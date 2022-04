MIMORIADNY ONLINE Rusko začalo ofenzívu v Donbase: Z Mariupola bolo násilne deportovaných už 40-tisíc civilistov

Naživo z Ukrajiny

Ukrajinskí vojaci informujú o odrazení ruského protiútoku pri dedine Moščun pri Kyjeve

06:50 Dosiahnutie humanitárneho prímeria medzi ruskými a ukrajinskými silami na Ukrajine sa v blízkej budúcnosti neočakáva, no mohlo by byť možné o niekoľko týždňov. Uviedol to v pondelok koordinátor humanitárnej pomoci OSN Martin Griffiths, ktorého citoval denník The Guardian.

Griffiths sa v apríli stretol v Moskve a Kyjeve s tamojšími predstaviteľmi, aby spoločne prediskutovali snahy OSN o dosiahnutie humanitárneho prímeria a tiež spôsoby, akými by sa dal zlepšiť systém informovania zainteresovaných strán o evakuáciách civilistov a presunoch dodávok humanitárnej pomoci.

06:42 Americký prezident Joe Biden nemá v dohľadnej dobe v pláne návštevu Ukrajiny, hoci ho tam nedávno pozval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Novinárom to v pondelok povedala hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová.

Podľa jej slov sa teraz americká administratíva zameriava na poskytovanie bezpečnostnej pomoci, respektíve posielanie vojenského materiálu na Ukrajinu, informuje agentúra DPA. Psakiová však zároveň dodala, že ak by nejaký vysokopostavený americký predstaviteľ na Ukrajinu vycestoval, verejnosť by sa o tom - z bezpečnostných dôvodov - dozvedela najskôr až po jeho príchode do tejto krajiny.

06:35 Európska únia v pondelok odsúdila "nerozlišujúce" bombardovanie civilistov ruskými silami na Ukrajine po tom, ako smrtiace údery zasiahli mesto Ľvov na západe štátu. Informuje o tom tlačová agentúra AFP. "Európska únia odsudzuje pokračujúce nerozlišujúce a nezákonné ostreľovanie civilistov a civilnej infraštruktúry ruskými ozbrojenými silami," uvádza sa vo vyhlásení šéfa zahraničnej politiky EÚ Josepa Borrella.

Diplomat upozornil na "obzvlášť tvrdé útoky" na východe a juhu Ukrajiny, ako aj na prebiehajúcu ofenzívu proti druhému najväčšiemu ukrajinskému mestu Charkov. "Útoky na Ľvov a ďalšie mestá na západe Ukrajiny ukazujú, že žiadna časť tohto štátu nie je ušetrená pred nezmyselným náporom (ruského) Kremľa," tvrdí ďalej EÚ.

06:20 Hovorca Pentagónu John Kirby novinárom povedal, že príslušníci americkej armády začnú čoskoro cvičiť ukrajinských vojakov v tom, ako používať húfnice, ktoré sú súčasťou najnovšieho balíka vojenskej pomoci poskytnutého Spojenými štátmi.

Výcvik ukrajinských vojakov americkou armádou má prebiehať mimo Ukrajiny. "Pôjde o malý počet ukrajinských vojakov, ktorých vycvičia v používaní húfnic, a následne sa vrátia späť do svojej krajiny, aby takto vycvičili svojich kolegov," povedal Kirby.

06:11 Starosta obliehaného Mariupola Vadym Bojčenko v pondelok povedal, že z tohto prístavného mesta už bolo do Ruska alebo do oblastí kontrolovaných proruskými separatistami na Ukrajine "násilne deportovaných" približne 40.000 civilistov. Bojčenko sa takto podľa stanice BBC vyjadril v rozhovore pre ukrajinskú televíziu. Povedal pritom, že uvedené číslo je overené prostredníctvom údajov z obecného registra. BBC upozorňuje, že číslo nedokázala nezávisle overiť.

Ruskí vojaci začali bitku o Donbas

"Môžeme teraz potvrdiť, že ruskí vojaci začali bitku o Donbas, na ktorú sa dlho pripravovali. Veľká časť ruskej armády je teraz zapojená do tejto ofenzívy," povedal ukrajinský prezident na sociálnej sieti Telegram. "Bez ohľadu na to, koľko ruských vojakov sem povolajú, budeme bojovať. Budeme sa brániť," dodal.

