MIMORIADNY ONLINE Ruský generál tesne unikol smrtiacemu útoku, v ukrajinskom štábe odhalili špióna

Naživo z Ukrajiny

Ruská armáda v obsadenej Záporožskej jadrovej elektrárni

ONLINE

7:30 Ruský generál Gerasimov bol na frontovej línii pri Izjume, unikol útoku

Náčelník generálneho štábu ruskej armády Valerij Gerasimov navštívil minulý týždeň nebezpečné pozície na frontovej línii na východe Ukrajiny v snahe o oživenie ruskej vojenskej ofenzívy v oblasti. S odvolaním sa na ukrajinských a amerických predstaviteľov o tom v nedeľu informoval denník The New York Times.

Počas tejto návštevy Gerasimov v sobotu neskoro večer len tesne unikol smrtiacemu útoku ukrajinskej armády na školu, ktorej priestory sú využívané ako vojenská základňa v ruskými silami ovládanom ukrajinskom meste Izjum.

Podľa nemenovaného ukrajinského predstaviteľa, ktorého citoval denník The New York Times, tam pri tomto útoku prišlo o život zhruba 200 ruských vojakov a najmenej jeden generál. Gerasimov bol v tom čase už na odchode späť do Ruska.

Galéria fotiek (5) Valerij Gerasimov

Zdroj: Profimedia

Washingtonský inštitút pre štúdium vojny predtým informoval, že ukrajinské sily "pravdepodobne podnikli delostrelecký útok na stanovište ruského velenia v Izjume v sobotu 30. apríla krátko po odchode náčelníka generálneho štábu ruskej armády, o život však pri ňom prišiel ďalší vysokopostavený generál.

Predstavitelia USA útok nevedeli potvrdil a ruské ministerstvo obrany bezprostredne nereagovalo na požiadavku o komentár, píše The New York Times. "Náš pracovný predpoklad je, že tam bol, pretože sa uznáva, že ešte nevyriešili všetky svoje problémy," povedal pre denník jeden z amerických predstaviteľov. Ruská ofenzíva bola pomalá, medzi ruskými silami hlásili rozsiahly chaos a slabú morálku. Podľa New York Times sa zdá, že Kremeľ sústreďuje svoje operácie okolo mesta Izjum ako súčasť obnoveného úsilia o dobytie celej Doneckej a Luhanskej oblasti, dodáva americký denník.

6:35 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadril v nedeľu večer nádej, že evakuácia civilistov z ukrajinského mesta Mariupol bude v pondelok pokračovať. "Dúfam, že zajtra budú splnené všetky potrebné podmienky na to, aby mohli byť naďalej evakuovaní ľudia z Mariupola," povedal Zelenskyj v pravidelnom večernom videopríhovore.

6:25 Americký kongresman Adam Schiff sa domnieva, že je "len otázkou času", kým Ukrajinu navštívi prezident USA Joe Biden. Schiff, ktorý sa s kolegami cez víkend v Kyjeve stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, to uviedol v nedeľu pre televíziu CNN.

Galéria fotiek (5) Joe Biden

Zdroj: SITA/Jeff Wheeler/Star Tribune via AP

6:20 Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v nedeľu uviedol, že jeho krajina sa snaží zabrániť jadrovej vojne a neblokuje úsilie v tomto smere. V rozhovore pre taliansku televíziu tiež povedal, že blížiace sa oslavy konca druhej svetovej vojny nebudú mať vplyv na operácie ruských síl na Ukrajine.

6:15 Fínsko takmer určite požiada o členstvo v Severoatlantickej aliancii (NATO), uviedla v nedeľu švédska ministerka zahraničných vecí Ann Lindeová.

Galéria fotiek (5) Ann Lindeová (vľavo)

Zdroj: SITA/Vesa MoilaneN/Lehtikuva via AP

6:10 Osem civilistov prišlo o život v Doneckej a Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny počas nedeľňajšieho ostreľovania ruskými silami. "Počas ruského ostreľovania v Doneckej oblasti boli 1. mája zabití štyria civilisti, všetci z nich v (meste) Lyman. Zranených bolo ďalších 11 ľudí," uviedol gubernátor uvedenej oblasti Pavlo Kyrylenko na online platforme Telegram. Dodal, že ďalšia osoba podľahla zraneniam v meste neďaleko Lymanu.

6:00 Ruské sily obnovili ostreľovanie oceliarní Azovstaľ v obliehanom ukrajinskom meste Mariupol hneď po tom, ako tam prebehla čiastočná evakuácia civilistov. V nedeľu to oznámil predstaviteľ ukrajinskej armády.

V meste Belgorod hlásili v noci dva výbuchy

Ruským mestom Belgorod neďaleko ukrajinskej hranice otriasli v noci na pondelok dva výbuchy. Oznámil to gubernátor Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov, podľa ktorého neboli hlásené škody ani zranenia. Na sociálnych médiách sa objavili správy o tom, že nad mestom bolo vidno stíhačky a záblesky a počuť silné explózie. Overiť tieto správy nebolo možné.

Explosions in Tomarovka, Belgorod region.

The bridge over the Seversky Donets was closed. pic.twitter.com/zw2iH4Qpa8 — Bipin Sapkota (@bipinsapkota213) May 1, 2022

V nedeľu Gladkov uviedol, že v zariadení ruského ministerstva obrany pri Belgorode vypukol požiar. Zranenia utrpel jeden človek a poškodených bolo sedem domov, dodal gubernátor Belgorodskej oblasti, ktorá susedí s Ukrajinou. Rusko minulý mesiac obvinilo Ukrajinu z vrtuľníkového útoku na sklad paliva v Belgorode, čo Kyjev poprel, ako aj z ostreľovania dedín a odpaľovania rakiet na muničný sklad.

V ukrajinskom generálnom štábe odhalili ruského špióna, tvrdí Kyjev

Ukrajinské bezpečnostné orgány odhalili podľa vlastného vyjadrenia skupinu ruských agentov. Jeden zo špiónov pracoval dokonca v generálnom štábe Ozbrojených síl Ukrajiny, uviedol v noci na pondelok poradca ukrajinského prezidenta Olexij Arestovyč. Informácie priniesla agentúra DPA.

O presnom počte členov špionážnej skupiny sa Arestovyč nezmienil. Spomenul však jeden z ich údajných cieľov, napísala DPA s odvolaním sa na agentúru Ukrinform. "Títo súdruhovia mali zostreliť dopravné lietadlo nad Ruskom alebo Bieloruskom. Potom by zodpovednosť pripísali ukrajinskej strane," povedal prezidentský poradca. Dodal, že takúto operáciu mali vykonať pomocou protilietadlových rakiet, ktoré sa pokúšali získať z ukrajinského arzenálu.