Ruskí filmári boli z festivalu v Cannes vylúčení: Usporiadatelia však urobili jednu výnimku

CANNES - Usporiadatelia medzinárodného filmového festivalu v Cannes tento rok do súťaže vybrali napríklad nové snímky švédskeho režiséra Rubena Östlunda, bratov Dardenneových alebo Rusa Kirilla Serebrennikova, ktorý je známym kritikom prezidenta Vladimira Putina a žije mimo Ruska. Na tlačovej konferencii to oznámil šéf filmovej prehliadky Thierry Frémaux. Festival, ktorý tento rok vstúpi do 75. ročníka, začne 17. mája.