Zelenskyj takýmto oznámením potvrdil o čosi skoršie obdobné vyjadrenia vysokopostavených ukrajinských predstaviteľov, a to šéfa svojej kancelárie Andrija Jermaka, ako aj tajomníka ukrajinskej Bezpečnostnej rady Olexija Danilova. Jermak krátko pred Zelenským prostredníctvom Telegramu uviedol, že "sa začala druhá fáza vojny", informuje stanica BBC. "Verte v našu armádu, je veľmi silná," vyzval Ukrajincov.

Danilov ešte predtým informoval, že Rusko podľa všetkého začalo očakávanú ofenzívu na východe Ukrajiny. "Dnes ráno sa okupanti takmer pozdĺž celej frontovej línie v Doneckej, Luhanskej a Charkovskej oblasti pokúsili prelomiť našu obranu... Dnes ráno začali s pokusom o spustenie aktívnej fázy," povedal. Spustenie očakávanej ruskej invázie v Donbase ohlásil krátko predtým aj gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj. "Je to peklo. Začala sa ofenzíva, o ktorej sme hovorili už celé týždne. V mestách Rubižne a Popasna sa neustále bojuje, rovnako ako aj v ďalších pokojných mestách," uviedol v príspevku na Facebooku.

Ruské ostreľovanie si v pondelok vyžiadalo v Donbase podľa miestnych predstaviteľov celkovo osem civilných obetí. Hajdaj uviedol, že štyria ľudia zahynuli, keď sa pokúšali utiecť z mesta Kreminna v Luhanskej oblasti, ktorého sa podľa jeho slov v pondelok zmocnili ruskí vojaci. "Kreminna je bohužiaľ pod kontrolou orkov," povedal Hajdaj, pričom takýmto pejoratívnym výrazom podľa AFP označil ruských vojakov.

Poradca ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč však poprel, že by Rusi už Kreminnu získali. "Prebiehajú tam intenzívne pouličné boje," povedal. Gubernátor susednej Doneckej oblasti Pavlo Kyrylenko zase informoval, že pri pondelňajšom ruskom bombardovaní prišli aj v tejto oblasti o život ďalší štyria civilisti. Rozsiahlu ruskú ofenzívu v Donbase predpovedala ukrajinská armáda už celé týždne. Rusko sa na Donbas, ktorý už od roku 2014 čiastočne ovládajú proruskí separatisti, zameralo po tom, ako stiahlo svojich vojakov z ukrajinského hlavného mesta Kyjev a jeho okolia.

Ukrajina dúfa, že sa v nasledovných týždňoch stane kandidátskou krajinou EÚ

Ukrajina dúfa, že sa jej už v priebehu niekoľkých týždňov podarí získať štatút kandidátskej krajiny Európskej únie. Povedal to v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na stretnutí so šéfom delegácie EÚ na Ukrajine Mattiom Maasikasom. Informovala o tom agentúra AFP. Zelenskyj zároveň Maasikasovi odovzdal vyplnený dotazník potrebný na uchádzanie sa o členstvo v EÚ, ktorý mu 8. apríla - počas svojej návštevy v Kyjeve - odovzdala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Zelenskyj povedal Maasikasovi, že Kyjev verí, že v tomto smere získa podporu Únie a stane sa "kandidátom na prijatie" a následne sa už bude môcť začať ďalšia "záverečná fáza" prístupového procesu. "Skutočne veríme, že táto procedúra sa uskutoční v najbližších týždňoch," povedal ukrajinský prezident a dodal, že ukrajinský ľud je "mentálne v Európe už dlhý čas". Šéf Zelenského kancelárie Andrij Jermak uviedol, že Ukrajina dúfa, že štatút kandidátskej krajiny získa na júnovom summite EÚ. "Následne by sa mali začať prístupové rokovania, ktoré by mali prebiehať v zrýchlenom konaní... Ukrajina bude v EÚ," uviedol.

Ukrajina zintenzívnila svoju snahu o vstup do EÚ od vtedy, ako ju 24. februára napadlo Rusko. Krátko po začiatku ruskej invázie pritom oficiálne požiadala o členstvo v Únii. Lídri EÚ vyjadrili Kyjevu v tomto úsilí podporu, nezaviazali sa však k nijakému časovému plánu týkajúcemu sa rokovaní o členstve, pričom niektorí sa tiež vyjadrili skepticky na margo zrýchlenia prístupového procesu, ktorý zvyčajne trvá celé roky.