhanskej oblasti, pri ktorom podľa neho zahynulo 60 ľudí. "Civilisti, ktorí sa pred ostreľovaním jednoducho ukryli v škole. Išlo o cielený útok na školu. Ďalší zločin okupantov," konštatoval Zelenskyj.

Spomenul i raketový útok v Odeskej oblasti, ktorý opäť zasiahol obytnú budovu, ako aj ostreľovanie v oblasti mesta Sumy, v Donbase a Charkovskej oblasti. "Ako keby dnes nebolo 8. mája. Ako keby zajtra nebolo 9. mája, keď by mal mať hlavné slovo mier. Pre všetkých normálnych ľudí," uviedol ukrajinský prezident.

"Som si istý, že tento deň (8. mája) na Ukrajine ukázal, že sme už plnohodnotnou súčasťou slobodného sveta a zjednotenej Európy. Je to v zjavnom protiklade k osamelosti Moskvy v zle a nenávisti, ktorý zajtra každý uvidí," uzatvoril Zelenskyj.