MIMORIADNY ONLINE V Charkove ostreľujú ďalší úkryt civilistov! Na východe krajiny pokračujú rozsiahle boje

Naživo z Ukrajiny

18:55 Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok telefonoval s palestínskym lídrom Mahmúdom Abbásom. Rozhovor sa týkal vyjednávaní medzi Moskvou a Ukrajinou, informoval Kremeľ, z ktorého vyhlásenia cituje tlačová agentúra Reuters. Štátnici diskutovali aj o problémoch osídľovania na Blízkom východe v kontexte "zvyšujúceho sa napätia v Predjordánsku a vo východnej časti Jeruzalema", oznámil Kremeľ.

18:30 V Moskve bývalý viceprezident "Gazprombank" Vladislav Avaev zastrelil svoju manželku a 13-ročnú dcéru, potom spáchal samovraždu. Predtým Avaev pracoval v kancelárii prezidenta a v Štátnej dume.

17:50 V Mapách Google boli vojenské a strategické objekty Ruska dostupné v maximálnom rozlíšení.

17:20 Počet civilných obetí na Ukrajine od začiatku vojny prekročil 2000, uvádza OSN.

17:15 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok uviedol, že očakáva zvýšenie "bezpečnostnej podpory" pre Ukrajinu zo strany Európskej únie. Informujeme o tom na základe správy denníka The Guardian.

16:45 Na východe Ukrajiny za uplynulý deň pokračovali rozsiahle boje, informoval s odvolaním sa na dnešné vyhlásenie ukrajinských úradov a ruského ministerstva obrany server CNN. Ruskí vojaci podľa gubernátora Doneckej oblasti Pavla Kyrylenka zasiahli niekoľko civilných cieľov v Kramatorsku, kde si nedávny útok na vlakovú stanicu vyžiadal niekoľko desiatok ľudských životov.

16:00 Útočníci strieľali na ďalší kostol v Charkove, kde sa skrývali civilisti. Našťastie sa nikomu nič nestalo.

15:30 Trojročný Arťom, ktorý utrpel raketový útok na Ľvov. Jeho rodina sa presťahovala z Charkova, utiekla pred vojnou a „ruským svetom“. Ďalšie tri obete sú vo vážnom stave na jednotke intenzívnej starostlivosti, uviedol starosta Andrej Sadovy.

14:50 V centre Varšavy vznikol pamätník na pamiatku obetí vojny na Ukrajine.

14:20 Štátny tajomník Bezpečnostnej rady Bieloruska Alexander Volfovič podozrieval západných susedov pri príprave agresie a varoval, že Bielorusko to nenechá bez odozvy. "Aj na ich území bude ničenie, smrť, výbuchy," povedal Volfovič.

13:45 Kremeľ obvinil v pondelok Ukrajinu z toho, že neustále mení svoj postoj v súvislosti s bodmi mierových rokovaní, na ktorých sa obe strany už predtým dohodli. TASR správu prevzala od agentúry Reuters. "V rámci rokovacieho procesu pokračuje kontakt na úrovni expertov," uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na svojej pravidelnej tlačovej konferencii.

13:30 Ukrajinská bezpečnostná služba zverejnila video, na ktorom prokremeľský politik Viktor Medvedčuk žiada o výmenu za obyvateľov Mariupolu, obrancov. Medvedčuk vo videu žiada Putina, aby ho vzal do Ruska výmenou za bezpečný prechod pre obyvateľov obliehaného Mariupolu a vojakov brániacich mesto.

12:40 Z Poľska odišlo v nedeľu na Ukrajinu znova viac ľudí, ako prekročilo hranicu opačným smerom. Vyplýva to z pondelkových údajov poľskej pohraničnej stráže, o ktorých informovala agentúra DPA. Približne 19.300 ľudí opustilo počas nedele Poľsko smerom na Ukrajinu, zatiaľ čo z Ukrajiny prišlo do Poľska za rovnaký čas 17.300 ľudí – o desať percent menej ako deň predtým. Vyšší počet odchádzajúcich na Ukrajinu ako prichádzajúcich evidovali poľské úrady aj v sobotu.

12:25 V dôsledku ranného útoku na Ľvov sa počet mŕtvych zvýšil na 7 ľudí. Zranených je 11 ľudí. Podľa vedenia mesta zasiahli sklady 4 rakety a jedna ďalšia zasiahla čerpaciu stanicu. Informoval o tom na sociálnej sieti portál NEXTA.

11:35 Žiadne humanitárne koridory už dva dni po sebe. Ruské jednotky nesúhlasili s návrhom ukrajinského prímeria pozdĺž niekoľkých evakuačných trás. Informoval o tom na sociálnej sieti The Kyiv Independent s odvolaním sa na podpredsedníčku vlády Irynu Vereščukovú.

11:10 Ruské sily vstúpili do mesta Kreminna v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny, kde sa začali boje v uliciach. Uviedol to v pondelok gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj, informovala televízia CNN. "Ofenzíva sa začala," napísal Hajdaj v krátkom príspevku na sociálnej sieti s tým, že Rusi vošli do tohto mesta s "obrovským množstvom techniky". Plánované evakuácie z Kreminny teraz nie sú podľa neho možné.

