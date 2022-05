MIMORIADNY ONLINE Raketový útok v Odese: Zničili pristávaciu dráhu letiska! Dva evakuačné autobusy sú nezvestné

KYJEV - Ruská raketa zasiahla a zničila pristávaciu dráhu medzinárodného letiska v ukrajinskom prístavnom meste Odesa, uviedol v sobotu prostredníctvom aplikácie Telegram gubernátor Odeskej oblasti Maksym Marčenko. Informovala o tom agentúra AFP. V piatok zas boli vyslané dva autobusy do ukrajinského mesta Popasna ležiaceho v Luhanskej oblasti, ktoré mali zaistiť evakuáciu civilistov. Ako však informovala spravodajská stanica BBC s odvolaním sa na zdroj z armády, autobusý sú údajne nezvestné.

07:13 Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že pri ostreľovaní dedín v Chersonskej oblasti ukrajinskými silami zomreli civilisti a ďalší boli ranení. Informovala o tom dnes agentúra RIA Novosti. Ukrajinské sily podľa ruského ministerstva ostreľovali školu, škôlku a cintorín v obciach Kyselivka a Široka Balka. Rezort neposkytol žiadne informácie o tom, koľko ľudí bolo zabitých alebo zranených, ani kedy k ostreľovaniu došlo.

06:51 Podľa starostu Vadima Boyčenka zabila #ruská armáda za dva mesiace dvakrát toľko obyvateľov Mariupolu ako nacisti počas 2. svetovej vojny. Povedal, že nemecká okupácia mesta mala za následok smrť asi 10 000 civilistov, zatiaľ čo ruská armáda zabila viac ako 20 000. Informuje o tom portál Nexta.

06:24 Pokračujúcu "silnú podporu" Washingtonu Ukrajine v boji proti agresii Ruska opätovne potvrdil americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Povedal to v rozhovore so svojím ukrajinským náprotivkom Dmytrom Kulebom, ktorý sa uskutočnil v sobotu večer miestneho času, uvádza sa vo vyhlásení rezortu americkej diplomacie, na ktoré sa odvoláva agentúra DPA.

Dva evakuačné autobusy na východe Ukrajiny sú údajne nezvestné

Dva autobusy vyslané v piatok do ukrajinského mesta Popasna ležiaceho v Luhanskej oblasti, ktoré mali zaistiť evakuáciu civilistov, sú údajne nezvestné. S odvolaním sa na zdroj z armády o tom informovala v sobotu spravodajská stanica BBC. Šéf miestnej vojensko-civilnej správy Mykola Chanatov uviedol, že jedno z vozidiel zasiahla v meste Popasna streľba ruských síl.

Komunikácia s miestnym učiteľom, ktorý bol vodičom druhého autobusu, je údajne prerušená od piatka. Ani jedno z vozidiel sa pritom nevrátilo do mesta Bachmut v Doneckej oblasti, odkiaľ vyrazilo.Celkovo vyslali dobrovoľníci do mesta Popasna, ktoré čelí ťažkému ostreľovaniu ruskými silami, tri autobusy. Už predtým bolo v piatok do bezpečia evakuovaných 31 civilistov. Moskva spustila nedávno druhú fázu ofenzívy na Ukrajine, ktorej cieľom nie je dobyť severnú časť krajiny vrátane hlavného mesta Kyjev, ale mestá a dediny na východe a juhu.

Pristávaciu dráhu medzinárodného letiska v Odese údajne zničila raketa

Ruská raketa zasiahla a zničila pristávaciu dráhu medzinárodného letiska v ukrajinskom prístavnom meste Odesa, uviedol v sobotu prostredníctvom aplikácie Telegram gubernátor Odeskej oblasti Maksym Marčenko. Informuje o tom agentúra AFP. "Nepriateľ dnes (v sobotu) zasiahol (letisko v Odese) raketou pobrežnej obrany typu Bastion, ktorá bola odpálená z Krymu. Pristávacia dráha letiska Odesa bola zničená," uviedol gubernátor s tým, že útok si nevyžiadal žiadne obete.

Ruským vojskám bojujúcim na východe Ukrajiny sa podarilo na niektorých miestach mierne postúpiť, úspechy však dosiahli aj ukrajinské sily, ktoré oslobodili viaceré obce v okolí mesta Charkov, pripomína AFP. Ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková oznámila v sobotu, že počas najnovšej výmeny osôb zajatých ruskými silami bolo oslobodených štrnásť Ukrajincov vrátane tehotnej vojačky.

Od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu (24. februára) sa medzi Moskvou a Kyjevom uskutočnilo viacero výmen väzňov. Ukrajina vo štvrtok oznámila, že získala späť 33 vojakov a 12 civilistov. Minulý týždeň bolo oslobodených 19 Ukrajincov, niekoľko dní predtým sa udiala výmena zahrňujúca 76 ľudí, uvádza Kyjev.