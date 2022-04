Fantastické tipy pre všetkých knihomoľov: 10 najkrajších hotelových knižníc sveta

Galéria fotiek (1) Zdroj: Library Hotel

Ležanie pri mori, oddych na horách či návšteva historických pamiatok. Dovolenkujeme či cestujeme rôzne, no väčšina z nás si na cestu pribalí aj dobrú knižku. Ak sa však ubytujete v niektorom z týchto hotelov, tak si čítanie budete môcť nechať doma. Vraví sa, že keď sa začítate do knihy, je to ako by ste sa v nej na chvíľu zabývali. Poďte sa s nami zabývať do hotelov, ktoré sú snom každého knihomoľa a milovníka luxusného ubytovania. V každom z týchto hotelov narazíte na knižnicu, na ktorú nikdy nezabudnete.