10:25 Toto sú orientačné odhady bojových strát Ruska k 18. aprílu, podľa Ozbrojených síl Ukrajiny. Informuje o nich The Kyiv Independent na sociálnej sieti.

9:35 Pri dnešných ruských raketových útokoch na západoukrajinský Ľvov zomrelo najmenej šesť ľudí, ďalších osem je zranených. Na sociálnej sieti Telegram to oznámil oblastný gubernátor Maksym Kozyckyj. Tri strely zasiahli zariadenie vojenskej infraštruktúry, jedna pneuservis. Z Ľvova bolo dnes ráno hlásených niekoľko explózií. Ľvov a zvyšok západnej Ukrajiny boli doteraz boji zasiahnuté menej ako iné časti Ukrajiny. Mesto bolo považované za relatívne bezpečné útočisko, poznamenala agentúra AP.

8:20 Ruská armáda vypálila v pondelok ráno viacero rakiet na Ľvov. Škody sa stále objasňujú. Informoval o tom The Kyiv Independent na sociálnej sieti s odvolaním sa na starostu Ľvova Andrija Sadovyho.

7:50 V mnohých regiónoch Ukrajiny počuť sirény. Uvádza sa, že systém protivzdušnej obrany je v prevádzke. Informuje o tom na sociálnej sieti portál NEXTA.

7:25 Belgicko, Estónsko a Bulharsko uplatňujú zákaz EÚ na ruské lode. Od 17. apríla budú mať lode pod ruskou vlajkou, vrátane tých, ktoré po 24. februári zmenili svoju vlajku na inú národnosť, zakázaný vstup do prístavov krajín, s výnimkou lodí v núdzi.

7:05 Ruská armáda násilne odviezla z Mariupolu asi 150 detí. Informovala o tom v nedeľu Krymská skupina pre ľudské práva s odvolaním sa na poradcu starostu Mariupolu Petra Andriushchenka. Mnohé z detí boli podľa neho odobraté z nemocníc a neboli siroty. Píše o tom portál The Kyiv Independent na sociálnej sieti.

6:50 Ruské sily plánujú operáciu pod falošnou vlajkou v Chersone. Hovorca regionálnej vojenskej správy Odesy Serhij Bratčuk na sociálnej sieti Telegram v nedeľu uviedol, že ruské sily plánujú ostreľovať Cherson a krivo obviniť ukrajinskú armádu. Informuje o tom The Kyiv Independent na sociálnej sieti.

6:40 Viac ako 40 ruských vojakov zahynulo a desiatky ďalších sú nezvestní či utrpeli zranenia pri potopení ruského krížnika Moskva. Podľa serveru BBC News to napísal nezávislý ruský denník Novaja Gazeta Europe s odvolaním sa na matku jedného z námorníkov. Ruské úrady žiadnu obeť neoznámili a tvrdia, že celá asi 500-členná posádka je nažive.

6:25 "Všetci vidíme tragédiu, ktorá sa na Ukrajine odohráva: mestá zrovnané so zemou, ľudia trpiaci a umierajúci vo svojich domovoch a na uliciach, najrýchlejšia kríza vysídľovania v Európe od druhej svetovej vojny. Ale za hranicami Ukrajiny, ďaleko mimo pozornosti médií, začala vojna tichý útok na rozvojový svet. Kríza môže uvrhnúť až 1,7 miliardy ľudí, teda viac ako pätinu ľudstva, do chudoby a hladu v rozsahu, ktorý tu nebol desiatky rokov," uvádza v komentári pre portál Seznam Zprávy generálny tajomník OSN António Guterres.

6:20 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kritizoval meškanie dodávok zbraní pre svoju krajinu. Upozornil, že "každé oneskorenie dodávok zbraní sa stáva pre Ruskom povolením na zabíjanie ďalších Ukrajincov". "Takto si to Rusko interpretuje. V skutočnosti by to tak nemalo byť," povedal Zelenskyj vo svojom videopríhovore zverejnenom agentúrou DPA v noci na pondelok.

6:00 Pravoslávni veriaci na Ukrajine v nedeľu bohoslužbami a procesiami s ratolesťami slávili Palmovú (Kvetnú) nedeľu. Ako informovala spravodajská stanica Sky News, takéto zhromaždenie bolo aj v meste Buča v Kyjevskej oblasti, kde po stiahnutí sa ruských jednotiek objavili mnoho tiel zastrelených civilistov, i v Kramatorsku, kde sa miestna železničná stanica stala nedávno terčom raketového útoku, pričom zahynuli desiatky evakuantov.

Mariupol by mohol celkom zablokovať rozhovory s Ruskom, tvrdí Kuleba

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v nedeľu povedal, že medzi Kyjevom a Moskvou neprebieha v poslednej dobe nijaká komunikácia na úrovni rezortov diplomacie. Kuleba zároveň v rozhovore pre americkú spravodajskú televíznu stanicu CBS News označil situáciu v ukrajinskom prístavnom meste Mariupol za "strašnú" a povedal tiež by sa pri rokovaniach mohla stať "červenou čiarou".

