MIMORIADNY ONLINE Rusko rozšírilo zoznam zahraničných agentov: Zelenskyj si vydýchol, spojenci konečne pomáhajú

6:25 Španielsko včera znovu otvorilo svoje veľvyslanectvo v Kyjeve. Opätovné otvorenie veľvyslanectva nasledovalo po štvrtkovej návšteve španielskeho premiéra Pedra Sancheza v Kyjeve, kde sa stretol s prezidentom Volodymyrom Zelenským.

6:15 USA nie sú pripravené na opätovné otvorenie veľvyslanectva v Kyjeve. CNN s odvolaním sa na niekoľko nezverejnených zdrojov uviedla, že pokiaľ budú hroziť raketové útoky, ktoré by mohli zasiahnuť americký personál, misia sa do mesta nevráti. Veľvyslanectvá 15 krajín sa už vrátili do Kyjeva. Informoval o tom na sociálnej sieti The Kyiv Independent.

06:07 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vo svojom pravidelnom večernom príhovore uviedol, že spojenci konečne dodávajú Ukrajine zbrane, ktoré žiadala. TASR správu prevzala od agentúry Reuters. Požadované zbrane pomôžu podľa Zelenského zachrániť životy tisícov ľudí.

06:00 Generálny tajomník OSN António Guterres sa budúci týždeň stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Šéf OSN vycestuje do Kyjeva po tom, ako budúci týždeň absolvuje v Moskve stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Oznámila to v noci na sobotu Organizácia Spojených národov. TASR správu prevzala od agentúry AFP.

Ruské ministerstvo spravodlivosti rozšírilo zoznam tzv. zahraničných agentov

Ruské ministerstvo spravodlivosti pridalo v piatok do registra médií označovaných za tzv. zahraničných agentov ďalších osem subjektov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP. Je medzi nimi aj viacero prominentných novinárov, napr. bývalý šéfredaktor rozhlasovej stanice Echo Moskvy Alexej Venediktov, publicista Alexandr Nevzorov, novinár a komentátor Sergej Parchomenko, ako i spolupracovníci Rádia Sloboda (RFE/RL) Jekaterina Lušnikovová, Artur Asafiev a Vladimir Voronov, či sociológ Viktor Vachštajn a aktivista za práva komunity LGBT Jaroslav Sirotkin.

Do registra fyzických osôb vykonávajúcich funkciu tzv. zahraničného agenta boli v piatok pridané aj mená ďalších dvoch opozičných politikov - Leonida Volkova a Vladimira Kara-Murzu. Podľa ministerstva spravodlivosti sa Volkov a Kara-Murza venovali politickým aktivitám v záujme Ukrajiny. Kara-Murza bol okrem toho v piatok rozhodnutím súdu vzatý do vyšetrovacej väzby v súvislosti so svojím stíhaním za údajné šírenie nepravdivých informácií o ruskej armáde, ktorého sa dopustil vo svojom vystúpení v Snemovni reprezentantov amerického štátu Arizona z 15. marca tohto roku. V Rusku mu hrozí päť až desať rokov väzenia. Kara-Murza vznesené obvinenia odmieta.

Ruské médiá informovali, že rovnaké obvinenie bolo vznesené aj voči Iľjovi Krasiľščikovi, bývalému vydavateľovi ruského nezávislého spravodajského webu Meduza, uviedla agentúra AP. Dôvodom pre obvinenie bol Krasiľščikov post na Instagrame k udalostiam v ukrajinskom meste Buča, kde ukrajinské jednotky po odchode ruských vojakov našli desiatky zabitých civilistov.

Podľa zákona musia jednotlivci alebo subjekty označení ako "zahraniční agenti" zverejniť zdroje svojho financovania, podrobiť sa auditu a k všetkým textom, videám a príspevkom na sociálnych sieťach doplniť titulok, v ktorom sa špecifikuje, že daný útvar "vytvorilo a/alebo šíri zahraničné médium vykonávajúce funkciu zahraničného agenta a/alebo ruská právnická osoba, ktorá vykonáva funkciu zahraničného agenta".

Tento štatút - podľa AFP - pripomína termín "nepriateľ ľudu" zo sovietskych čias. Má sa vzťahovať na osoby alebo skupiny, ktoré dostávajú finančné prostriedky zo zahraničia a vykonávajú politickú činnosť rôzneho druhu.

Potopenie krížnika si vyžiadalo jednu obeť a 27 nezvestných, tvrdí Rusko

Ruské ministerstvo obrany v piatok uviedlo, že minulotýždňové potopenie krížnika Moskva si vyžiadalo jednu obeť, zatiaľ čo 27 ľudí zostáva nezvestných. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že zo strany Ruska ide o prvé priznanie strát, ktoré si vyžiadalo potopenie tejto vlajkovej lode Čiernomorskej flotily.

Raketový krížnik Moskva sa potopil 14. apríla po explózii a požiari, ktoré podľa Kyjeva spôsobil ukrajinský raketový útok. Podľa Ruska však išlo o následok výbuchu munície na palube. "V dôsledku požiaru z 13. apríla bol raketový krížnik Moskva vážne poškodený výbuchom munície. Pokusy posádky požiar uhasiť boli neúspešné. O život prišiel jeden príslušník armády, ďalších 27 členov posádky je nezvedstných," píše sa vo vyhlásení rezortu obrany v Moskve.

Zvyšných 396 členov posádky lode sa podľa neho podarilo evakuovať na lode Čiernomorskej flotily operujúce v oblasti a dopraviť do Sevastopola. Podľa pozorovateľov potopenie vlajkovej lode Čiernomorskej flotily predstavuje pre Kremeľ veľký symbolický úder a pre Ukrajincov významnú psychologickú vzpruhu v pokračujúcom boji voči ruskej agresii. Podľa neoficiálnych medializovaných správ v dôsledku dopadu ukrajinských protilodných striel zahynulo 37 členov posádky krížnika a ďalších zhruba 100 utrpelo zranenia, čo však Rusko popiera.

Rusko potopenie lode Ukrajincami oficiálne nepriznalo, ale v ďalších dňoch podniklo sériu raketových útokov na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá. Podľa Ukrajiny išlo o odvetné údery za zničenie krížnika. Jeden z ruských útokov sa zameral aj na továreň Vizar neďaleko Kyjeva, kde sa vyrábajú protilodné rakety typu R-360 Neptún. Práve takéto rakety boli podľa Kyjeva použité pri útoku na loď Moskva.

Ruské ministerstvo obrany hneď po potopení lode uviedlo, že posádku z raketového krížnika evakuovali – neposkytlo však podrobnosti o počte evakuovaných a nepriznalo ani obete či nezvestných. Neskôr sa ozvali rodičia námorníkov z plavidla, ktorí uviedli, že o svojich deťoch doposiaľ nedostali od ruských úradov žiadne informácie.