"V posledných týždňoch sme s ruskými diplomatmi nemali nijaký kontakt na úrovni ministerstiev zahraničných vecí," povedal. "Kontakt (s ruskou stranou) prebieha jedine na úrovni vyjednávacieho tímu pozostávajúceho z predstaviteľov rôznych inštitúcií a členov parlamentu. Oni pokračujú v odborných konzultáciách, avšak nijaké rokovania na vysokej úrovni sa nekonajú," spresnil. Kuleba dodal, že v nadchádzajúcich týždňoch očakáva zintenzívnenie ťažkých bojov na východe Ukrajiny.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už v sobotu povedal, že likvidácia posledných ukrajinských vojakov brániacich obliehaný Mariupol by znamenala koniec rozhovorov s Ruskom. Kuleba v nedeľnom rozhovore pre CBS News uviedol, že rovnako ako prezident sa aj on domnieva, že Mariupol by sa mohol stať "červenou čiarou" a úplne zablokovať ďalšie rokovania.

Na otázku týkajúcu sa prípadnej návštevy amerického prezidenta Joea Bidena na Ukrajine, Kuleba odpovedal, že Ukrajina Bidena s radosťou privíta. Dodal pritom, že takáto návšteva by bola "odkazom podpory". Biely dom však ešte začiatkom týždňa informoval, že Biden sa na Ukrajinu nechystá.

Ukrajinskí vojaci v Mariupole odmietli v nedeľu ruské ultimátum, aby sa do obeda vzdali a mesto z posledných síl naďalej bránia. Moskva tvrdí, má kontrolu už takmer nad celým mestom. Ak by sa ho jej vojaci zmocnili, bolo by to dosiaľ ich najväčšie víťazstvo v skoro dva mesiace trvajúcej vojne, uvádza agentúra Reuters.

Svetu už neverím, tvrdí Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má po eskalácii vojny vo svojej krajine problém veriť v spoľahlivosť "niektorých krajín alebo niektorých lídrov". Povedal to v rozhovore pre televíziu CNN, ktorý sa uskutočnil v piatok v prezidentskom paláci v Kyjeve a odvysielaný bol v nedeľu.

Na otázku, či v súvislosti s Ukrajinou nepovažuje výraz "nikdy viac", ktorý používajú politici vo svete, keď hovoria o holokauste a zločinoch proti ľudskosti, za prázdny, Zelenskyj odpovedal: "Neverím svetu. Po tom, čo sme videli, čo sa deje na Ukrajine, som nadobudol pocit, že by sme nemali veriť niektorým krajinám alebo niektorým lídrom. Neveríme tým slovám. Po eskalácii zo strany Ruska neveríme našim susedom. Neveríme tomu všetkému."

Ukrajinský prezident neverí ani bezpečnostným zárukám daným v dokumentoch a medzinárodnému právu, keďže na Ukrajine zúri vojna a Rusko je obviňované z údajných vojnových zločinov. "Dokonca ani ja neverím dokumentom, pretože máme aj Budapeštianske memorandum - myslím, že poznáte všetky podrobnosti. Pre mňa je to len bezcenný kus papiera," povedal Zelenskyj.

Ďalej uviedol, že verí praktickému, hmatateľnému úsiliu a ukrajinskému ľudu. "Veríme len zmluvným, pragmatickým veciam. Ak ste naši priatelia alebo partneri, dajte nám zbrane, podajte nám ruku, podporte nás, dajte nám peniaze a zastavte Rusko. Ak ste naši priatelia, môžete to urobiť.“ "Jediná viera, ktorú máme, je viera v nás samých, v našich ľudí, viera v naše ozbrojené sily a viera, že krajiny nás podporia nielen svojimi slovami, ale aj svojimi činmi. A to je všetko. Nikdy viac... Naozaj, každý o tom hovorí, a predsa, ako vidíte, nie každý má odvahu," uzatvoril Zelenskyj.

Zdôraznil, že Ukrajina nie je ochotná vzdať sa územia Donbasu na východe, pretože nemá žiadnu záruku, že Rusko sa nepokúsi znova dobyť Kyjev, ak obsadí Donbas. Ukrajinský prezident tiež chce, aby na Ukrajinu prišiel americký prezident Joe Biden. "Myslím si, že príde," povedal Zelenskyj. "Samozrejme, je to jeho rozhodnutie. Závisí to aj od bezpečnostnej situácie, no myslím si, že je to líder Spojených štátov a preto by sa sem mal prísť pozrieť."

Na Ukrajinu pozval v nedávnom telefonickom rozhovore aj francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý viackrát rokoval so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom a na rozdiel od Bidena si nemyslí, že tamojšie udalosti je vhodné označiť za genocídu. "Myslím si, že chce urobiť nejaké kroky, aby sa Rusko zapojilo do dialógu. Povedal som mu, že chcem, aby pochopil, že toto nie je vojna, ale nič iné ako genocída," povedal Zelenskyj. "Pozval som ho, aby prišiel, keď bude mať príležitosť. Keď príde a uvidí to, som si istý, že to pochopí."